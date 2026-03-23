المواقف الدولية من الحرب | ماكرون يحذر من التصعيد وكالاس تهاتف عراقجي

23 مارس 2026
عراقجي خلال مشاركته في ندوة أممية بجنيف، 17 فبراير 2026 (فرانس برس)
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "خطر تصعيدٍ خارج عن السيطرة" جراء تواصل الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران وسط تهديدات متبادلة باستهداف منشآت الطاقة. وقال ماكرون بعد اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تتفق جميع الأطراف المتحاربة على وقفٍ مؤقت للهجمات على منشآت الطاقة والبنى التحتية المدنية، وأن تعيد إيران حرية الملاحة في مضيق هرمز".

إلى ذلك، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن مسؤولة السياسة الخارجية بالتكتل كايا كالاس أجرت اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد. وذكر المسؤول أن كالاس أجرت أيضا اتصالات منفصلة مع نظرائها في تركيا وقطر وكوريا الجنوبية "لبحث الحرب في الشرق الأوسط والهجمات على منشآت الطاقة وضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل عاجل".

وتابع قائلا "هذه التحركات تأتي ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي المستمرة للبحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة"، محذرا من أن "التهديدات الجديدة التي تستهدف البنية التحتية المدنية الحيوية قد تؤثر على ملايين الأشخاص داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

المواقف الدولية من الحرب على إيران يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

02:21 am

رويترز

رويترز
ستارمر يعقد اجتماعا طارئا لبحث تداعيات الحرب على الاقتصاد

قالت الحكومة البريطانية إن من المقرر أن يترأس رئيس الوزراء كير ستارمر اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لبحث التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، بحضور وزيرة المالية ريتشل ريفز ومحافظ بنك إنجلترا (المركزي) آندرو بيلي. وسيحضر الاجتماع أيضا كل من وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ووزير الطاقة إد ميليباند، إلى جانب ستارمر وريفز وبيلي.

وقالت ريفز إن من المبكر جدا تحديد أثر الحرب على الاقتصاد البريطاني، ورفضت الدعوات إلى اتخاذ إجراءات واسعة النطاق لمواجهة أزمة كلفة المعيشة بالنسبة للأسر، قائلة بدلا من ذلك إن هناك إجراءات دعم موجهة بشكل أكبر قيد الدراسة.

02:19 am

رويترز

رويترز
مسؤول أوروبي: كالاس أجرت اتصالا هاتفيا مع عراقجي

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز إن مسؤولة السياسة الخارجية بالتكتل كايا كالاس أجرت اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الأحد.

وذكر المسؤول أن كالاس أجرت أيضا اتصالات منفصلة مع نظرائها في تركيا وقطر وكوريا الجنوبية "لبحث الحرب في الشرق الأوسط والهجمات على منشآت الطاقة وضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل عاجل".

وتابع قائلا "هذه التحركات تأتي ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي المستمرة للبحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة"، محذرا من أن "التهديدات الجديدة التي تستهدف البنية التحتية المدنية الحيوية قد تؤثر على ملايين الأشخاص داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها". كما أشار إلى أن كالاس أكدت في اتصال آخر مع عراقجي يوم الأربعاء أن حرية الملاحة بأمان عبر مضيق هرمز تمثل أولوية لأوروبا.

02:14 am

قنا

قنا
وزير خارجية العراق يجري مباحثات مع نظيريه المصري والتركي

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين نظيريه المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتهدئة التوترات الإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أن حسين ناقش مع نظيره المصري التحضيرات للاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الدول العربية ضمن إطار جامعة الدول العربية. وتطرق الجانبان إلى جدول الأعمال، حيث أكدا ضرورة أن يشمل ملفات متعددة تعكس حجم التحديات التي تواجه المنطقة.

من ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية العراقي مع نظيره التركي تطورات الوضع الأمني في العاصمة بغداد، خاصة عقب الهجوم الذي استهدف مقر جهاز المخابرات العراقي والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار وحماية المؤسسات الرسمية.

01:43 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
ماكرون يحذر من خطر تصعيدٍ خارج عن السيطرة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد في منشور على منصة "إكس" للتواصل الإجتماعي إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأضاف في منشوره "جدّدتُ له تضامنَ فرنسا والتزامَنا بالمساهمة في تعزيز الدفاعات الجوية السعودية، في وقت تتعرض فيه المملكة لهجمات متكررة وغير مقبولة بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية".

وقال "أمام خطر تصعيدٍ خارج عن السيطرة، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تتفق جميع الأطراف المتحاربة على وقفٍ مؤقت للهجمات على منشآت الطاقة والبنى التحتية المدنية، وأن تعيد إيران حرية الملاحة في مضيق هرمز". وأضاف "إنّ المرحلة تقتضي المسؤولية وضبط النفس، من أجل تهيئة الظروف لاستئناف الحوار، وهو وحده الكفيل بضمان السلام والأمن للجميع". وأكد "وفي هذه اللحظة الحرجة، ينبغي لمجموعة السبع ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز تنسيقهما. وفرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان معًا في هذا الاتجاه".

منشآت نفطية في جزيرة خارج الإيرانية، 23 فبراير 2016 (Getty)
"جيروزاليم بوست": واشنطن تسرع نشر قواتها استعداد لاحتلال جزيرة خارج

تحوّل في خطاب باكستان تجاه إيران: السعودية أولاً

الحرب في المنطقة | سقوط شظايا في تل أبيب وحراك قبل انتهاء مهلة هرمز