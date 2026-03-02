المواقف الدولية من الحرب في المنطقة | إدانات ودعوات إلى التهدئة

02 مارس 2026
يتواصل التصعيد في اليوم الثالث من الحرب التي اندلعت عقب العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران وسط تبادل مكثف للضربات وتوسّع رقعة المواجهة بما ينذر بتداعيات إقليمية ودولية واسعة. ومع انتقال الضربات إلى نطاق جغرافي أوسع يشمل دول الخليج، تصاعدت موجة التنديد العربي والدولي، في وقت تتباين فيه المواقف بين الدعوة إلى التهدئة الفورية وتحذيرات من مخاطر انزلاق المنطقة إلى صراع مفتوح.

فقد أدانت كل من السعودية والبحرين والأردن والكويت وقطر والإمارات إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استهدفت أراضي ذات سيادة في المنطقة، ووصفتها بأنها "سلوك متهور" وتصعيد خطير يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرّض المدنيين والبنية التحتية للخطر. وأكدت الدول السبع وقوفها صفاً واحداً دفاعاً عن سيادتها ومواطنيها، مع تجديد حقها في الدفاع عن النفس وتعزيز التعاون الدفاعي المشترك.

وفي السياق نفسه، أجرى العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبحث تداعيات التطورات، مؤكداً رفض بلاده الاعتداءات على أراضيها وعلى دول المنطقة، وضرورة العمل على تهدئة شاملة ومستدامة. كما كثّف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاته مع عدد من نظرائه العرب، مطالباً بوقف فوري للاستهدافات وخفض التصعيد، ومؤكداً تضامن مصر الكامل مع الدول العربية.

على الصعيد الدولي، دعت سويسرا إلى الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى استمرار دورها وسيطاً دبلوماسياً. وفي المقابل، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجمات الأميركية الإسرائيلية واصفاً إياها بانتهاك صارخ للقانون الدولي، وداعياً إلى وقف إراقة الدماء وبذل الجهود لوقف إطلاق النار.

من جهتها، أدانت روسيا الضربات ووصفتها بأنها عدوان غير مبرر ضد دولة ذات سيادة، مطالبة بوقف فوري للحملة العسكرية والعودة إلى المسار الدبلوماسي. وأعربت الصين عن دعمها إيران في ما وصفته بالدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدة أهمية تجنب مزيد من التصعيد.

"العربي الجديد" يتابع المواقف الدولية من الحرب في المنطقة أولاً بأول..

10:20 pm

رويترز

avata
رويترز
تضامن إندونيسي مع الإمارات ضد الاعتداءات

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري القائم وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وعبر الرئيس الإندونيسي، خلال الاتصال، عن استنكار بلاده الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، معرباً عن تضامن إندونيسيا مع الإمارات في كل ما تتخذه من تدابير لحماية سيادتها وصون أمنها والحفاظ على سلامة أراضيها ومواطنيها.
ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية ومعالجة مختلف القضايا الإقليمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

10:17 pm

رويترز

avata
رويترز
ماكرون يبحث تطورات إيران مع قادة خليجيين

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تحدث، اليوم الاثنين، إلى قادة قطر والإمارات وسلطنة عُمان حول الوضع في إيران والشرق الأوسط، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

10:15 pm

رويترز

avata
رويترز
سويسرا: قناتنا بين واشنطن وطهران لا تزال مفتوحة

قالت سويسرا، اليوم الاثنين، إن قناتها الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مفتوحة منذ بدء الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وذكرت وزارة الخارجية السويسرية، في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، أنها "متاحة للطرفين وتعمل في الاتجاهين"، ولم تخض في التفاصيل. وأضافت وزارة الخارجية أن جميع السفارات السويسرية في المنطقة لا تزال تعمل وتقدم الدعم للمواطنين الذين يطلبون المساعدة من هناك.

10:14 pm

رويترز

avata
رويترز
أوكرانيا تعرض إرسال خبراء مسيّرات إلى الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها لرويترز، اليوم الاثنين، إن كييف ربما ترسل خبراء في مجال الطائرات المسيّرة إلى الشرق الأوسط، وتشارك بالقدرات والخبرات للمساعدة في إسقاط الطائرات المسيّرة الإيرانية، إذا ساعد شركاؤها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حربها المستمرة منذ أربع سنوات مع روسيا. وأوضح سيبيها أن قدرة أوكرانيا على اعتراض طائرات شاهد إيرانية الصنع بلغت 90%، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى استخدام طائرات اعتراضية محلية الصنع. وأضاف سيبيها: "لن نتمكن من إرسال جميع مشغلينا، ولكن يمكننا بالتأكيد إرسال بعضهم إذا ضُمن عدم شن روسيا أي ضربات على بلادنا".

10:12 pm

رويترز

avata
رويترز
"ناتو" يؤكد جاهزيته للتصدي للتهديدات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، اليوم الاثنين، إنه بحث ملف إيران والأمن الإقليمي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفاً أنهما اتفقا على أهمية نهج الحلف الأمني الشامل واستعداده لردع التهديدات والتصدي لها من أي جهة. وكتب روته في منشور على منصة "إكس": "نحن على أهبة الاستعداد دائماً لردع أي تهديد والتصدي له، من أي جهة".

10:10 pm

الأناضول

avata
الأناضول
الصين تؤكد دعمها سيادة إيران

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن دعم بلاده إيران في الدفاع عن سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها، في مواجهة الهجمات الأميركية الإسرائيلية. وأفادت وزارة الخارجية الصينية، في بيان الاثنين، أن وانغ يي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وقال وانغ خلال الاتصال: "ندعم حماية إيران حقوقها ومصالحها المشروعة، ودفاعها عن سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها وكرامتها الوطنية". وأشار إلى أن بكين دعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية للحيلولة دون اتساع رقعة الحرب لتشمل كامل الشرق الأوسط.

10:08 pm

الأناضول

avata
الأناضول
أردوغان يدعو إلى تهدئة دائمة عبر الحوار

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشار الألماني فريدريش ميرتز الهجمات على إيران. وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان الاثنين، بأن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع ميرتز.
وأشارت إلى أن أردوغان وميرتز بحثا، خلال الاتصال، الهجمات على إيران والمستجدات التي أعقبتها. وبحسب البيان، قال الرئيس التركي إن الصراعات في المنطقة تؤثر سلباً على الأمن الإقليمي والعالمي. وشدد أردوغان على أهمية تكثيف الاتصالات المرتكزة على السلام، وتشجيع الأطراف على العودة إلى الحوار، من أجل تحقيق تهدئة دائمة في المنطقة.

10:05 pm

الأناضول

avata
الأناضول
مصر تطالب بوقف فوري للاستهدافات الإيرانية

طالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، بوقف الاستهدافات الإيرانية ضد دول عربية "بشكل فوري"، داعياً إلى خفض التصعيد في المنطقة.جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها عبد العاطي مع نظرائه السعودي فيصل بن فرحان، والإماراتي عبد الله بن زايد، والكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وكذلك مع العُماني بدر البوسعيدي، والبحريني عبد اللطيف الزياني، والأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.

وقالت الوزارة إن عبد العاطي جدد، خلال الاتصالات، تضامن مصر الكامل مع الدول العربية، وإدانة "الاعتداءات غير المبررة". وشدد على "ضرورة توقف إيران فوراً عن استهداف دول عربية"، مشيراً إلى "ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار".

10:01 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
خيبة أمل روسية من الهجمات على إيران

أعلن الكرملين أنه لا يزال منفتحاص على دور الوساطة الذي تقوم به واشنطن في حرب روسيا ضد أوكرانيا، وذلك رغم انتقاده الهجمات الأميركية على إيران. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الاثنين: "نقدر بشدة جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة، ولكننا أولاً وقبل كل شيء لا نثق إلا بأنفسنا".

وأضاف بيسكوف أن روسيا ستواصل السير وفق مصالحها الخاصة فقط. وأعرب بيسكوف عن "خيبة أمل عميقة" في الكرملين إزاء الهجمات الجوية على إيران.

09:43 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
اتصال سعودي روسي لبحث التصعيد الإقليمي

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، هاتفياً، اليوم الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "الاعتداءات الإيرانية التي طاولت المملكة والدول الشقيقة". وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى، خلال الاتصال، بحث التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري بالغ الخطورة الذي تشهده، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث الاعتداءات الإيرانية التي طاولت المملكة والدول الشقيقة.

وكان بوتين وبن سلمان قد أعربا، خلال اتصال هاتفي، عن قلقهما من احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وعواقبه الوخيمة.

10:04 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
الصين تؤكد دعمها سيادة إيران

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعم بكين إيران لضمان سيادتها وسلامة أراضيها، وذلك في مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

كما أجرى وانغ يي مكالمات هاتفية منفصلة مع نظيريه العُماني والفرنسي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وقالت الحكومة الصينية، اليوم، إنه لم يتم إخطارها مسبقاً بالهجمات الأميركية على إيران.

