المواقف الدولية من الحرب في المنطقة | إدانات ودعوات إلى التهدئة

يتواصل التصعيد في اليوم الثالث من الحرب التي اندلعت عقب العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران وسط تبادل مكثف للضربات وتوسّع رقعة المواجهة بما ينذر بتداعيات إقليمية ودولية واسعة. ومع انتقال الضربات إلى نطاق جغرافي أوسع يشمل دول الخليج، تصاعدت موجة التنديد العربي والدولي، في وقت تتباين فيه المواقف بين الدعوة إلى التهدئة الفورية وتحذيرات من مخاطر انزلاق المنطقة إلى صراع مفتوح.
فقد أدانت كل من السعودية والبحرين والأردن والكويت وقطر والإمارات إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استهدفت أراضي ذات سيادة في المنطقة، ووصفتها بأنها "سلوك متهور" وتصعيد خطير يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرّض المدنيين والبنية التحتية للخطر. وأكدت الدول السبع وقوفها صفاً واحداً دفاعاً عن سيادتها ومواطنيها، مع تجديد حقها في الدفاع عن النفس وتعزيز التعاون الدفاعي المشترك.
وفي السياق نفسه، أجرى العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبحث تداعيات التطورات، مؤكداً رفض بلاده الاعتداءات على أراضيها وعلى دول المنطقة، وضرورة العمل على تهدئة شاملة ومستدامة. كما كثّف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاته مع عدد من نظرائه العرب، مطالباً بوقف فوري للاستهدافات وخفض التصعيد، ومؤكداً تضامن مصر الكامل مع الدول العربية.
على الصعيد الدولي، دعت سويسرا إلى الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى استمرار دورها وسيطاً دبلوماسياً. وفي المقابل، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجمات الأميركية الإسرائيلية واصفاً إياها بانتهاك صارخ للقانون الدولي، وداعياً إلى وقف إراقة الدماء وبذل الجهود لوقف إطلاق النار.
من جهتها، أدانت روسيا الضربات ووصفتها بأنها عدوان غير مبرر ضد دولة ذات سيادة، مطالبة بوقف فوري للحملة العسكرية والعودة إلى المسار الدبلوماسي. وأعربت الصين عن دعمها إيران في ما وصفته بالدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدة أهمية تجنب مزيد من التصعيد.
"العربي الجديد" يتابع المواقف الدولية من الحرب في المنطقة أولاً بأول..