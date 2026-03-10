المواقف الدولية من الحرب | بوتين يتوسط والصين قلقة حيال أمن الطاقة

- قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خيارات للتوسط في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بينما أبدى وزير الخارجية الألماني تحفظه بشأن انتهاء الحرب قريباً. - أعربت الصين عن قلقها إزاء أمن الطاقة العالمي، وسط تحذيرات أوروبية من استفادة روسيا من ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الاهتمام بالحرب ضد أوكرانيا. - تجري مباحثات عربية لخفض التوتر في المنطقة، بينما أكدت تركيا رفضها لانتهاك مجالها الجوي من قبل إيران، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ذكر الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدّم "خيارات مختلفة" للتوسط والتهدئة في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وأن هذه المقترحات لا تزال مطروحة، فيما أبدى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تحفظاً بشأن احتمالات انتهاء الحرب قريباً. من جانبها، أبدت الصين "قلقها البالغ" إزاء أمن الطاقة في العالم، وسط تحذير أوروبي من استفادة روسيا مع ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الاهتمام بالحرب ضد أوكرانيا. وعلى الصعيد العربي، تجري مباحثات بين وزراء بعض الدول في سبيل خفض التوتر القائم في المنطقة على خلفية استهداف إيران دول الخليج.

ولا تزال المواقف الدولية من الحرب تتأرجح بين التحذير من تبعاتها الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم، والدعوات لخفض التصعيد، دون وجود بوادر حقيقية لوساطة أو مفاوضات قد تؤدي إلى الوصول إلى تهدئة.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إنّ وزير الخارجية هاكان فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أوضح فيه أن انتهاك المجال الجوي التركي "أمر غير مقبول"، وقال بيان للخارجية إنّ فيدان أكد لعراقجي مواصلة تركيا "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال الانتهاكات".