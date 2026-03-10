المواقف الدولية من الحرب | بوتين يتوسط والصين قلقة حيال أمن الطاقة

10 مارس 2026   |  آخر تحديث: 23:33 (توقيت القدس)
تظاهرة أمام البيت الأبيض رفضاً للحرب على إيران، 2 مارس 2026 (محمد البديوي/واشنطن)
تظاهرة أمام البيت الأبيض رفضاً للحرب على إيران، 2 مارس 2026 (العربي الجديد)
- قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خيارات للتوسط في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بينما أبدى وزير الخارجية الألماني تحفظه بشأن انتهاء الحرب قريباً.
- أعربت الصين عن قلقها إزاء أمن الطاقة العالمي، وسط تحذيرات أوروبية من استفادة روسيا من ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الاهتمام بالحرب ضد أوكرانيا.
- تجري مباحثات عربية لخفض التوتر في المنطقة، بينما أكدت تركيا رفضها لانتهاك مجالها الجوي من قبل إيران، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ذكر الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدّم "خيارات مختلفة" للتوسط والتهدئة في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وأن هذه المقترحات لا تزال مطروحة، فيما أبدى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تحفظاً بشأن احتمالات انتهاء الحرب قريباً. من جانبها، أبدت الصين "قلقها البالغ" إزاء أمن الطاقة في العالم، وسط تحذير أوروبي من استفادة روسيا مع ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الاهتمام بالحرب ضد أوكرانيا. وعلى الصعيد العربي، تجري مباحثات بين وزراء بعض الدول في سبيل خفض التوتر القائم في المنطقة على خلفية استهداف إيران دول الخليج.

ولا تزال المواقف الدولية من الحرب تتأرجح بين التحذير من تبعاتها الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم، والدعوات لخفض التصعيد، دون وجود بوادر حقيقية لوساطة أو مفاوضات قد تؤدي إلى الوصول إلى تهدئة.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إنّ وزير الخارجية هاكان فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أوضح فيه أن انتهاك المجال الجوي التركي "أمر غير مقبول"، وقال بيان للخارجية إنّ فيدان أكد لعراقجي مواصلة تركيا "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال الانتهاكات".

8:34 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مباحثات إيرانية مصرية حول التصعيد الإقليمي

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية ناقشا خلالها تطورات الأوضاع في المنطقة عقب العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وفق بيان للخارجية الإيرانية. وخلال المكالمة، أشار عراقجي إلى "الجاهزية الكاملة" للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لممارسة حقها في الدفاع المشروع والرد بحزم على ما وصفه بالاعتداءات والجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة وإسرائيل".

وجدد عراقجي التأكيد على السردية الإيرانية بأن الهجمات التي تنفذها إيران ضد القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة "تأتي في إطار حق الدفاع المشروع ومواجهة العدوان"، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية، ووفق سياسة حسن الجوار، "تسعى إلى استمرار العلاقات الودية والأخوية مع دول المنطقة وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان الاستقرار والأمن دون تدخل خارجي". من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن قلق بلاده الشديد إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكداً أن مصر تبذل جهوداً للمساعدة في خفض التصعيد عبر الدبلوماسية.

05:17 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
كاردينال أميركي: الحرب على إيران "غير مشروعة أخلاقيا"

دان رئيس أساقفة واشنطن الكاردينال الأميركي روبرت ماكلروي الثلاثاء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، معتبراً أنها "غير مشروعة أخلاقياً"، مستخدماً لهجة أشد من تلك التي يستخدمها البابا لاوون الرابع عشر. وفي مقابلة مع مجلة كاثوليك ستاندرد، وهي مجلة أبرشية واشنطن، قال الكاردينال إن الحرب لم تستوف معيار "الحرب المشروعة أخلاقياً" وفقاً للتعاليم الكاثوليكية لأن الولايات المتحدة لم ترد على "هجوم قائم أو وشيك من قبل إيران يمكن التحقق منه بشكل موضوعي".

وأضاف في المقابلة التي نشرت على الإنترنت الاثنين "كما أعلن البابا (الراحل) بنديكتوس بشكل قاطع، فإن التعليم الكاثوليكي لا يدعم الحرب الوقائية، أي الحرب التي تبرر بتكهنات حول أحداث مستقبلية". وأكد أنه "ينبغي ألا تطول الحرب" وتستمر "متخبطة من هدف إلى آخر، ومن استراتيجية إلى أخرى"، لأن أهداف الحكومة الأميركية من مهاجمة إيران "غير واضحة على الإطلاق".

وإذ حذر من "مستنقع مستمر في إيران"، اعتبر أن "هناك منطقاً للحرب يدفعها إلى الأمام، متصاعدة في أبعادها وجدولها الزمني. لقد وقع بلدنا ضحية لهذا المنطق في الآونة الأخيرة، لا سيما في الشرق الأوسط". وتابع أن "لبنان قد ينزلق إلى حرب أهلية. إمدادات النفط العالمية تحت ضغط هائل. احتمال تفكك إيران قد يفضي إلى وقائع جديدة وخطيرة. واحتمال وقوع خسائر بشرية فادحة من جميع الأطراف كبير جداً".

05:14 pm

رويترز

avata
رويترز
إسبانيا: العلاقات مع أميركا "طبيعية"

 قال وزير الخارجية الإسباني اليوم الثلاثاء إن العلاقات بين إسبانيا والولايات المتحدة "تسير بشكل طبيعي"، رغم تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع مدريد بسبب معارضتها للحرب على إيران. وأضاف وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس للصحافيين أن سفارة إسبانيا في واشنطن وسفارة الولايات المتحدة في مدريد تعملان "بشكل طبيعي تماماً".

4:43 PM

أنور الزيادات

avata
أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
عمّان
ملك الأردن يدعو للاستعداد لأي طارئ

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة الاستعداد لأي طارئ، وإعداد خطط استجابة سريعة، وضمان توافر السلع الأساسية عبر مخزون آمن وسلاسل إمداد مستدامة، مشدداً على أهمية إعداد الخطط لضمان إمدادات كافية من احتياجات الطاقة والمواد الأولية، وضبط الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار. جاء ذلك خلال اجتماع عقد الثلاثاء في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للوقوف على جاهزية المركز ومؤسسات الدولة للتعامل مع تبعات التطورات الإقليمية.

03:06 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
ميرز: لا توجد "خطة مشتركة" لوضع حد سريع للحرب على إيران

عبّر المستشار الألماني فريدريش ميرز الثلاثاء عن قلقه حيال عدم وجود "خطة مشتركة" أميركية-إسرائيلية على ما يبدو لوضع حد "سريع" لحرب إيران. وقال ميرتز إن "الولايات المتحدة وإسرائيل تشنان حرباً على إيران منذ أكثر من أسبوع. نتفق معهما بشأن العديد من هذه الأهداف، لكن مع مرور كل يوم على الحرب، تُطرح المزيد من الأسئلة.. نشعر بالقلق خصوصاً من عدم وجود خطة مشتركة على ما يبدو للكيفية التي يمكن من خلالها وضع حد سريع ومقنع لهذه الحرب".

03:05 pm

رويترز

avata
رويترز
لافروف يهاتف عراقجي

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الوزير سيرغي لافروف أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي لمناقشة الوضع في المنطقة.

02:54 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: الحرب على إيران عمل عدواني

دانت كيم يو جونغ؛ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الثلاثاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، واصفةً إياها بأنها "عمل عدواني غير قانوني" يكشف عن طبيعة واشنطن "البلطجية".

02:52 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
أذربيجان ترسل مساعدات إلى إيران

أرسلت أذربيجان الثلاثاء مساعدات إنسانية إلى إيران في بادرة سلام على ما يبدو، بعد أيام من هجوم بمسيرات إيرانية أثار مخاوف من امتداد رقعة الحرب في المنطقة إلى القوقاز. واتهمت باكو؛ حليفة إسرائيل، طهران بـ"الإرهاب"، بعد أن تحطّمت أربع طائرات مسيّرة على الأقل في مطار وقرب مدرسة في منطقة ناخيتشيفان الأذربيجانية، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص. ووجّه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف القوات المسلحة "بالتحضير وتنفيذ إجراءات رد". كذلك سُحب دبلوماسيو إيران من البلاد. وحمّلت باكو المسؤولية لطهران التي نفت ضلوعها ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

1:52 PM

أنور الخطيب

أنور الخطيب
أنور الخطيب
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
الدوحة
الأنصاري: يجب وقف الاعتداء على قطر قبل بدء الحديث عن مفاوضات

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن أي اعتداء على قطر "سيتم التعامل معه بالشكل المناسب"، مشدداً على وقف الاعتداءات على الدوحة، قبل البدء بالحديث عن المفاوضات. وقال الأنصاري في مؤتمر صحافي إن قطر "لم تكن أبداً طرفاً بهذه الحرب وأي اعتداء على أراضيها هو اعتداء على سيادتها"، مضيفاً: "لا بد من وقف الاعتداءات على قطر للبدء بالحديث عن المفاوضات".

المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الدوحة 17 يونيو 2025 (جاكلين بيني/فرانس برس)
12:51 pm

محمد الشيخ يوسف

2627EC49-A799-4D0C-8CD0-D93AD9236432
محمد الشيخ يوسف
إسطنبول
فيدان لعراقجي: انتهاك المجال الجوي التركي غير مقبول

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إنّ وزير الخارجية هاكان فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أوضح فيه أن انتهاك المجال الجوي التركي "أمر غير مقبول".

وقال بيان للخارجية إنّ فيدان أكد لعراقجي مواصلة تركيا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال الانتهاكات، وأشار إلى "ضرورة امتناع جميع الأطراف عن أي أعمال تقوض الأمن الإقليمي وتعرض المدنيين للخطر". من جهته، أوضح عراقجي أن الصواريخ التي استهدفت المجال الجوي التركي "لم تُطلق من إيران"، وأنه "سيجري إجراء تحقيق شامل في الأمر".

12:47 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
عمّان
وزيرا خارجية الأردن والعراق يبحثان خفض التصعيد

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، تداعيات التصعيد في المنطقة، و"آفاق استعادة التهدئة والاستقرار وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لتحقيق ذلك". وجدّد الصفدي خلال اتصال هاتفي مع حسين، إدانة الأردن الاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى دول عربية، مؤكداً أنّ المملكة "ستستمر في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها"، وشدد على استمرار التنسيق والعمل للحفاظ على العلاقات مع العراق وتطويرها.

12:46 pm

الأناضول

avata
الأناضول
إسبانيا تدين اختراق صاروخ أجواء تركيا

دانت إسبانيا بشدة إطلاق ذخيرة باليستية من إيران دخلت المجال الجوي التركي أمس الاثنين، واعتبرت ذلك "انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي". وقالت الخارجية الإسبانية في بيانها: "تجدد الحكومة الإسبانية إدانتها الشديدة والحازمة للهجمات الإيرانية غير المقبولة على دول الخليج، ولا سيّما البنية التحتية المدنية، وإطلاقها الصواريخ على تركيا"، وأردف البيان: "تُشكل هذه الأعمال انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

12:44 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
وزيرا خارجية الإمارات وألمانيا يبحثان الاعتداءات الإيرانية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية على دول المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين على هامش زيارة عمل يقوم بها الوزير الإماراتي للعاصمة القبرصية نيقوسيا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.

12:42 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
ألمانيا تشكك في نهاية سريعة للحرب

أبدى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تحفظاً بشأن احتمالات انتهاء الحرب مع إيران قريباً. وقال فاديفول خلال لقائه نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس في العاصمة القبرصية نيقوسيا، اليوم الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة لا تزال تركز على تقليص القدرات العسكرية لإيران "التي تمثل تهديداً للجوار وكذلك لأوروبا، بحيث لا تعود هذه المخاطر قائمة"، وأضاف: "أعتقد أن هذه الهجمات ستستمر إلى أن يتحقق هذا الهدف أو تظهر إيران استعداداً جدياً للتفاوض".

وقال فاديفول إنّ على الأوروبيين "انتظار اللحظة التي تتوفر فيها فرصة جدية لبدء المفاوضات"، مضيفاً أنه يتعين عليهم "التحرك بسرعة كبيرة الآن حتى نتمكن أيضاً من الاضطلاع بدور في هذه المفاوضات".

وأكد فاديفول تضامن بلاده مع قبرص في حال وقوع هجمات جديدة بصواريخ أو طائرات مسيّرة إيرانية، لكنه رفض مجدداً تقديم دعم عسكري. وقال فاديفول إنه إذا نشأ وضع أمني "تحتاج فيه قبرص إلى ألمانيا فستكون ألمانيا موجودة"، موضحاً أن التزام المساعدة المنصوص عليه في معاهدة الاتحاد الأوروبي سارٍ وأن ألمانيا ستفي به، مشيراً في المقابل إلى توزيع الأعباء العسكرية داخل الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن العديد من الشركاء يدعمون قبرص بالفعل، ولا سيما الدول المطلة على البحر المتوسط، بينما تنشط ألمانيا على سبيل المثال في بحر البلطيق أو في منطقة البلطيق.

12:41 pm

رويترز

avata
رويترز
مسؤول أوروبي: روسيا الفائز الوحيد في الحرب على إيران

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الثلاثاء، إنّ روسيا هي الفائز الوحيد حتى الآن من الحرب في المنطقة، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الاهتمام بالحرب ضد أوكرانيا. وأضاف كوستا في كلمة أمام سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يوجد فائز واحد فقط في هذه الحرب حتى الآن، وهو روسيا"، وتابع "تكتسب (روسيا) موارد جديدة لتمويل حربها ضد أوكرانيا مع ارتفاع أسعار الطاقة. وتستفيد من تحويل القدرات العسكرية التي كان من الممكن إرسالها لدعم أوكرانيا. كما تستفيد من تراجع الاهتمام بجبهة الحرب في أوكرانيا مع تصدر الصراع في الشرق الأوسط محور الاهتمام".

وشدد كوستا على ضرورة حماية الاتحاد الأوروبي للنظام الدولي القائم على القواعد، الذي يواجه تحدياً من الولايات المتحدة، وأكد أهمية عودة جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى طاولة المفاوضات، وقال: "لا يمكن تحقيق الحرية وحقوق الإنسان بالقنابل، فالقانون الدولي وحده هو الذي يحميها"، وأضاف "يجب علينا تجنّب المزيد من التصعيد، فمثل هذا المسار يهدد الشرق الأوسط وأوروبا والعالم أجمع".

12:17 pm

الأناضول

avata
الأناضول
قلق صيني من التأثير على أمن الطاقة

أبدت الصين "قلقها البالغ" إزاء أمن الطاقة في العالم، بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية المتواصلة على إيران منذ 11 يوماً. ودعا متحدث وزارة الخارجية الصينية غو جياكون، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، جميع الأطراف إلى إنهاء الصراع بُغية منع انقطاع إمدادات الطاقة وتأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي العالمي.

وقال بهذا الصدد: "تحث الصين جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية وتجنّب تصعيد التوترات، ومنع الاضطرابات الإقليمية من التأثير سلباً على النمو الاقتصادي العالمي"، وأكد غو أن مضيق هرمز والمياه المحيطة به "يمثلان ممراً دولياً حيوياً لتجارة السلع والطاقة، وأن ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة يصبّ في المصلحة العالمية المشتركة". وشدد على أهمية أمن الطاقة للاقتصاد العالمي، قائلاً: "إن ضمان استمرار إمدادات الطاقة مسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف. وستبذل الصين كل ما يلزم لضمان أمنها الطاقي".

