المواقف الدولية من الحرب | بوتين يتوسط والصين قلقة حيال أمن الطاقة

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية ناقشا خلالها تطورات الأوضاع في المنطقة عقب العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وفق بيان للخارجية الإيرانية. وخلال المكالمة، أشار عراقجي إلى "الجاهزية الكاملة" للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لممارسة حقها في الدفاع المشروع والرد بحزم على ما وصفه بالاعتداءات والجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة وإسرائيل".
وجدد عراقجي التأكيد على السردية الإيرانية بأن الهجمات التي تنفذها إيران ضد القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة "تأتي في إطار حق الدفاع المشروع ومواجهة العدوان"، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية، ووفق سياسة حسن الجوار، "تسعى إلى استمرار العلاقات الودية والأخوية مع دول المنطقة وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان الاستقرار والأمن دون تدخل خارجي". من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن قلق بلاده الشديد إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكداً أن مصر تبذل جهوداً للمساعدة في خفض التصعيد عبر الدبلوماسية.