المواقف الدولية | ضدّ حصار موانئ إيران ودفعٌ لتثبيت التهدئة

لندن

العربي الجديد

14 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 17:07 (توقيت القدس)
تشهد المواقف الدولية حيال الحرب في المنطقة تصاعداً ملحوظاً، مع تحذيرات متزايدة من تداعياتها على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، في ظل هشاشة مسار التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي هذا السياق، صعّدت الصين من لهجتها تجاه واشنطن، ووصفت الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية بأنه "أمر خطير وغير مسؤول"، محذّرة من أن التوسع في الانتشار العسكري الأميركي لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات، فيما اعتبرت أن محادثات إنهاء الحرب وصلت إلى "مفترق طرق حرج".

بالتوازي، برزت دعوات دولية لإحياء المسار الدبلوماسي وتعزيز أطر التعددية، إذ تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بأداء "دور بناء" لدفع محادثات السلام، مؤكداً تمسك بكين بالحوار كخيار أساسي. كما دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من بكين، إلى إصلاح النظام الدولي ليصبح أكثر شمولاً وتمثيلاً، بما يعكس التحولات نحو عالم متعدد الأقطاب، في وقت تنتقد فيه مدريد السياسات الأميركية، خصوصاً ما يتعلق بالتصعيد في مضيق هرمز.

إقليمياً ودولياً، تتكثف الاتصالات والمساعي لاحتواء التصعيد، إذ شددت قطر والسعودية والأردن على ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي يحقق السلام الدائم، مع التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة. وفي السياق ذاته، حثّ الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الأطراف المنخرطة في النزاع على اتخاذ "خطوة شجاعة نحو السلام"، محذّراً من انعكاسات استمرار الحرب على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية، في ظل دخول الصراع أسبوعه السابع واستمرار حالة عدم اليقين.

العربي الجديد

الدوحة
قطر وعُمان يدعوان لضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان هيثم بن طارق. ووفق الديوان الأميري القطري، جرى خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، في ظل التصعيد الراهن في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. وأكد الجانبان أهمية ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية الحيوية.

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
الدوحة
إيطاليا تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل

أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، تعليق اتفاقية التعاون الأمني والعسكري بين روما وتل أبيب، والتي تنص على تبادل العتاد العسكري والوسائل القتالية وأبحاث التكنولوجيا الأمنية. أما السبب الرئيس وراء تعليق الاتفاقية، التي تتضمن بنداً بتجديدها تلقائياً كل خمس سنوات، فهو "الوضع الراهن"، حسبما أفادت وكالات عدة، منها "أنسا" الإيطالية وفرانس برس الفرنسية.

رويترز

رويترز
لافروف في الصين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا وإيران

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات حول حربَي أوكرانيا وإيران، فضلاً عن العلاقات الثنائية. وبث التلفزيون الحكومي الروسي لقطات لوصول لافروف إلى بكين، حيث من المتوقع أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

رويترز

رويترز
استنكار لهجوم ترامب على بابا الفاتيكان

أثارت انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحادة لبابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر موجات من الردود في الأوساط السياسية والدينية، وسط تحذيرات من تصاعد هيمنة السياسة على المؤسسات الدينية، وذلك بعد دعوة البابا إلى إنهاء الحروب وتعزيز مسار السلام عالمياً. وعبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن دعمها بابا الفاتيكان، بعدما وجّه له ترامب انتقادات لاذعة. وقالت ميلوني: "أعبر عن تضامني مع البابا لاوون، وبصراحة، لن أشعر بالراحة في مجتمع ينفذ فيه الزعماء الدينيون ما يمليه عليهم الزعماء السياسيون".

جعفر العلوني

شاعر وصحافي سوري مقيم في إسبانيا. مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في إسبانيا.
مدريد
قمة شي - سانشيز في بكين: تشديد على تعزيز التعددية الدولية

من قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، وجّه الرئيس الصيني شي جين بينغ رسائل سياسية لافتة إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال لقاء رسمي عُقد اليوم الثلاثاء، عكس تقارباً في المواقف إزاء التحديات التي يواجهها النظام الدولي، ودعوة مشتركة إلى التمسك بالتعددية ورفض منطق القوة. وأكد شي، خلال الاجتماع الذي استمر نحو ساعة أعقبه حفل عشاء رسمي، أن الصين وإسبانيا "دولتان مبدئيتان تتحليان بالاستقامة الأخلاقية"، مشدداً على أن البلدين مستعدان "للوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ". كما دعا إلى "رفض عودة العالم إلى شريعة الغاب" والعمل معاً من أجل "الدفاع عن تعددية حقيقية وصون السلام والتنمية في العالم".

صبغة الله صابر

صبغة الله صابر
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
إسلام أباد
باكستان بين إيران والسعودية: تعقيدات الحياد

في ظل التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، تواجه باكستان سيناريوهات أمنية وسياسية معقّدة مرتبطة بعلاقاتها مع السعودية والولايات المتحدة وإيران. وبدأت الأسئلة تتصاعد حول مستقبل العلاقات الباكستانية الإيرانية بعد إرسال إسلام أباد قوات إلى السعودية، في ظل مخاوف من استئناف الحرب مجدداً، عقب تعثر المفاوضات بين الوفدين الأميركي والإيراني، التي عقدت في إسلام أباد يوم السبت الماضي.

أنور الخطيب

صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
الدوحة
الدوحة: نرفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن الأولوية في المرحلة الحالية تتركّز على تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتحويله إلى سلام دائم، مشدداً على ضرورة العمل المشترك للوصول إلى اتفاق سلام يضمن استقرار المنطقة، في ظلّ وصول مسار الأزمة إلى مرحلة حساسة.

العربي الجديد

واشنطن
"وول ستريت جورنال": السعودية تضغط على واشنطن لرفع حصار هرمز

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء، أن السعودية تضغط على الولايات المتحدة للتخلي عن حصار مضيق هرمز والعودة إلى مسار التفاوض، في ظل مخاوف من أن يؤدي إغلاقه إلى تصعيد إيراني أوسع وتعطيل طرق شحن استراتيجية، بحسب مسؤولين عرب تحدثوا للصحيفة، في خطوة تعكس القلق الإقليمي من تداعيات التحركات الأميركية على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

الأناضول

الأناضول
6 وزراء خارجية عرب يبحثون هاتفياً سبل تثبيت الهدنة بالمنطقة

أجرى ستة وزراء خارجية عرب اتصالات هاتفية لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الساري منذ 8 إبريل/ نيسان الجاري، وذلك وفق بيانات صادرة عن وزارات الخارجية في السعودية والإمارات والكويت وقطر، وسط مساع لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران.

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تنفي تلقي أسلحة من الصين.. وبكين ترد على واشنطن

نفت إيران، الثلاثاء، الاتهامات الأميركية بشأن تقديم بكين دعماً عسكرياً لطهران، في وقت توعدت فيه الصين بالرد بإجراءات مماثلة على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حال فرض رسوم جمركية جديدة.

فرانس برس

فرانس برس
ماكرون: دعوت ترامب وبيزشكيان إلى "استئناف المفاوضات"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أنه أجرى الاثنين مباحثات عبر الهاتف مع كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وطلب منهما "استئناف المفاوضات". وكتب ماكرون على منصة إكس "دعوت إلى استئناف المفاوضات المتوقفة في إسلام أباد وتوضيح سوء الفهم وتجنب فصول جديدة من التصعيد. من الضروري خصوصا أن يحترم الجميع وقف إطلاق النار في شكل تام على أن يشمل لبنان".

رويترز

رويترز
وزيرة مالية بريطانيا تنتقد الحرب الأميركية على إيران

نقلت صحيفة "ميرور" عن وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، اليوم الثلاثاء، قولها إنها تشعر "بخيبة أمل وغضب شديدين" إزاء ما وصفته بفشل الولايات المتحدة في وضع خطة انسحاب واضحة أو تحديد أهداف معينة للحرب في إيران. وقالت ريفز للصحيفة: "هذه حرب لم نبدأها، حرب لم نكن نريدها. أشعر بخيبة أمل وغضب شديدين لأن الولايات المتحدة دخلت هذه الحرب دون خطة انسحاب واضحة، ودون فكر واضح لما كانت تسعى لتحقيقه". وأضافت: "نتيجة لذلك، أصبح مضيق هرمز مغلقاً الآن".

رويترز

رويترز
ميلوني تدعو إلى مواصلة مفاوضات السلام وإعادة فتح مضيق هرمز

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الثلاثاء، أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضاً لإعادة فتح مضيق هرمز. وقالت ميلوني للصحافيين في مدينة فيرونا بشمال إيطاليا: "من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدماً، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أساسياً بالنسبة لنا، ليس فقط من أجل إمدادات الوقود، بل والأسمدة".

فرانس برس

فرانس برس
فرنسا وبريطانيا تبحثان مهمة بحرية في مضيق هرمز

تنظّم فرنسا والمملكة المتحدة، الجمعة، من باريس، مؤتمراً عبر الاتصال المرئي يضم "الدول غير المنخرطة في القتال والجاهزة للمساهمة" في "مهمة متعددة الأطراف ودفاعية بحتة" في مضيق هرمز، وفق ما أعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء. وسيتولى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ترؤس الاجتماع، لبحث ملامح هذه المهمة التي لا تزال تفاصيلها غير واضحة حتى الآن، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن هذه المبادرة تختلف عن الجهود الأميركية، مشيرة إلى أنها "تهدف إلى إعادة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

رويترز

رويترز
الخارجية الصينية تحذّر من الحصار الأميركي لإيران

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية يعد "أمراً خطيراً وغير مسؤول"، محذّرة من أن التوسع في الانتشار العسكري الأميركي لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات في المنطقة. وأضافت الخارجية الصينية أن محادثات إنهاء الحرب المرتبطة بإيران وصلت إلى "مفترق طرق حرج"، مؤكدة أن بكين ستبذل جهوداً للمساعدة في استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى خطوة شجاعة نحو السلام

حثّ الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الدول المشاركة في الحرب في المنطقة على اتخاذ خطوة شجاعة نحو السلام، في ظل هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ما يهدد الاقتصاد العالمي. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن لي جاي ميونغ ناشد، في اجتماع وزاري، "الأطراف المتنازعة اتخاذ خطوة شجاعة نحو السلام الذي يطالب به العالم بقوة، بناء على مبادئ حماية حقوق الإنسان ودروس التاريخ". 

العربي الجديد

الدوحة
تأكيد قطري سعودي أردني لضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي

استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصالين هاتفيين تلقاهما من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، آخر التطورات في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وضرورة تثبيته بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. ووفق وزارة الخارجية القطرية، جرى التأكيد خلال الاتصالين على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل إلى اتفاق نهائي يحقق السلام الدائم.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل إلى اتفاق مستدام، ويحول دون تجدد التصعيد، كما أكد ضرورة فتح الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة، وعدم استخدامها كورقة ضغط أو مساومة، مشدداً في هذا السياق على الآثار السلبية لذلك على دول المنطقة، وإمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين.

فرانس برس

فرانس برس
سانشيز من بكين يدعو لإصلاح النظام الدولي وينتقد حصار هرمز

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من بكين، إلى "إصلاح" النظام الدولي لجعله "أكثر شمولاً بكثير، وأكثر تمثيلاً، وأكثر ديموقراطية". وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في ختام محادثات أجراها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ضمن زيارة رسمية لبكين: "أتيحت لي الفرصة لبحث الإصلاحات التي يحتاجها نظامنا المتعدد الأطراف لكي يعكس على نحو أفضل الواقع المتعدد الأقطاب لعالم اليوم".

وبدأ سانشيز، الاثنين، زيارة رسمية لبكين تستغرق ثلاثة أيام، وتهدف إلى تنشيط التبادلات التجارية مع الدولة الآسيوية العملاقة التي يحتل اقتصادها المرتبة الثانية عالمياً، في وقت تشهد العلاقات بين مدريد وواشنطن توتراً. واعتبرت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس، أن "لا معنى" للحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة لمضيق هرمز.

فرانس برس

فرانس برس
شي يتعهد بدور صيني "بنّاء" لدفع محادثات السلام

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، بأن تؤدي بلاده "دوراً بناء" في تعزيز محادثات السلام في المنطقة، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية رسمية، وذلك عقب انتهاء جولة أولى من المفاوضات بين واشنطن وطهران لم تسفر عن اتفاق. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن شي "شدد على موقف الصين المبدئي الداعي لتعزيز السلام والحث على الحوار، مؤكداً أن بلاده ستواصل أداء دور بناء في هذا الصدد".

