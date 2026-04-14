المواقف الدولية | ضدّ الحصار على موانئ إيران ودفعٌ لتثبيت التهدئة

لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
14 ابريل 2026
تشهد المواقف الدولية حيال الحرب في المنطقة تصاعداً ملحوظاً، مع تحذيرات متزايدة من تداعياتها على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، في ظل هشاشة مسار التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي هذا السياق، صعّدت الصين من لهجتها تجاه واشنطن، ووصفت الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية بأنه "أمر خطير وغير مسؤول"، محذّرة من أن التوسع في الانتشار العسكري الأميركي لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات، فيما اعتبرت أن محادثات إنهاء الحرب وصلت إلى "مفترق طرق حرج".

بالتوازي، برزت دعوات دولية لإحياء المسار الدبلوماسي وتعزيز أطر التعددية، إذ تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بأداء "دور بناء" لدفع محادثات السلام، مؤكداً تمسك بكين بالحوار كخيار أساسي. كما دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من بكين، إلى إصلاح النظام الدولي ليصبح أكثر شمولاً وتمثيلاً، بما يعكس التحولات نحو عالم متعدد الأقطاب، في وقت تنتقد فيه مدريد السياسات الأميركية، خصوصاً ما يتعلق بالتصعيد في مضيق هرمز.

إقليمياً ودولياً، تتكثف الاتصالات والمساعي لاحتواء التصعيد، إذ شددت قطر والسعودية والأردن على ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي يحقق السلام الدائم، مع التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة. وفي السياق ذاته، حثّ الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الأطراف المنخرطة في النزاع على اتخاذ "خطوة شجاعة نحو السلام"، محذّراً من انعكاسات استمرار الحرب على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية، في ظل دخول الصراع أسبوعه السابع واستمرار حالة عدم اليقين.

10:31 am

رويترز

رويترز
الخارجية الصينية تحذر من الحصار الأميركي لإيران

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية يعد "أمراً خطيراً وغير مسؤول"، محذّرة من أن التوسع في الانتشار العسكري الأميركي لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات في المنطقة. وأضافت الخارجية الصينية أن محادثات إنهاء الحرب المرتبطة بإيران وصلت إلى "مفترق طرق حرج"، مؤكدة أن بكين ستبذل جهوداً للمساعدة في استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

10:29 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
رئيس كوريا الجنوبية يدعو لخطوة شجاعة نحو السلام

حثّ الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الدول المشاركة في الحرب في المنطقة على اتخاذ خطوة شجاعة نحو السلام، في ظل هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ما يهدد الاقتصاد العالمي. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن لي جاي ميونغ ناشد، في اجتماع وزاري، "الأطراف المتنازعة اتخاذ خطوة شجاعة نحو السلام الذي يطالب به العالم بقوة، بناء على مبادئ حماية حقوق الإنسان ودروس التاريخ". 

10:28 am

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
تأكيد قطري سعودي أردني ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي

استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصالين هاتفيين تلقاهما من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، آخر التطورات في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وضرورة تثبيته بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. ووفق وزارة الخارجية القطرية، جرى التأكيد خلال الاتصالين على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل إلى اتفاق نهائي يحقق السلام الدائم.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل إلى اتفاق مستدام، ويحول دون تجدد التصعيد، كما أكد ضرورة فتح الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة، وعدم استخدامها كورقة ضغط أو مساومة، مشدداً في هذا السياق على الآثار السلبية لذلك على دول المنطقة، وإمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين.

10:26 am

فرانس برس

فرانس برس
سانشيز من بكين يدعو لإصلاح النظام الدولي وينتقد حصار هرمز

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من بكين، إلى "إصلاح" النظام الدولي لجعله "أكثر شمولاً بكثير، وأكثر تمثيلاً، وأكثر ديموقراطية". وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في ختام محادثات أجراها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ضمن زيارة رسمية لبكين: "أتيحت لي الفرصة لبحث الإصلاحات التي يحتاجها نظامنا المتعدد الأطراف لكي يعكس على نحو أفضل الواقع المتعدد الأقطاب لعالم اليوم".

وبدأ سانشيز، الاثنين، زيارة رسمية لبكين تستغرق ثلاثة أيام، وتهدف إلى تنشيط التبادلات التجارية مع الدولة الآسيوية العملاقة التي يحتل اقتصادها المرتبة الثانية عالمياً، في وقت تشهد العلاقات بين مدريد وواشنطن توتراً. واعتبرت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس، أن "لا معنى" للحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة لمضيق هرمز.

10:21 am

فرانس برس

فرانس برس
شي يتعهد بدور صيني "بنّاء" لدفع محادثات السلام

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، بأن تؤدي بلاده "دوراً بناء" في تعزيز محادثات السلام في المنطقة، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية رسمية، وذلك عقب انتهاء جولة أولى من المفاوضات بين واشنطن وطهران لم تسفر عن اتفاق. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن شي "شدد على موقف الصين المبدئي الداعي لتعزيز السلام والحث على الحوار، مؤكداً أن بلاده ستواصل أداء دور بناء في هذا الصدد".

أسوشييتد برس
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
