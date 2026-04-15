تتواصل المساعي الدبلوماسية للحفاظ على الهدنة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تبدي فيه واشنطن تفاؤلاً بإمكانية استئناف المفاوضات خلال الأيام المقبلة، رغم التصعيد الميداني وفرض حصار بحري يمنع حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، وذلك في ظل تعثر الجولة الأخيرة من المحادثات، وبقاء قضايا جوهرية عالقة، أبرزها ملف تخصيب اليورانيوم وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
في المقابل، تنشط تحركات إقليمية لدعم المسار التفاوضي، حيث بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن سبل تقليص الفجوات بين الطرفين، فيما بدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جولة دبلوماسية تشمل السعودية وقطر وتركيا، في إطار جهود تهيئة الظروف لجولة جديدة محتملة من المحادثات بين واشنطن وطهران.
وتتكثف الدعوات إلى اغتنام فرصة الهدنة، إذ شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على أنه "لا حل عسكرياً" للأزمة، داعياً إلى استئناف المفاوضات واحترام حرية الملاحة الدولية، في وقت تراهن فيه الإدارة الأميركية على إنجاح المسار الدبلوماسي وسط ضغوط داخلية متزايدة مرتبطة بالاقتصاد والانتخابات المقبلة، بالتزامن مع تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع يقوده الديمقراطيون للحد من صلاحيات الحرب لدى الرئيس دونالد ترامب.
