المواقف الدولية | جولة لرئيس وزراء باكستان في المنطقة ودعوات إلى اغتنام فرصة الهدنة

لندن

العربي الجديد

15 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 14:21 (توقيت القدس)
تتواصل المساعي الدبلوماسية للحفاظ على الهدنة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تبدي فيه واشنطن تفاؤلاً بإمكانية استئناف المفاوضات خلال الأيام المقبلة، رغم التصعيد الميداني وفرض حصار بحري يمنع حركة السفن من الموانئ الإيرانية وإليها، وذلك في ظل تعثر الجولة الأخيرة من المحادثات، وبقاء قضايا جوهرية عالقة، أبرزها ملف تخصيب اليورانيوم وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

في المقابل، تنشط تحركات إقليمية لدعم المسار التفاوضي، حيث بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن سبل تقليص الفجوات بين الطرفين، فيما بدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جولة دبلوماسية تشمل السعودية وقطر وتركيا، في إطار جهود تهيئة الظروف لجولة جديدة محتملة من المحادثات بين واشنطن وطهران.

وتتكثف الدعوات إلى اغتنام فرصة الهدنة، إذ شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على أنه "لا حل عسكرياً" للأزمة، داعياً إلى استئناف المفاوضات واحترام حرية الملاحة الدولية، في وقت تراهن فيه الإدارة الأميركية على إنجاح المسار الدبلوماسي وسط ضغوط داخلية متزايدة مرتبطة بالاقتصاد والانتخابات المقبلة، بالتزامن مع تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع يقوده الديمقراطيون للحد من صلاحيات الحرب لدى الرئيس دونالد ترامب.

المواقف الدولية من الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول:

رويترز

اتصال إماراتي إيراني لبحث خفض التصعيد

ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ناقش، خلال اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، جهود "خفض التصعيد" في الحرب مع إيران.

فرانس برس

واشنطن تتهم الصين بتخزين النفط خلال الحرب: شريك غير موثوق به

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنّ الصين أظهرت أنها شريك عالمي غير موثوق به خلال حرب الشرق الأوسط بسبب تكديس إمدادات النفط وتقليص صادرات سلع معينة، تماماً مثلما فعلت بتخزين الإمدادات الطبية خلال جائحة كوفيد-19. وأضاف بيسنت، لصحافيين، أمس الثلاثاء، أنه تحدث إلى مسؤولين صينيين في هذا الموضوع.

سكوت بيسنت يتحدث لصحافيين بعد فعالية لمعهد التمويل الدولي في واشنطن 14/4/2026 (فرانس برس)
بشير البكر

حدود الدبلوماسية الأوروبية في الحرب على إيران

نأت الحكومات الأوروبية بأنفسها عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلا أن دور الدبلوماسية الأوروبية يزداد أهمية، ولا سيما ما بعد الحرب. القاسم المشترك بين هذه الحكومات أنها حجبت الدعم عن هذه الحرب، حيث تواصل غالبية دول أوروبا العمل بمبدأ أن الحرب ليست حربها. وتراوح درجة التزامها ذلك من بلد إلى آخر، فيما تبدو جميعها معنية بلعب دور دبلوماسي على المديَين، القريب والمتوسط، تبعاً لعلاقاتها ومصالحها مع الولايات المتحدة وإيران ومنطقة الخليج. وإذ تدرك أوروبا أنها، في المدى المنظور، غير قادرة على أن تحول دون العودة إلى الحرب، إلا أنه يمكنها القيام بثلاثة أدوار حاسمة: التهدئة، الاحتواء، ومنع الانفلات. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان بإمكان دول القارة الحفاظ على وحدة الموقف تحت الضغط، والانخراط في الصراع بشروطها الخاصة، من دون الانجرار وراء الولايات المتحدة وإسرائيل.

ستارمر في قاعدة الملك فهد، الطائف، 8 إبريل 2026 (Getty)
فرانس برس

لافروف: روسيا مستعدة لتعويض نقص موارد الطاقة لدى الصين

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ بلاده مستعدة "للتعويض" عن النقص في موارد الطاقة الذي تواجهه الصين ودول أخرى بسبب الحرب في المنطقة، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية. وقال لافروف، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي في بكين: "بإمكان روسيا، دون أدنى شك، أن تعوض النقص في الموارد" للصين و"للدول الأخرى المهتمة بالعمل معنا". وأكد أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور الصين خلال النصف الأول من العام الجاري.

شي جين بينغ يستقبل لافروف في بكين 15/4/2026 (رويترز)
فرانس برس

رئيس الوزراء الباكستاني يبدأ جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا

يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جولة دبلوماسية مكثفة، اليوم الأربعاء، تستمر أربعة أيام وتشمل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، بحسب ما أعلنته الخارجية الباكستانية، في إطار مساعي إسلام أباد لتهيئة الأجواء لجولة ثانية محتملة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

شهباز شريف، الرياض، 28 أكتوبر 2025(فايز نور الدين/فرانس برس)
الأناضول

عبد العاطي وروبيو يناقشان مفاوضات إيران وجهود تقليص الفجوات

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية، خلال لقاء عُقد في العاصمة الأميركية واشنطن. جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، في إطار زيارة غير محددة المدة بدأها الوزير المصري الثلاثاء. وأفاد البيان بأن اللقاء تناول "الأوضاع الراهنة في المنطقة ومسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة لسد الفجوات القائمة بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".
 

إيران تهدّد بإغلاق باب المندب ووقف حركة التجارية في المنطقة

ميلوني تلتقي نتنياهو في قصر كيجي بروما، مارس 2023 (Getty)
قراءة إسرائيلية لتعليق إيطاليا تجديد اتفاقية الدفاع مع تل أبيب

دمار في الضاحية الجنوبية لبيروت إثر قصف إسرائيلي، 8 إبريل 2026 (فرانس برس)
مخرجات اجتماع واشنطن: ضغط بالنار على لبنان ولا مؤشرات لهدنة قريبة