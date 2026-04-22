رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بإعلان الولايات المتحدة تمديد الهدنة مع إيران، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لخفض التصعيد، وتهيئة مساحة ضرورية أمام الجهود الدبلوماسية وبناء الثقة بين الجانبين. ودعا المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، جميع الأطراف إلى استثمار هذا الزخم، والامتناع عن أي خطوات قد تقوّض التهدئة، والانخراط بشكل بنّاء في المفاوضات للوصول إلى حل مستدام، مؤكداً في الوقت نفسه دعم الأمم المتحدة جهود الوساطة التي تقودها باكستان لتيسير استئناف المحادثات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن، مساء الثلاثاء، تمديد الهدنة مع إيران لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، لحين تقديم طهران مقترحها، مشيراً إلى أن حصار البحرية الأميركية لموانئ إيران وسواحلها سيستمر. وقال ترامب، في بيان على منصته تروث سوشال، إنّ الولايات المتحدة وافقت على طلب الوسطاء الباكستانيين "بإيقاف هجومنا على إيران إلى أن يتسنّى لقادتها وممثليها التوصل إلى اقتراح موحد... واختتام المباحثات، بطريقةٍ ما". وأضاف أنه قرر تمديد وقف إطلاق النار لأنّ "الحكومة الإيرانية منقسمة بشدة، وهو أمر غير مفاجئ". وشكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

، اليوم الأربعاء، الرئيس ترامب على قبول طلب إسلام أباد تمديد الهدنة مع إيران، لإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب. وقال شريف، في منشور له على منصة إكس: "آمل بصدق أن يواصل الطرفان الالتزام بوقف إطلاق النار، وأن يتمكنا من إبرام اتفاق سلام شامل خلال الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها في إسلام أباد، بهدف إنهاء الصراع على نحو دائم".

بدورها، حذّرت الصين من أن المنطقة تمر بـ"مرحلة حرجة" بين الحرب والسلام، مشددة على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لمنع استئناف القتال، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تجدد الحرب وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي والدولي، وسط دعوات متكررة لإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية.

بالتوازي، تتواصل التحركات والاتصالات الدولية على أكثر من مستوى، إذ قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات تستمر يومين في لندن، ابتداء من اليوم الأربعاء، بهدف المضي قدماً في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية، فيما يتوقع أن تتناول مباحثات أوروبية مرتقبة، من بينها زيارة وزير الخارجية الألماني إلى أيرلندا، ملفات عدة تشمل التطورات المتقلبة في المنطقة.

