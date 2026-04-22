المواقف الدولية | ترحيب بتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران ودعوات إلى استئناف الحوار

أخبار
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
22 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 13:40 (توقيت القدس)
+ الخط -

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بإعلان الولايات المتحدة تمديد الهدنة مع إيران، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لخفض التصعيد، وتهيئة مساحة ضرورية أمام الجهود الدبلوماسية وبناء الثقة بين الجانبين. ودعا المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، جميع الأطراف إلى استثمار هذا الزخم، والامتناع عن أي خطوات قد تقوّض التهدئة، والانخراط بشكل بنّاء في المفاوضات للوصول إلى حل مستدام، مؤكداً في الوقت نفسه دعم الأمم المتحدة جهود الوساطة التي تقودها باكستان لتيسير استئناف المحادثات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن، مساء الثلاثاء، تمديد الهدنة مع إيران لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، لحين تقديم طهران مقترحها، مشيراً إلى أن حصار البحرية الأميركية لموانئ إيران وسواحلها سيستمر. وقال ترامب، في بيان على منصته تروث سوشال، إنّ الولايات المتحدة وافقت على طلب الوسطاء الباكستانيين "بإيقاف هجومنا على إيران إلى أن يتسنّى لقادتها وممثليها التوصل إلى اقتراح موحد... واختتام المباحثات، بطريقةٍ ما". وأضاف أنه قرر تمديد وقف إطلاق النار لأنّ "الحكومة الإيرانية منقسمة بشدة، وهو أمر غير مفاجئ". وشكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

، اليوم الأربعاء، الرئيس ترامب على قبول طلب إسلام أباد تمديد الهدنة مع إيران، لإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب. وقال شريف، في منشور له على منصة إكس: "آمل بصدق أن يواصل الطرفان الالتزام بوقف إطلاق النار، وأن يتمكنا من إبرام اتفاق سلام شامل خلال الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها في إسلام أباد، بهدف إنهاء الصراع على نحو دائم".

بدورها، حذّرت الصين من أن المنطقة تمر بـ"مرحلة حرجة" بين الحرب والسلام، مشددة على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لمنع استئناف القتال، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تجدد الحرب وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي والدولي، وسط دعوات متكررة لإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية.

بالتوازي، تتواصل التحركات والاتصالات الدولية على أكثر من مستوى، إذ قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات تستمر يومين في لندن، ابتداء من اليوم الأربعاء، بهدف المضي قدماً في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية، فيما يتوقع أن تتناول مباحثات أوروبية مرتقبة، من بينها زيارة وزير الخارجية الألماني إلى أيرلندا، ملفات عدة تشمل التطورات المتقلبة في المنطقة.

المواقف الدولية من الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:36 pm

رويترز

avata
رويترز
فيدان يزور لندن لبحث تطورات حرب إيران

قال مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية هاكان فيدان سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع، لإجراء محادثات تتناول الملفين الإيراني والأوكراني، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف المصدر أن الزيارة تأتي في سياق تحركات دبلوماسية مكثفة، في ظل الدور الذي تضطلع به تركيا، التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع طهران وواشنطن، وكذلك باكستان التي تلعب دور الوسيط في الحرب الحالية. وكانت أنقرة قد استضافت، مطلع الأسبوع، منتدى دبلوماسياً حضرته وفود من مختلف الأطراف، ودعت مراراً إلى إنهاء الصراع.

01:03 pm

الأناضول

avata
الأناضول
أنقرة: التزام طهران وواشنطن بالهدنة مهم لتحقيق السلام

أكدت تركيا أن الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار المؤقت الذي جرى التوصل إليه في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أمر بالغ الأهمية لتحقيق سلام دائم. جاء ذلك في إحاطة إعلامية قدمها متحدث وزارة الدفاع التركية زكي أق تورك، اليوم الأربعاء، في العاصمة أنقرة. وأعرب أق تورك عن أمله أن تتصرف الأطراف بحكمة وعقلانية، وأن يُمدَد وقف إطلاق النار وتستمر المفاوضات.

01:02 pm

رويترز

avata
رويترز
لندن تستضيف محادثات عسكرية بشأن مضيق هرمز

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات تستمر يومين في لندن، ابتداء من اليوم الأربعاء، بهدف المضي قدماً في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول، الأسبوع الماضي، استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية، بقيادة بريطانيا وفرنسا، لحماية الملاحة في مضيق هرمز، عندما تسمح الأوضاع بذلك.

التفاصيل عبر الرابط:

قارب صغير يتجه نحو سفينة حاويات في مضيق هرمز. 25 يونيو 2025 (جوزيبي كاكاس/فرانس برس)
12:45 pm

الأناضول

avata
الأناضول
عراقجي وتاجاني يبحثان وقف إطلاق النار والمسار الدبلوماسي

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الأربعاء، تطورات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية لاحتواء التصعيد. وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، بأن الاتصال الهاتفي تناول تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الأخيرة، إضافة إلى القضايا المرتبطة بوقف إطلاق النار، وآفاق المسار الدبلوماسي بين الجانبين.

12:42 pm

الأناضول

avata
الأناضول
اجتماع عربي يطالب إيران بتعويضات عن الهجمات وإغلاق هرمز

شدد وزراء الخارجية العرب، مساء الثلاثاء، على أن اعتداءات إيران على دول عربية وإغلاقها مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية يرتب عليها دفع تعويضات عن الأضرار والخسائر. جاء ذلك بحسب مشروع قرار اعتمد خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد عبر اتصال مرئي، وخُصص لمناقشة الاعتداءات الإيرانية ضد الدول العربية.

التفاصيل عبر الرابط:

اجتماع وزاري عربي عن بعد برئاسة البحرين، 21/4/2026 (إكس)
12:31 pm

الأناضول

avata
الأناضول
"إيكان": الهجوم على إيران يكشف ازدواجية المعايير النووية

اتّهمت منسقة برنامج الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "إيكان" سوسي سنايدر، الولايات المتحدة بممارسة "ازدواجية معايير واضحة"، معتبرة أن مهاجمة إيران بذريعة برنامجها النووي، مقابل تجاهل البرنامج النووي الإسرائيلي، يعكس تناقضاً في الموقف الدولي.

وأكدت سنايدر، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي "غير قانونية"، مشددة على أنه "لم يكن هناك تهديد وشيك"، وأن دولتين نوويتين استهدفتا دولة لا تمتلك هذا السلاح. وحذّرت المسؤولة الدولية من أن استهداف المنشآت النووية قد يؤدي إلى أضرار واسعة وغير محسوبة، مؤكدة أن تداعيات هذه الهجمات قد تستمر لفترة طويلة، وداعية الحكومات والمجتمعات إلى إدانتها.

وقالت سنايدر إن "الجميع يعلم أن إسرائيل تملك أسلحة نووية"، معتبرة أن ذلك يشكل تهديداً حقيقياً لدول المنطقة، في ظل غياب أي رقابة دولية على هذا البرنامج. وانتقدت سنايدر تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران، معتبرة أنها "مرفوضة تماماً"، ومؤكدة أن القضايا النووية لا يمكن حلها بالقصف، وأن المفاوضات تبقى السبيل الوحيد لمعالجتها. وحذّرت من أن دعوات بعض الدول الأوروبية إلى توسيع ترساناتها النووية لا تعزز الأمن، بل تزيد احتمالات الصراع، في ظل تراجع الاتفاقيات الدولية وتصاعد التهديدات النووية.

12:29 pm

الأناضول

avata
الأناضول
رئيس الإمارات والعاهل المغربي يبحثان التطورات الإقليمية

بحث رئيس الإمارات، محمد بن زايد، والعاهل المغربي، محمد السادس، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن الجانبين تناولا، خلال اتصال هاتفي "العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون، خاصة في المسارات التنموية، وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما".

وأكد الطرفان، خلال الاتصال "حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين، في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة"، وفق المصدر ذاته. كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، في مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

12:27 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
وزير خارجية ألمانيا يزور أيرلندا لبحث تطورات المنطقة

يزور وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، اليوم الأربعاء، أيرلندا، حيث يلتقي في العاصمة دبلن نظيرته هيلين ماكنتي، في إطار تعزيز التنسيق بين البلدين داخل الاتحاد الأوروبي. وبحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، سيتناول اللقاء التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعم أوكرانيا، والتطورات المتقلبة في منطقتي الشرق الأوسط والأدنى في ظل الحرب على إيران.

12:26 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
بكين: الشرق الأوسط عند "مرحلة حرجة" بين الحرب والسلام

حذّرت الصين، الأربعاء، من أنّ الوضع في الشرق الأوسط يمرّ بـ"مرحلة حرجة"، بعدما مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار لمنح إيران مزيداً من الوقت للتفاوض. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي إنّ "الوضع الإقليمي الراهن يقف عند مرحلة حرجة بين الحرب والسلام، وتبقى الأولوية القصوى لبذل كل الجهود لمنع استئناف الأعمال القتالية". ولم يعلّق غوو بشكل مباشر على وقف إطلاق النار عندما سُئل عنه، واكتفى بالقول إن بكين ستواصل تأدية دور "بناء".

12:24 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
الأمم المتحدة ترحّب بتمديد وقف إطلاق النار

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بإعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لخفض التصعيد وتهيئة مساحة ضرورية أمام الجهود الدبلوماسية وبناء الثقة بين إيران والولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان رداً على أسئلة الصحافيين، إن الأمم المتحدة "تشجّع جميع الأطراف على البناء على هذا الزخم، والامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض وقف إطلاق النار، وعلى الانخراط بشكل بنّاء في المفاوضات للتوصل إلى حل مستدام ودائم". وأكد دوجاريك دعم الأمين العام الكامل لجهود باكستان في تيسير إجراء مزيد من المحادثات، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه الجهود في تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حل شامل ودائم للصراع.

دلالات
المساهمون
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
