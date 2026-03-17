المنظمة البحرية الدولية: مرافقة السفن في مضيق هرمز لا تضمن سلامتها

- أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أن المرافقة العسكرية للسفن عبر مضيق هرمز ليست حلاً مستداماً لضمان سلامتها، مشيراً إلى المخاطر المستمرة بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. - حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تداعيات فشل حلفاء ناتو في تأمين المضيق، بينما أعلنت إيران إغلاقه وهددت بمهاجمة السفن العابرة. - تشن إسرائيل والولايات المتحدة حرباً على إيران منذ فبراير، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا، وترد إيران بهجمات صاروخية على إسرائيل ومصالح أميركية.

قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، من إن المرافقة العسكرية للسفن عبر مضيق هرمز لن تضمن سلامتها بشكل كامل، معتبراً أنها ليست حلاً طويل الأمد أو مستداماً لضمان الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي، في ظل استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن "هذا المقترح يقلل من المخاطر، لكنها لا تزال قائمة، خاصة أن السفن التجارية والبحارة معرضون للخطر"، في ظل استمرار الحرب. وأشار دومينغيز إلى أن "بعض الأماكن الضيقة في المضيق والجبال المحيطة من الجانب الإيراني تجعل المنطقة عرضة للهجمات المفاجئة على السفن، ما يزيد من صعوبة تأمين مرورها".

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن فشل حلفاء ناتو في تأمين مضيق هرمز سيكون "سيئاً للغاية لمستقبل ناتو". وفي 2 مارس/ آذار الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الاستراتيجي.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حرباً على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل. كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أميركية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقطت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بأعيان مدنية، وهو ما دانته الدول المستهدفة.

(الأناضول)