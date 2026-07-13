- رفضت المنظمة البحرية الدولية فرض رسوم عبور على المضائق الدولية، مؤكدة عدم وجود أساس قانوني لذلك، وذلك بعد إعلان ترامب عن رسوم 20% على مرور السفن عبر مضيق هرمز، مما أثار قلقاً بشأن انتهاك القانون الدولي. - رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتهكم على تصريحات ترامب، مؤكداً أن إيران تضمن أمن المضيق، وأن نسبة الـ 20% مرتفعة، مما يعكس التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. - أعلن ترامب عن إعادة فرض الحصار البحري على إيران، معتبراً أن الولايات المتحدة ستتمتع بحق الوصاية على مضيق هرمز مقابل رسوم 20%، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه السياسة على حرية الملاحة.

أكدت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، رفضها فرض رسوم عبور على أيّ مضيق يستخدم للملاحة الدولية، وذلك في ردها على منشور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن خلاله إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وحماية الولايات المتحدة لمضيق هرمز عبر تحصيل رسوم على مرور السفن من المضيق بنسبة 20% من قيمة البضائع، مطلقاً على المهمة اسم "تعويض حماية المضيق"، لتغطية التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة للملاحة.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم المنظمة قوله "نحن على علم بالمنشور وننتظر مزيداً من التفاصيل".

وأضاف "لقد كنا دائماً ثابتين في موقفنا بشأن الرسوم، فالمنظمة البحرية الدولية تعارض بشدة فرض رسوم على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. ولا يوجد أساس قانوني يتيح فرض رسوم إلزامية لمجرد العبور عبر مضيق". وعبر مسؤولون في قطاع الشحن عن قلقهم إزاء أحدث تطور، مضيفين أن مثل هذه الخطوة، في تقديرهم، ستنتهك القانون الدولي. وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه، في تعليقه على منشور ترامب "كيف سيجعل هذا الإبحار أكثر أماناً، وما الضمانات التي سيقدمها؟".

عراقجي: سنكون أكثر إنصافاً

وفي السياق، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الاثنين، على تصريحات ترامب بشأن فرض رسوم نسبتها 20 بالمئة على المرور عبر مضيق هرمز، مشيراً بلغة تهكمية إلى أنّ بلاده ستكون "أكثر إنصافاً" في هذا الشأن. وقال عراقجي إن الرئيس الأميركي "محق تماماً في قوله إنّ من يضمن العبور الآمن والمستقر للسفن التجارية عبر مضيق هرمز يستحق الحصول على مقابل لهذه الخدمة". وأكد وزير الخارجية الإيراني أنّ إيران لطالما "كانت الضامن" لأمن مضيق هرمز وستظل كذلك إلى الأبد، مستدركاً بالقول إنّ نسبة الـ 20 بالمئة تعد رقماً مرتفعاً للغاية، مضيفاً: "سنكون أكثر إنصافاً".

إلى ذلك، قال المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأميركية اليوم الاثنين، إنّ الجيش الأمريكي سيبدأ فرض حصار بحري على إيران غداً الثلاثاء، اعتباراً من الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وحماية الولايات المتحدة لمضيق هرمز عبر تحصيل رسوم على مرور السفن من المضيق بنسبة 20% من قيمة البضائع، مطلقاً على المهمة اسم "تعويض حماية المضيق"، لتغطية التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة للملاحة.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال اليوم أن "مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحاً"، مضيفاً أنه "يعيد الحصار البحري فوراً" والذي يمنع فقط السفن الإيرانية والمتعاملين معها من الدخول والخروج دون تأثير على السفن الأخرى، مشيراً إلى أن الدول الأخرى ستتمتع بحق الاستخدام العادل وحرية الملاحة في المضيق.

وذكر ترامب أنه "منذ هذه اللحظة ستكون الولايات المتحدة حق الوصاية على مضيق هرمز مقابل 20% من قيمة البضائع"، زاعماً أن هذه "نسبة عادلة ومنصفة"، معتبراً أنها "تعويض" مقابل "تكاليف توفير الأمن والحماية". وأوضح ترامب، أن هذه الرسوم ستطبق على جميع الدول باستثناء إيران التي ستمنع تماماً من استقبال وخروج السفن منها. يذكر أن هذه النسبة مرتفعة للغاية مقارنة بالرسوم التي يجري فرضها في ممرات المياه الإقليمية، حيث تكون الرسوم عادة في حدود 1% أو أقل، كما أن القانون الدولي يمنع فرض رسوم في المياه الدولية.