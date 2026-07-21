- بدأت خطة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش في ديسمبر 2023، لإنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات في الضفة الغربية، مما يعكس توجهًا لتعزيز السيطرة الإسرائيلية وتقييد التوسع العمراني الفلسطيني. - تسببت الأوامر العسكرية في منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، مما أدى إلى تبويرها واقتلاع آلاف الأشجار، مما أثر سلبًا على معيشتهم وزاد من معاناتهم اليومية. - تهدف الخطة إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية وتوسيع المجال المحيط بالمستوطنات، ضمن استراتيجية لتعزيز السيطرة الجغرافية والسياسية.

عامان وتسعة أشهر منذ إعلان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش

عن رسالة وجهها لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ، يقترح فيها ويطالب بما سماه تغيير مفهوم الأمن في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة، لإقامة مساحات أمنية "مطهرة"، كـ"مناطق عازلة" حول المستوطنات والطرق ومنع الفلسطينيين من دخولها. قرابة عامين ونصف العام منذ بدء تنفيذ الخطة، في فبراير/ شباط 2024، والتي كانت كفيلة بفرض 45 منطقة عازلة حول المستوطنات، وفق إحصائيات حديثة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الرسمية.

ورغم التذرّع بالأسباب الأمنية، فإن الوقائع على الأرض تبيّن أن الأهداف تتعدى المفهوم الأمني إلى السعي للسيطرة على أكبر مساحات من الأراضي. لا يقتصر تنفيذ هذا المخطط على عشرات الدونمات لكل منطقة عازلة، وفقاً للأوامر العسكرية الإسرائيلية الرسمية، بل يتعداها إلى مئات الدونمات، فضلاً عن شمول تلك المناطق لقرابة 30% من المستوطنات الرسمية (في حال استثناء البؤر الاستيطانية)، مع توقعات باستمرار فرضها في باقي المستوطنات.

خطة بدأت شمالي الضفة الغربية

مستوطنة "رفافا" المقامة على أراضي بلدة ديراستيا وقرية حارس شمال غرب سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة، كانت نقطة الانطلاق في تنفيذ المخطط، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023. أصدر جيش الاحتلال حينها قراراً عاجلاً بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها تقارب 32 دونماً، لأغراض أمنية وعسكرية. واختار الجيش ذروة موسم الزيتون لهذا الأمر العسكري، ما حرم الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار أشجارهم، فيما لم يقتصر الاستيلاء على المساحة المعلنة في القرار.

يوضح الناشط ضد الاستيطان في دير استيا، نظمي السلمان، في حديث مع "العربي الجديد"، أن تنفيذ القرار امتد لقرابة ثلاثة آلاف دونم، وحرم الأهالي من الوصول إليها من خلال حراس المستوطنة، أو من خلال عنف مستوطني عدد من البؤر الاستيطانية في المنطقة، ما أدى إلى حرمانهم كذلك من قطف الزيتون في ثلاثة مواسم خلال 2023 و2024 و2025.

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لم يكن من الواضح في حينها أن ما يحدث في مستوطنة "رفافا" هو بمثابة البدء بتنفيذ خطة سموتريتش، إذ في فبراير/شباط 2024، اعتبرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكرار أوامر عسكرية (ثلاثة أوامر حتى تاريخ 15 فبراير 2024)، بشكل متتالٍ وبالطريقة نفسها، بمثابة تنفيذ فعلي لفكرة المناطق العازلة التي اقترحها سموتريتش.

يشير مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى رصد نمط جديد من الأوامر العسكرية على شكل دائرة حمراء في الخرائط. ويوضح أن الأنماط السابقة كانت على شكل مصادرة أراضٍ لإقامة مواقع عسكرية أو أسيجة شائكة أو شوارع أمنية، بينما يأخذ النمط الجديد شكل دائرة حمراء حول المواقع الاستيطانية. كما تتعدى هذه الأنماط، وفق داوود، مناطق البناء (Built up area) لتشمل مساحات حول المستوطنة، وغالباً ما تكون مزروعة بالأشجار، خصوصاً الزيتون.

أمير داوود: الأوامر الـ45 تبقى المنطقة الفعلية التي يحظر على أصحاب الأراضي الوصول إليها مجهولة المساحة

ويؤكد داوود أن هذا النوع من الأوامر ليس له علاقة بما تعرف بمناطق نفوذ المستوطنات، وهي غالباً ما تكون تعديات على أراضٍ بملكيات خاصة. ويبيّن أن تلك الأوامر تؤدي لمنع وصول المواطنين الفلسطينيين إلى مساحات شاسعة حول المستوطنات، تتعدى ما يدوّن في الأوامر، إذ "بينما يذكر كل أمر عسكري من بين الأوامر الـ45، عشرات الدونمات كمناطق عازلة، يُمنع فلسطينيون من الوصول إلى مئات الدونمات، وتبقى المنطقة الفعلية التي يحظر على أصحاب الأراضي الوصول إليها مجهولة المساحة".

يخفي هذا الأسلوب خلفه أهدافاً خطيرة، إذ بحسب داوود، فإن عدم قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم يمهد إلى ما يعرف بـ"التبوير"، وهو تحوّل الأراضي الزراعية المعمرة إلى أراضي بور مهجورة، ما يسمح لإسرائيل بمصادرتها بحجة عدم الاستصلاح، وتحويلها إلى "أراضي دولة".

مساحة المناطق العازلة الرسمية حول المستوطنات حتى الآن لم تتجاوز 800 دونم، حسب تقديرات هيئة مقاومة الجدار، لكن الأثر الفعلي يتعداها إلى آلاف الدونمات. وفي الأمر العسكري الخاص بمصادرة أراضٍ لصالح منطقة عازلة حول مستوطنة "عيلي" جنوب نابلس المقامة على أراضي قرى قريوت واللبن الشرقية والساوية؛ أكبر مساحة معلنة لمنطقة عازلة حول مستوطنة حتى الآن، حيث شملت أكثر من 70 دونماً، لكن الأثر المباشر من خلال التجريفات شمل مئات الدونمات.

أوامر عسكرية واقتلاع أشجار

يقول الناشط ضد الاستيطان من قريوت، بشار القريوتي، لـ"العربي الجديد"، إن تنفيذ الأمر العسكري شمل مساحة قاربت 700 دونم، واقتلاع أكثر من ألف شجرة زيتون، ومنع الفلسطينيين من الوصول لمساحات واسعة، بعد نشر كاميرات مراقبة وضعت تحركات الفلسطينيين تحت المراقبة. ويضيف أن الجنود والمستوطنين يتناوبون على منع الفلسطينيين من الوصول للأراضي بالاعتداءات وإطلاق الرصاص. وفي خطوة تشكل اعتداء إضافياً، وتهدف لـ"قطع رجل الفلسطينيين تماماً عن الأراضي"، يؤكد القريوتي، استخدام المستوطنين لهذه المنطقة المسماة "عازلة" أو "أمنية"، لضخ مياه الصرف الصحي من مستوطنة عيلي على الأراضي.

ورغم طبيعة الأوامر العسكرية المؤقتة المحددة بمدة زمنية قد تصل إلى ثلاث سنوات، إلا أن الاحتلال يعمل على استدامة تلك الأوامر من خلال أوامر تجديد السريان، والتي تصدر بشكل شبه تلقائي كلما انتهت المدة المعلنة في الأمر السابق. يقول داوود في هذا الصدد، إن "القانون الدولي يشترط أن تكون الأوامر العسكرية مؤقتة، وأن تعيد القوة القائمة بالاحتلال الأراضي إلى أصحابها، لكن بالنظر إلى الواقع فإن أوامر عسكرية صدرت بحق أراضٍ من سبعينيات القرن الماضي، لا تزال سارية حتى اللحظة".

ياسر مناع: يسعى الاحتلال إلى توسيع المجال المحيط بالمستوطنات وفرض ترتيبات ميدانية يصعب تغييرها مستقبلاً

ورغم ارتباط فكرة المناطق العازلة حول المستوطنات نظرياً، بتحول على العقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي ينعكس بالعمل على إقامة ما تسمى المناطق العازلة في غزة ولبنان وسورية، إلا أن الأهداف الحقيقية في الضفة الغربية المحتلة، تتجلى بالسعي للسيطرة على مزيد من الأراضي. يقول الباحث في الشؤون الإسرائيلية، ياسر مناع، لـ"العربي الجديد"، إن "العقيدة الأمنية تحوّلت إلى السعي لنقل خطوط الدفاع من خلال إقامة مناطق فاصلة داخل مناطق الخصم"، لكن تظهر الفكرة في الضفة الغربية المحتلة، وفق مناع، بصورة مختلفة "بسبب صغر المساحة والتداخل الجغرافي بين المستوطنات والبلدات الفلسطينية، لذا يقيم الاحتلال نطاقات محدودة نسبياً حول المستوطنات وحول الطرق المؤدية إليها". ويستدرك مناع بالقول إن هناك عاملاً ثانياً "هو السعي إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، وتوسيع المجال المحيط بالمستوطنات وفرض ترتيبات ميدانية يصعب تغييرها مستقبلاً".

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ويشدد مناع على أنه "عندما تشمل الخطة حتى الآن نحو 45 مستوطنة أي ما يقارب 30% من عدد المستوطنات، فإن حجمها يتجاوز الاستجابة الأمنية الموضعية، ويشير إلى توجه أوسع لإعادة تنظيم الجغرافيا في الضفة الغربية المحتلة، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية ويقيّد التوسع العمراني والحركة الفلسطينيَيْن". في رأيه فإن الفكرة لا تعبر عن مفهوم جديد كلياً، "فقد استخدم الاحتلال منذ سنوات وسائل متعددة لعزل المستوطنات وحمايتها، شكلت مناطق أمنية خاصة، وأسواراً وطرقاً التفافية ونقاط مراقبة، إلى جانب قيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم القريبة من المستوطنات.

ويضيف أن ما حصل في الضفة الغربية "بعد حرب الإبادة هو توسيع نطاق هذه السياسة وتسريع تطبيقها، وإدراجها ضمن تصور أمني إقليمي يقوم على فكرة الأحزمة الفاصلة حول المناطق التي يعتبرها الاحتلال حساسة". ويلفت إلى أن الاحتلال بذلك "يعيد صياغة أدواته ضمن قواعد أمنية أكثر اتساعاً، تجمع بين الحماية العسكرية المباشرة وتوسيع السيطرة على الأرض وترسيخ واقع جغرافي وسياسي يصعب التراجع عنه". في المقابل يرى مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، أن ما يحصل حول المستوطنات مفهوم جديد "حيث كانت في السابق المناطق المسماة أمنية أو الشريط الأمني، من ضمن الأراضي المصادرة مسبقاً أو ضمن مساحة البناء والنفوذ للمستوطنات، بينما المنطقة العازلة تتعدى على أراضٍ خاصة خارج كل المناطق المعلنة سابقاً من ضمن حدود المستوطنات".

