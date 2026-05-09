المملكة المتحدة ستنشر مدمّرة ضمن مهمة مرتقبة في مضيق هرمز

- أعلنت المملكة المتحدة عن نشر المدمرة "إتش إم إس دراغون" في البحر الأبيض المتوسط استعداداً لمهمة في مضيق هرمز، ضمن تحالف بقيادة مشتركة من المملكة المتحدة وفرنسا، لتأمين المضيق عندما تسمح الظروف بذلك. - يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، حيث يُعتبر مضيق هرمز ممراً حيوياً لنقل النفط والغاز، مع تحذيرات غربية من مخاطر تهدد حرية الملاحة بسبب التوتر بين إيران والولايات المتحدة. - تحوّل مضيق هرمز إلى أداة ضغط في النزاع بين واشنطن وطهران، مما أدى إلى أزمة طاقة عالمية، بينما يواصل الرئيس الأميركي ترامب تأكيده على استجابة إيران للضغوط.

أعلنت المملكة المتحدة، السبت، أنها ستنشر المدمرة "إتش إم إس دراغون" الموجودة حالياً في البحر الأبيض المتوسط في المنطقة، وذلك استعداداً لمهمة في مضيق هرمز "عندما تسمح الظروف". وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية لوكالة "فرانس برس" إنّ "هذا التموضع المسبق لـ"إتش إم إس دراغون" هو جزء من تخطيط دقيق يهدف إلى ضمان أن تكون المملكة المتحدة مستعدة، ضمن تحالف متعدّد الجنسيات بقيادة مشتركة من المملكة المتحدة وفرنسا، لتأمين المضيق عندما تسمح الظروف بذلك".

ويأتي الإعلان البريطاني في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، ولا سيّما في محيط مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، إذ يمرّ عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية. وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت التحذيرات الغربية من مخاطر تهدد حرية الملاحة في المنطقة، بالتزامن مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، إضافة إلى تداعيات الحرب الإقليمية المتواصلة.

وتحوّل مضيق هرمز إلى أداة لكسر الإرادة بين واشنطن وطهران في الحرب المستمرة، فقد دفع إعلان الحرب إيران لاستخدام سيطرتها على المضيق بما هو سلاح فاعل أدى لأزمة طاقة عالمية، وأدى شبه إغلاقه الفعلي إلى تراجع حركة عبور الناقلات من 135 سفينة يومياً قبل الحرب إلى معدل صفر تقريباً في الوقت الراهن.

وسط كلّ ذلك، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده أنّ إيران تستجيب للضغوط وأنها ستقبل بالشروط الأميركية في نهاية المطاف. أما طهران فلا تفوت فرصة لتذكير إدارة ترامب بأنّ الجغرافيا منحتها اليد العليا في النزاع، والدليل على ذلك أنّ الإدارة الأميركية تسعى بكل الوسائل لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أي ما قبل تاريخ 28 فبراير/ شباط الماضي، حين كان المضيق مفتوحاً على نحوٍ طبيعي وكان العالم يعاني وفرة المعروض من النفط الخام والتضخم قيد التحكم من البنوك المركزية.

(فرانس برس، العربي الجديد)