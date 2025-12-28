المكيدة الإسرائيلية في أرض الصومال: استنكار عربي وإقليمي وأفريقي

- أعلنت إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة، مما أثار جدلاً واسعاً ورفضاً من قبل العديد من الدول والمنظمات، وسط مخاوف من أهداف إسرائيلية خفية في المنطقة. - قوبل الاعتراف برفض شديد من الحكومة الصومالية والهيئات الأفريقية والعربية، مثل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، معتبرين الخطوة تهديداً للاستقرار الإقليمي. - الموقف الأمريكي كان غير حاسم، بينما رفضت دول مثل تركيا ومصر والسعودية الاعتراف، محذرة من تداعياته على الأمن القومي، وأعربت فلسطين عن مخاوفها من تهجير الفلسطينيين.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس الجمعة، اعتراف دولة الاحتلال الرسمي بإقليم أرض الصومال (صوماليلاند غير المعترف به دولياً)، بأنه "دولة مستقلة وذات سيادة"، موضحاً أن الإعلان جاء بتوقيع مشترك بينه وبين ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ورئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، بما يتماشى مع روح اتفاقيات أبراهام للتطبيع. وبينما بدت الإشارة الإسرائيلية إلى هذه الاتفاقيات التي رعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ذريعة لإسرائيل للاعتراف الذي لاقى إدانات عربية وإقليمية واسعة، ورفضاً من الاتحاد الأفريقي، تتنامى الخشية من أهداف الاحتلال الحقيقية وراء الإعلان، الذي لم تُبدِ إدارة ترامب حماسة له، بل حتى قابلته باستخفاف، ومن بين الأهداف الكامنة، أن يحظى الاحتلال بموطئ قدم في المنطقة الاستراتيجية، فضلاً عن بقاء خطط طرد الفلسطينيين من غزة موجودة لديه، علماً أن حكومة نتنياهو ظلّت حتى يوم أمس، مقلّة بالكلام حيال المسألة، التي أثارت الجدل بتوقيتها وحساسيتها وتداعياتها بالنسبة لدولة الصومال.

مخاوف من تفاهم أرض الصومال وإسرائيل

ويضع الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال "دولة مستقلة وذات سيادة"، منطقة القرن الأفريقي في أزمة تهدد الاستقرار في حال تحوّله إلى أمر واقع، خصوصاً إذا ما تجاوز مسألة الاعتراف الدبلوماسي المحدود، نحو السعي إلى إعادة هندسة النفوذ الإقليمي في المنطقة، رغم أن المعطيات لا تشي بهذا الأمر، خصوصاً مع غياب الحماس الأميركي العلني حتى اللحظة للمضي في هذا الاتجاه. وإضافة إلى الانعكاسات على القرن الأفريقي، تبقى المخاوف قائمة من تهديد وحدة الصومال في حال حصول الإقليم على دعم خارجي لمحاولة الانفصال، إذ قد يؤجج بؤرة توتر جديدة داخل الصومال الذي يعاني أصلاً في مواجهة الجماعات الإرهابية. وبين كل ذلك، يبرز السيناريو الذي جرى تداوله خلال الأشهر الماضية، عن خطط محتملة لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أفريقية، قد يكون من بينها إقليم أرض الصومال. بالتوازي، يثير التفاهم بين أرض الصومال وإسرائيل مخاوف من أن يفتح المجال أمام إعطاء الاحتلال موطئ قدم لإنشاء قواعد في الإقليم.

أمير قطر يؤكد لرئيس الصومال دعم بلاده الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه

وأثار الاعتراف الإسرائيلي رفضاً صومالياً كبيراً. وأكدت الحكومة الصومالية، بعد اجتماع عاجل مساء الجمعة، رفضها الشديد اعتراف حكومة نتنياهو بإقليم أرض الصومال الانفصالي، واعتبرته خطوة متعمدة لانتهاك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، مؤكدة التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادة البلاد ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما هو منصوص عليه في الدستور المؤقت لجمهورية الصومال الفيدرالية، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وبحسب البيان، أوضحت الحكومة رفضها وبشكل قاطع وواضح أي اعتداء متعمد على سيادتها، بما في ذلك الخطوة غير القانونية التي أقدمت عليها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال. وأكدت أن إقليم أرض الصومال يشكّل جزءاً لا يتجزأ ولا ينفصل ولا يمكن التنازل عنه من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ذات السيادة. وشدّدت الحكومة على أن الصومال دولة واحدة موحدة وغير قابلة للتقسيم، ولا يملك أي طرف خارجي أي سلطة أو صفة قانونية لتغيير وحدتها أو تركيبتها الإقليمية. واعتبرت أي إعلانات أو اعترافات أو ترتيبات تهدف إلى تقويض هذه الحقيقة، لاغية وباطلة، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو سياسي بموجب القانون الدولي. وجدّدت الحكومة الصومالية دعمها المبدئي والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقّه في تقرير المصير، رافضة بشكل قاطع الاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديمغرافية والتوسع الاستيطاني بجميع أشكاله، ومعلنة أنها لن تقبل أبداً بتحويل الشعب الفلسطيني إلى شعب بلا دولة. كما أوضح الصومال أنه لن يسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات عسكرية على أراضيه من شأنها جرّ البلاد إلى صراعات بالوكالة أو استيراد توترات إقليمية ودولية إلى المنطقة.

وفي السياق نفسه، رفضت قوى المعارضة الصومالية المتحدة في منصّة الإنقاذ الوطني، اعتراف نتنياهو بإقليم الصومال الانفصالي، محذّرة من تداعيات وصفتها بالخطيرة على أمن واستقرار الصومال ومنطقة القرن الأفريقي برمتها. وجاء ذلك في بيان للمعارضة مساء الجمعة، رأى أن الخطوة الإسرائيلية تمثل "انتهاكاً خطيراً لسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه"، فضلاً عن كنها "خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللأعراف الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي". وحذّرت المعارضة من أن الاعتراف الإسرائيلي يشكّل "سابقة خطيرة" قد تكون لها انعكاسات بعيدة المدى على السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مشددة على أن وحدة الصومال وحدوده المعترف بها دولياً، غير قابلة للتفاوض. وأضافت أن أي خطوة أو ترتيب من شأنه تقويض هذه المبادئ يشكل تهديداً مباشراً للتلاحم الوطني والاستقرار الإقليمي، ولن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام، مؤكدة رفض المعارضة أي إجراء أو محاولة من أي دولة تستهدف وحدة وسيادة وحدود جمهورية الصومال الفيدرالية. كما اعتبرت أن خطورة الخطوة الإسرائيلية لا تقتصر على الصومال وحده، بل تمثل "مؤشراً على فتح جبهة جديدة تستهدف تفتيت أفريقيا"، محذرة من تقويض مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة الذي يعدّ أحد ركائز الاتحاد الأفريقي، وما قد يترتب على ذلك من زعزعة للاستقرار في القارة عبر إضفاء شرعية على مشاريع انفصالية من خلال الاعتراف الأحادي. وفي السياق ذاته، أكدت المعارضة رفضها لأي مقترحات تهدف إلى معالجة القضية الفلسطينية عبر التهجير، بدلاً من تمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في وطنهم، معتبراً أن مثل هذه الطروحات تتعارض مع القانون الدولي ومبادئ العدالة. ويأتي ذلك في ظلّ تقارير تحدثت خلال الأشهر الماضية عن خطط محتملة لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أفريقية، من بينها الصومال. علماً أن إقليم أرض الصومال، كان أكد أن حكومته مستعدة لمناقشة مختلف القضايا، بما في ذلك استقبال سكان من غزة، لكنّه شدد على أن الاعتراف الرسمي ببلاده يمثل الأولوية الأساسية، مضيفاً أن أي دولة ترغب في التفاوض حول هذا الملف يجب أن تبدأ أولاً بفتح ممثليات دبلوماسية لديها.

ما موقف ترامب؟

وتعليقاً على الإعلان الإسرائيلي، قال وزير الأشغال العامة الصومالي أيوب إسماعيل، لـ"العربي الجديد": "فوجئنا بإعلانٍ غيرِ مسؤول صادرٍ عن الاحتلال الإسرائيلي، وهو إعلانٌ نرفضه رفضاً قاطعاً جملةً وتفصيلاً". وأضاف: "بصفتي أحد ممثلي إقليم أرض الصومال في مجلس الوزراء، فإننا نجدد موقفنا الثابت، ونرفض بشكلٍ مطلق هذا الانتهاك السياسي، وأي محاولة للاعتراف أو التعامل مع كيانٍ انفصالي داخل أراضي جمهورية الصومال. ونعدّ أي اعترافٍ من هذا القبيل اعتداءً سافراً على السيادة الوطنية، ومخالفة صريحة للقانون الدولي، ولقرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التي تؤكد على وحدة الصومال وسيادته الكاملة على أراضيه". وبحسب أيوب، ترفض الحكومة الصومالية بشدة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء "يحذّر بشدة من العواقب الأمنية الخطيرة المترتبة على أي اعترافٍ أو دعمٍ خارجي لمحاولات الانفصال، لما لذلك من تأثيرٍ مباشر في تأجيج بؤر توتر جديدة داخل البلاد، وتهيئة بيئة خصبة لاستغلالها من الجماعات المتطرفة، بما يهدد الأمن الوطني والإقليمي معاً"، معتبراً أن "مثل هذه الخطوة لا تهدد وحدة الصومال فحسب، بل تسهم أيضاً في زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتمسّ بالأمن القومي العربي، وتعرقل الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب".

وقال مدير مركز هرجيسا للبحوث والدراسات محمود عبدي حسن، لـ"العربي الجديد"، إن "المعطيات تشير إلى وجود علاقة عضوية وتنسيق وثيق بين إدارة أرض الصومال وكلٍّ من تل أبيب وواشنطن، ما يجعل من المرجّح أن يكون القرار ثمرة تفاهمات مشتركة وخطوة محسوبة ذات تأثيرات سياسية وأمنية واسعة". وأضاف أن "من المتوقع أن يحظى هذا الاعتراف بترحيب الجارة الكبرى إثيوبيا، في مقابل اعتراضات أبدتها كينيا وجيبوتي، غير أن البعد الجغرافي يجعل من الموقف الكيني أقل تأثيراً في مجريات الأحداث". وتابع: "في الواقع، لم يكن أرض الصومال يوماً جزءاً فاعلاً من المنظومة الدولية، إذ عاش منذ نشأته في حالة من العزلة نتيجة غياب الاعتراف الدولي به، إلى جانب تقاعس الإدارات المتعاقبة في مقديشو عن الانخراط في مفاوضات جادّة وذات جدوى منذ وقت مبكر. ومنذ البداية، سعى إقليم أرض الصومال إلى كسر هذه العزلة والخروج منها، ويمكن القول إن أي اعتراف دولي، مهما كان محدوداً، يُعد خطوة إضافية إلى الأمام في مسار تقليص العزلة ومحاولة إنهائها تدريجياً". واعتبر أن "الدور المحتمل لأرض الصومال ضمن الاتفاقات الإبراهيمية لن يكون ذا أهمية كبيرة من الناحية الفكرية أو الأيديولوجية، بقدر ما سيمنحها، وللمرة الأولى، فرصة الانخراط في تكتل سياسي ذي أهداف محددة". أما في ما يتعلق بسيناريو استقبال نازحين من غزة، فيمكن اعتبار تحققه "غير مرجح".

وجاء التعليق الأميركي على خطوة نتنياهو فاتراً، لكن ترامب لم يحسم الموقف بشكل نهائي بعد. وقال، أول من أمس، إن موضوع اعتراف إسرائيل بأرض الصومال لن يكون أولوية فورية في محادثاته المرتقبة مع نتنياهو، يوم غد الإثنين، وفق موقع قناة آي 24 نيوز الإسرائيلي. وأكد أنه لن يحذو حذو إسرائيل في قرارها الخاص بالاعتراف بأرض الصومال، لكنه لفت إلى أنه سوف "يدرس" الموضوع. ورداً على سؤال من صحيفة نيويورك بوست، أول من أمس، ما إذا كان سيعترف بأرض الصومال، أجاب ترامب: "أقول فقط، لا"، سائلاً: "هل يعرف أي واحد منكم ما هي أرض الصومال، حقاً؟ كل شيء يخضع للدراسة... سوف ندرس... أدرس الكثير من الأمور، ودائماً ما اتخذ القرارات العظيمة، والتي يثبت أنها صحيحة".

في المقابل، قوبل القرار برفض أفريقي وعربي وإقليمي واسع. ورفضت الهيئات الأفريقية، الاعتراف، واعتبر الاتحاد الأفريقي الخطوة "سابقة خطيرة ذات تداعيات بعيدة المدى على السلام والاستقرار في أنحاء القارة". بدورها، قالت الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، الخاصة بشرق أفريقيا، في بيان، أمس السبت، إن "سيادة الصومال معترف بها بإطار القانون الدولي"، محذرة من أن أي "اعتراف أحادي يناقض شرعة الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والاتفاق الذي بموجبه تأسست إيغاد".

محمود عبدي حسن: من المتوقع أن يحظى القرار بترحيب إثيوبيا

وكان الصومال قد دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تداعيات الاعتراف. وقال مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة والسفير الصومالي بالقاهرة علي عبدي أوراي، إن بلاده تدعو إلى عقد الاجتماع "من أجل بحث تداعيات هذه القرارات الخطيرة التي تمسّ سيادة ووحدة الصومال، وإدانة هذا القرار غير المسؤول، ورفضه بشكل واضح وصريح، تضامناً مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودفاعاً عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول العربية، ورفضاً لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي"، بحسب وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

ودانت الجامعة والسعودية والكويت ومصر وتركيا وجيبوتي والسلطة الفلسطينية اعتراف إسرائيل بأرض الصومال، كما رفضت كل من قطر واليمن خطوة الاحتلال. وعبّر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن "دعم دولة قطر الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، والحرص على أمنه واستقراره، وصون مصالح شعبه"، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. كما أكدت قطر عبر وزارة خارجيتها، أمس السبت، "رفضها أي محاولات تهدف إلى إنشاء أو فرض كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة الصومال". وفي خطوة مماثلة، أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن موقفها الثابت والداعم بشكل كامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى زعزعة الأمن القومي العربي، وكشفت عن مخاوف من استخدام الإقليم وجهة لـ"تهجير" الفلسطينيين من غزة، واصفة الخطوة الإسرائيلية بأنها تهديد مباشر للأمن الإقليمي والعربي. بدورها، شدّدت حركة حماس، أمس، على "رفضها القاطع لجميع المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير فلسطينيي قطاع غزة قسراً"، محذرة من السياسات "الصهيونية الخبيثة التي تهدف إلى تفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها، والتدخل في شؤونها الداخلية، خدمة للمشروع الصهيوني الاستعماري". ووصفت الخارجية التركية الخطوة بـ"التدخل السافر" في الشؤون الصومالية، متهمة حكومة نتنياهو بمحاولة تصدير أزماتها وتقويض الاستقرار الإقليمي