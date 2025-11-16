المكسيك: 120 جريحا في صدامات خلال تظاهرة احتجاجا على سياسات شينباوم

- تظاهر آلاف الأشخاص في مكسيكو سيتي احتجاجًا على عنف عصابات المخدرات وسياسات الرئيسة كلوديا شينباوم الأمنية، حيث رفعوا راية "وان بيس" ولافتات تدعم كارلوس مانزو، رئيس بلدية أوروابان الذي اغتيل بعد حملته ضد العصابات. - شينباوم انتقدت التظاهرة ووصفتها بأنها "غير منظمة" و"مدفوعة الثمن"، متهمة الأحزاب اليمينية بمحاولة التسلل إلى حركة "جيل زد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي. - تجمع المتظاهرون أمام القصر الوطني، حيث استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لاحتوائهم، وسط هتافات تطالب بحماية كارلوس مانزو.

أصيب 120 شخصا على الأقل بجروح، معظمهم من رجال الشرطة، أمس السبت، خلال تظاهرة في شوارع مكسيكو سيتي احتجاجا على سياسات حكومة الرئيسة كلوديا شينباوم. ودعا إلى هذه التظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي ممثلون عن "جيل زد"، وذلك احتجاحا على عنف عصابات المخدرات وسياسات شينباوم الأمنية، رغم أن مراسل وكالة فرانس برس شاهد مشاركين من مختلف الأعمار.

وقال بابلو فاسكيز، رئيس الأمن في مدينة مكسيكو، للصحافيين "لعدة ساعات، تواصلت هذه الاحتجاجات وتطورت بشكل سلمي، إلى أن بدأت مجموعة من الأفراد الملثمين بارتكاب أعمال عنف". وأفاد بأن 100 شرطي أصيبوا، منهم 40 احتاجوا إلى تلقي العلاج في المستشفى بسبب الكدمات والجروح، في حين أصيب 20 متظاهرا أيضا. واعتقلت السلطات 20 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم مثل السرقة والاعتداء، بما في ذلك هجوم مزعوم على صحافي، وفقا لفازكيز.

ورفع المتظاهرون راية القراصنة المأخوذة من مسلسل المانغا الياباني الشهير "وان بيس"، التي تحولت إلى رمز للاحتجاجات الشبابية العالمية. كما رفعوا لافتات حملت شعار "كلنا كارلوس مانزو" وهو رئيس بلدية أوروابان في ميتشواكان الذي اغتيل في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بعد أن قاد حملة ضد عصابات تهريب المخدرات. وارتدى العديد من المشاركين في التظاهرة التي شقت طريقها عبر شوارع رئيسية في وسط العاصمة، قبعات تشبه قبعة مانزو. إلا أن أرملة رئيس البلدية نأت بنفسها عن احتجاجات السبت.

وتجمع المتظاهرون أمام القصر الوطني في مدينة مكسيكو حيث تقيم شينباوم وحطموا بعض الأسوار المعدنية التي تحيط بالمبنى. واستخدمت الشرطة التي تحمي القصر القنابل المسيلة للدموع لاحتواء المتظاهرين. وهتف البعض في وجه رجال الشرطة "كان يجب أن تحمي كارلوس مانزو بهذه الطريقة"، بينما قام مئات الشبان برشقهم بمقذوفات.

الصورة الشرطة تحاول احتواء المتظاهرين أمام القصر الوطني في مكسيكو سيتي، 15 نوفمبر 2025 (الأناضول)

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شككت شينباوم في دوافع التظاهرة، قائلة في مؤتمرها الصحافي الصباحي الدوري إن الدعوة للاحتجاج "غير منظمة" و"مدفوعة الثمن". وأضافت "إنها حركة مدعومة من الخارج ضد الحكومة". كما اتهمت الأحزاب اليمينية بمحاولة التسلل إلى حركة "جيل زد"، من خلال استخدام حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة زيادة الحضور.

وحققت شينباوم (63 عاما)، شعبية عارمة منذ توليها السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2024 نتيجة سياساتها الاجتماعية السخية وعدم إذعانها للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات المكسيك واتخاذ إجراءات عسكرية على الأراضي المكسيكية ضد عصابات المخدرات، لكنها تواجه انتقادات بشأن سياساتها الأمنية بعد العديد من جرائم القتل البارزة، وآخرها التي أدت إلى اغتيال مانزو.

وتنحدر شينباوم من أصول يهودية أشكنازية من ليتوانيا لجهة والدها، التي غادرها أهله في عشرينيات القرن الماضي، ومن أصول يهودية سفاردية من بلغاريا لجهة والدتها، التي هرب أهلها من المحرقة النازية في أربعينيات القرن الماضي. وقالت لـ"الإذاعة العامة الوطنية" الأميركية، في يوليو/تموز 2018، إنها اعتادت إحياء الأعياد اليهودية في منازل أجدادها حين كانت صغيرة، لكنها علمانية الانتماء.

(فرانس برس، العربي الجديد)