- شهدت مكسيكو سيتي تظاهرات حاشدة ضد سياسات الرئيسة كلوديا شينباوم، حيث أصيب 120 شخصاً، معظمهم من رجال الشرطة، واعتقل 20 شخصاً بتهم مختلفة. - المتظاهرون، بقيادة "جيل زد"، رفعوا رموزاً مثل راية "وان بيس" ولافتات تدعم كارلوس مانزو، رئيس بلدية أوروابان الذي اغتيل مؤخراً، مما يعكس احتجاجهم على عنف العصابات وسياسات شينباوم الأمنية. - شينباوم، التي حققت شعبية كبيرة بسبب سياساتها الاجتماعية، تواجه انتقادات متزايدة بشأن الأمن، متهمةً الأحزاب اليمينية بمحاولة استغلال الاحتجاجات لأغراض سياسية.

أصيب 120 شخصاً على الأقل بجروح، معظمهم من رجال الشرطة، أمس السبت، خلال تظاهرة في شوارع مكسيكو سيتي احتجاجاً على سياسات حكومة الرئيسة كلوديا شينباوم. ودعا إلى هذه التظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي ممثلون عن "جيل زد"، وذلك احتجاجاً على عنف عصابات المخدرات وسياسات شينباوم الأمنية، رغم أن مراسل وكالة فرانس برس شاهد مشاركين من مختلف الأعمار.

وقال بابلو فاسكيز، رئيس الأمن في مدينة مكسيكو، للصحافيين: "لعدة ساعات، تواصلت هذه الاحتجاجات وتطورت سلمياً، إلى أن بدأت مجموعة من الأفراد الملثمين بارتكاب أعمال عنف". وأفاد بأن 100 شرطي أصيبوا، منهم 40 احتاجوا إلى تلقي العلاج في المستشفى بسبب الكدمات والجروح، فيما أصيب 20 متظاهراً أيضاً. واعتقلت السلطات 20 شخصاً بتهمة ارتكاب جرائم مثل السرقة والاعتداء، بما في ذلك هجوم مزعوم على صحافي، وفقاً لفازكيز.

ورفع المتظاهرون راية القراصنة المأخوذة من مسلسل المانغا الياباني الشهير "وان بيس"، التي تحولت إلى رمز للاحتجاجات الشبابية العالمية. كذلك رفعوا لافتات حملت شعار "كلنا كارلوس مانزو"، وهو رئيس بلدية أوروابان في ميتشواكان الذي اغتيل في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بعد أن قاد حملة على عصابات تهريب المخدرات. وارتدى العديد من المشاركين في التظاهرة التي شقت طريقها عبر شوارع رئيسية في وسط العاصمة، قبعات تشبه قبعة مانزو. إلا أن أرملة رئيس البلدية نأت بنفسها عن احتجاجات السبت.

وتجمّع المتظاهرون أمام القصر الوطني في مدينة مكسيكو حيث تقيم شينباوم، وحطموا بعض الأسوار المعدنية التي تحيط بالمبنى. واستخدمت الشرطة التي تحمي القصر القنابل المسيلة للدموع لاحتواء المتظاهرين. وهتف البعض في وجه رجال الشرطة: "كان يجب أن تحمي كارلوس مانزو بهذه الطريقة"، بينما رشقهم مئات الشبان بمقذوفات.

الصورة الشرطة تحاول احتواء المتظاهرين أمام القصر الوطني في مكسيكو سيتي، 15 نوفمبر 2025 (الأناضول)

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شككت شينباوم في دوافع التظاهرة، قائلة في مؤتمرها الصحافي الصباحي الدوري إن الدعوة إلى الاحتجاج "غير منظمة" و"مدفوعة الثمن". وأضافت: "إنها حركة مدعومة من الخارج ضد الحكومة". كذلك اتهمت الأحزاب اليمينية بمحاولة التسلل إلى حركة "جيل زد"، من خلال استخدام حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة زيادة الحضور.

وحققت شينباوم (63 عاماً)، شعبية عارمة منذ توليها السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 نتيجة سياساتها الاجتماعية السخية وعدم إذعانها للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات المكسيك واتخاذ إجراءات عسكرية على الأراضي المكسيكية ضد عصابات المخدرات، لكنها تواجه انتقادات بشأن سياساتها الأمنية بعد العديد من جرائم القتل البارزة، وآخرها التي أدت إلى اغتيال مانزو.

وتنحدر شينباوم من أصول يهودية أشكنازية من ليتوانيا لجهة والدها، التي غادرها أهله في عشرينيات القرن الماضي، ومن أصول يهودية سفاردية من بلغاريا لجهة والدتها، التي هرب أهلها من المحرقة النازية في أربعينيات القرن الماضي. وقالت لـ"الإذاعة العامة الوطنية" الأميركية، في يوليو/ تموز 2018، إنها اعتادت إحياء الأعياد اليهودية في منازل أجدادها حين كانت صغيرة، لكنها علمانية الانتماء.

