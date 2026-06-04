المكسيك: متظاهرون يقتحمون مبنىً حكومياً قبل أسبوع من بدء المونديال

- اقتحم محتجون في المكسيك مبنى حكومياً قبل أسبوع من انطلاق كأس العالم، مما دفع الرئيسة كلوديا شينباوم للتأكيد على عدم اللجوء إلى القمع، رغم التظاهرات الواسعة التي نفذتها مجموعة منشقة عن نقابة المعلمين. - شهدت الاحتجاجات تخريباً لمقر وزارة التعليم في العاصمة، حيث استخدم المحتجون أعمدة إنارة الشوارع، وأسقطوا تماثيل لاعبي كرة قدم في متنزه مكسيكو الرئيسي، مهددين بتنظيم احتجاجات خلال البطولة. - وافقت الحكومة على زيادة الرواتب بنسبة 9%، بينما يطالب المعلمون المنشقون بزيادة تصل إلى 100%، وسط دعوات للحوار.

اقتحم محتجون في المكسيك الأربعاء، مبنىً حكومياً قبل نحو أسبوع من انطلاق كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها البلاد بمشاركة الولايات المتحدة وكندا، ما دفع الرئيسة كلوديا شينباوم إلى القول إنها لن "تقع في فخ" قمع التظاهرات. ونفذت مجموعة منشقة عن نقابة المعلمين تظاهرات واسعة قبيل انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، الذي يبدأ الخميس المقبل من ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي. واستخدم محتجون أعمدة إنارة الشوارع لاقتحام مقر وزارة التعليم في العاصمة.

وقالت مصادر في الدائرة المستهدفة إن المحتجين خربوا كشكاً للحراسة وحطموا نوافذ، فيما أظهرت صور بثها التلفزيون المكسيكي اندلاع حريق صغير في الموقع. وأكدت شينباوم أنها لن "تقع في فخ" تشديد القمع على الاحتجاجات قبل أيام من انطلاق البطولة، مضيفة الأربعاء خلال مؤتمرها الصحافي اليومي: "يريدون منا اللجوء إلى القمع في الفترة التي تسبق كأس العالم"، متعهدة عدم القيام بذلك.

والثلاثاء، أسقط معلمون محتجون تماثيل ضخمة للاعبي كرة قدم في المتنزه الرئيسي في مكسيكو، وهددوا بتنظيم احتجاجات خلال كأس العالم إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم العمالية. واستخدمت الشرطة الاثنين الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المعلمين ومنعهم من الوصول إلى ساحة سوكالو المركزية، حيث هناك منطقة "فان فست" الخاصة بمشجعي كأس العالم 2026. لكن السلطات لم تتدخل الثلاثاء عندما أسقط المحتجون التماثيل التي يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار. ودعت شينباوم إلى الحوار مع المحتجين الذين يطالبون بزيادة الرواتب وإبطال قانون المعاشات التقاعدية.

بعيدا عن الملاعب المعلمون في المكسيك يُهددون بتعطيل كأس العالم 2026

ووافقت إدارتها مع نقابة المعلمين على زيادة في الرواتب بنسبة تسعة بالمئة، أي بفارق هائل عن مطالب المعلمين المنشقين الذين يريدون زيادة تصل إلى 100 بالمئة. ويبدأ الأجر الشهري الإجمالي لمعلمي المدارس الحكومية في المكسيك بما يعادل 967 دولاراً أميركياً.

(فرانس برس)