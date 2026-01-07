المفاوضات الإسرائيلية السورية: جولة ما قبل الاتفاق النهائي

- عُقدت جولة مفاوضات جديدة بين سورية وإسرائيل في باريس برعاية الولايات المتحدة، بعد توقف طويل، بهدف تضييق الخلافات وحسم النقاط العالقة لتوقيع اتفاق أمني، بمشاركة مسؤولين أمنيين من الطرفين لأول مرة. - شهدت المفاوضات توترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث رفضت واشنطن طلب نتنياهو بالإبقاء على بعض العقوبات على سورية، وظهرت مطالب إسرائيلية بإنشاء منطقة منزوعة السلاح، بينما ركزت سورية على تفعيل اتفاقية فض الاشتباك. - انتهت المفاوضات ببيان ثلاثي مشترك تضمن آلية تنسيق لتسهيل تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري، لكن لا تزال هناك تفسيرات متباينة ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، مما يتطلب جولات إضافية لتحقيق نتائج ملموسة.

جولة جديدة من المفاوضات بين سورية وإسرائيل عُقدت يومي 5 و6 من الشهر الحالي، هي الثالثة بين الطرفين في باريس، بالإضافة إلى جولتين عُقدتا في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، لكن الجولة الجديدة كانت مختلفة عن كل ما سبقها، وحققت اختراقات مهمة لجهة التوصل إلى تفاهمات برعاية الولايات المتحدة. وتعد المباحثات التي جاءت بعد توقف استمر عدة أشهر، ذات أهمية خاصة، لجهة تضييق شقة الخلافات على طريق حسم النقاط العالقة، التي حالت دون توقيع اتفاق أمني، كان متوقعاً أن يتم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الماضي.

أهمية مفاوضات باريس بين سورية وإسرائيل

تنبع أهمية الجولة الجديدة التي استضافتها وزارة الخارجية الفرنسية، من عدة اعتبارات، الأول أنها جاءت بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، واجتماعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتحدثت صحف إسرائيلية عن خلافات برزت خلالها بين واشنطن وتل أبيب، بشأن سورية. وكشفت تقارير أن نتنياهو طلب من ترامب الإبقاء على بعض العقوبات المفروضة على سورية، لكن طلبه قوبل بالرفض، وجاء متأخراً لأنه سبق للرئيس الأميركي أن وقّع قرار إلغاء "قانون قيصر" في 19 ديسمبر 2025 بعد إقراره في الكونغرس.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية متابعة للملف السوري عن أن نتنياهو يتذرع بأنّه لا يستطيع الوثوق بالرئيس السوري أحمد الشرع بسبب ماضيه الجهادي، في حين أن الولايات المتحدة وأوروبا تدركان بأنه يتلطّى خلف هذه الحجة، ويستخدمها ورقة ضغط من أجل انتزاع اتفاق يلبي طموحاته بالتوسع، وسكوت سورية عن احتلال الجولان، وعدم الانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية بعد 8 ديسمبر 2024، وفرض منطقة منزوعة السلاح في جنوب سورية، واستمرار استهداف مواقع عسكرية سورية بحجة محاربة الإرهاب. وعلى عكس نتنياهو، يبدي ترامب ثقة تامة بالشرع، ويرى أنّ القيادة السورية الجديدة جادة في فتح باب أمام علاقة أكثر استقراراً مع إسرائيل.

وفي عودة إلى الوراء، أبدى ترامب غضباً من نتنياهو عقب زيارته القنيطرة، التي جاءت بعد أيام قليلة من لقاء ترامب والشرع في واشنطن في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. حينها لم يُخف رئيس الوزراء الإسرائيلي غضبه من نجاح زيارة الشرع لواشنطن والاستقبال الودي الذي خص به ترامب الوفد السوري داخل البيت الأبيض، وصرح نتنياهو في حينه "لقد عاد الشرع من واشنطن منتفخاً".

رضوخ نتنياهو لطلب الرئيس الأميركي استئناف المحادثات مع سورية، لم يقترن بأي موقف رسمي بأن إسرائيل سوف تخفف من شروط التفاوض مع سورية

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تعهّد ترامب خلال المؤتمر الصحافي مع نتنياهو بالسعي إلى ردم الفجوة بين الطرفين، ولذلك رفع مستوى المشاركة الأميركية لدرجة أعلى وأرسل إلى جولة باريس ممثله الخاص ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر. ولكن رضوخ نتنياهو لطلب الرئيس الأميركي استئناف المحادثات مع سورية، لم يقترن بأي موقف رسمي بأن إسرائيل سوف تخفف من شروط التفاوض مع سورية، بينما أكدت في الوقت ذاته استعدادها للتجاوب مع الرؤية الأميركية في هذا الملف، مع التحفظات التي عبّر عنها نتنياهو علناً، وهي في جوهرها من أجل الابتزاز، وتحصيل مكاسب خارجة عن إطار الاتفاق وأسسه العامة وخطوطه العريضة التي تقوم على اتفاقية فصل القوات لعام 1974، التي انسحبت منها إسرائيل بعد سقوط نظام بشار الأسد. ونقلت وسائل إعلام أن مطالب إسرائيل تتلخص في إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين دمشق والجولان، والبقاء في المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ، وحماية دروز السويداء، والسيطرة الجوية من خلال ممر جوي يتيح حرية الحركة لضرب إيران. وعند انعقاد الجلسة يومي 5 و6 الحالي في باريس، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن المفاوضات تتركز على: تفعيل اتفاقية فض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خط 8 ديسمبر 2024، واتفاقية أمنية متكافئة تؤكد السيادة السورية الكاملة، ومنع أي تدخل في الشؤون الداخلية السورية.

الاعتبار الثاني الذي دل على أهمية الجولة هو مشاركة إسرائيلية وسورية من مسؤولي الأمن لأول مرة، نتنياهو غيّر فريقه التفاوضي بعد استقالة رئيس الوفد المفاوض، وزير الشؤون الاستراتيجي السابق رون ديرمر، حيث قاد المفاوضات السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة رومان غوفمان، ومن الجانب السوري رافق وزير الخارجية اسعد الشيباني وفد أمني على رأسه رئيس جهاز المخابرات حسين السلامة.

الاعتبار الثالث هو التنسيق السوري مع السعودية، وجاء ذلك في مكالمة هاتفية بين الشرع وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس الثلاثاء تناولت المباحثات بين سورية وإسرائيل، والأحداث في جنوب اليمن، والحديث عن دور إماراتي في دعم انفصاليي السويداء. وجاءت المكالمة بعد تقرير لشبكة "سي أن أن" الأميركية، تحدثت فيه عن وجود قلق متصاعد لدى السعودية إزاء السياسات الإقليمية لدولة الإمارات، خصوصاً في ما يتعلق بعلاقات تقيمها أبو ظبي مع جهات "درزية" انفصالية داخل سورية. وتحدث التقرير عن تقديرات للرياض تشير إلى إقامة أبو ظبي علاقات مع عناصر داخل الطائفة الدرزية، وأن بعض قادة هذه الطائفة طرحوا علناً أفكاراً تتعلق بالانفصال أو الحكم الذاتي في محافظة السويداء، وهو ما تعتبره السعودية عاملاً مقلقاً يهدّد وحدة سورية واستقرارها. وقال التقرير إن السعودية وجّهت اتهاماً علنياً وغير مسبوق للإمارات بتقويض أمنها القومي، في خطوة كسرت حالة صمت طويلة أخفت خلافات عميقة بين البلدين، كما تكشف عن تنافس إقليمي متزايد على النفوذ، يتجاوز ساحات اليمن والسودان ليشمل سورية ومنطقة القرن الأفريقي، بحسب التقرير.

بيان مشترك بعد التفاوض

انتهت جولة باريس الأخيرة إلى بيان ثلاثي مشترك بين الولايات المتحدة وسورية وإسرائيل، وجاءت ولادته وسط هذه التجاذبات، لتشكل محصلة لها، وتعكس توتراتها. وتضمن البيان على نحو خاص بعض النقاط التي تم بحثها في جولات سابقة، مثل آلية التنسيق التي تم طرحها من قبل الجانب الأميركي، بما في ذلك إدارة مشتركة لقمة جبل الشيخ الاستراتيجية، وبالتالي فإن آلية التنسيق المشتركة التي نص عليها البيان هي عبارة عن خلية اتصال، مخصصة لتسهيل التنسيق الفوري والمستمر، في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية، وخفض التصعيد العسكري، والانخراط الدبلوماسي، تحت إشراف الولايات المتحدة، وستعمل هذه الآلية كمنصة لمعالجة أي خلافات على نحو سريع والعمل على منع سوء الفهم، ولكنها سوف تؤسس مساراً ثنائياً، يوسع طريقه وفق التطورات.

مصادر فرنسية لـ"العربي الجديد": المسار أطول مما يختصره البعض في جولة أو جولتين، وحتى الآن فإن المفاوضات تتم تحت سقوف عالية

ما لفت الانتباه هو النص في البيان الثلاثي على التبادل التجاري، وقد شكل ذلك مفاجأة للأوساط كافة، ونقطة خلافية بين من نظر اليها على أنها أفكار أميركية لتسويق الاتفاق، وآخر رأى فيها خطوة نحو التطبيع. والمسألة الثانية هي أن كل طرف قدّم تفسيراً للبيان الثلاثي مختلفاً عن الآخر. من جانبه، لم يتحدث بيان مكتب نتنياهو عن الآلية المشتركة التي وردت في البيان الثلاثي. ما يعني ان إسرائيل مهتمة بالجانب الأمني فقط. في حين أن مسؤولاً سورياً قال لوكالة رويترز: المبادرة الأميركية فرصة تاريخية لدفع المفاوضات بين سورية وإسرائيل بشكل إيجابي، وتنص على وقف جميع الانشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سورية على الفور، ولا يمكن التقدم في الملفات الاستراتيجية من دون جدول زمني ملزم للانسحاب الإسرائيلي، ولكن هذا التفسير غير منصوص عليه في البيان الثلاثي. والنقطة الثالثة هي أن الطرفين أمام ورقة مبادئ اميركية وليس اتفاقاً نهائياً، وأن المفاوضات ستتواصل في جلسات أخرى، وما تم هو اجتماع أبدت فيه إسرائيل مرونة في سياق تفاهم ترامب نتنياهو. والأمر المهم هو ما جاء في ديباجة البيان أن محادثات باريس "ركزت على احترام سيادة سورية واستقرارها وأمن إسرائيل وتحقيق الازدهار لكلا البلدين".

الملاحظة المهمة الجديرة بالتوقف أمامها مطولاً هي أن واشنطن تقدّم الاتفاق بين سورية وإسرائيل على أنه مفتاح لحل مشاكل وحدة الجغرافيا السورية، وليس مصادفة أن مفاوضات باريس تزامنت مع اجتماع دمشق بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وانفجار الموقف العسكري بين الطرفين في حلب قبل ساعات من اختتام جولة باريس.

بعيداً عن المبالغة، والتفسيرات المتضاربة، تعتبر مصادر فرنسية واكبت الاجتماعات، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المسار أطول مما يختصره البعض في جولة أو جولتين، وحتى الآن فإن المفاوضات تتم تحت سقوف عالية، وما تم هو نوع من الهدنة وتجميد للوضع الحالي حتى توقيع الاتفاق، الذي يحتاج لجولات تفاوض أخرى. وعلى العموم ليست هناك التزامات نهائية من أي طرف، ولا حتى ضمانات بألا تخرق إسرائيل الاتفاق.