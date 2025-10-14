المغرب: مسيرة في مراكش احتفالا بوقف إطلاق النار في غزة

شارك مئات المغاربة، مساء أمس الاثنين، في مسيرة بمدينة مراكش شمالي المملكة، احتفالا بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. المسيرة دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" (غير حكومية)، وجابت شوارع رئيسية في مراكش، قبل التوجه إلى وسط المدينة، وفق "الأناضول".

وشدد المشاركون على استمرارهم في دعم الفلسطينيين، ورفعوا شعارات بينها "غزة انتصرت"، "حيوا الشجاعية، حيوا جياليا، حيوا خانيونس، حيوا رفح". كما رفعوا لافتات مثل "الجبهة المغربية لدعم فلسطين، نضال متواصل، ودعما للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، ووفاء لطوفان الأقصى".

ويوم الجمعة الفائت، تظاهر آلاف المغاربة أمام المساجد عقب الصلاة في أنحاء مختلفة من البلاد احتفاء بوقف إطلاق النار في غزة وتقديراً لصمود الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بإسقاط التطبيع. ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تتوقف تظاهرات التضامن مع فلسطين، حيث كانت الوقفات والمسيرات شبه يومية في مختلف مناطق المغرب، يعلو فيها الصوت الشعبي دعماً للمقاومة ورفضاً للتطبيع.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحركة حماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

ووفق ما ينص عليه الاتفاق، أتمّت "حماس"، الاثنين، إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء من غزة، فيما تقدّر تل أبيب وجود جثامين 28 أسيرا آخرين، تسلمت إسرائيل 4 منهم. فيما قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في فلسطين في بيان مشترك، أن إسرائيل أفرجت اليوم عن 1968 أسيرا بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد و1718 من أسرى غزة اعتقلوا بعد الحرب. يأتي ذلك وسط اتهامات فلسطينية لتل أبيب بالتلاعب بقوائم الأسرى.

ومن المقرر أن تبدأ بعد أيام مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، مع تمسك "حماس" بإنهاء تام لحرب الإبادة، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، وعدم التخلي عن "سلاح المقاومة" للاحتلال. وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

(الأناضول، العربي الجديد)