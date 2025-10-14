المغرب: مسيرة في مراكش احتفالاً بوقف الحرب على غزة

- احتفل مئات المغاربة في مراكش باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين دعمهم المستمر للفلسطينيين ورفضهم للتطبيع، حيث نظمت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" مسيرة تضامنية. - توصلت إسرائيل وحماس لاتفاق بوساطة دولية، شمل إطلاق سراح أسرى من الجانبين، وسط اتهامات فلسطينية لإسرائيل بالتلاعب بقوائم الأسرى. - رغم الاتفاق، تستمر حماس في المطالبة بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي، بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، مما أسفر عن آلاف الضحايا والمصابين في غزة.

شارك مئات المغاربة، مساء أمس الاثنين، في مسيرة بمدينة مراكش، شمالي المملكة، احتفالاً بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. المسيرة دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" (غير حكومية)، وجابت شوارع رئيسية في مراكش، قبل التوجه إلى وسط المدينة، وفق ما أوردته وكالة الأناضول. وشدد المشاركون على استمرارهم في دعم الفلسطينيين، ورفعوا شعارات، بينها "غزة انتصرت"، "حيوا الشجاعية، حيوا جياليا، حيوا خانيونس، حيوا رفح"، كما رفعوا لافتات مثل "الجبهة المغربية لدعم فلسطين، نضال متواصل، ودعماً للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، ووفاء لطوفان الأقصى".

ويوم الجمعة الفائت، تظاهر آلاف المغاربة أمام المساجد عقب الصلاة في أنحاء مختلفة من البلاد احتفاء بوقف إطلاق النار في غزة وتقديراً لصمود الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بإسقاط التطبيع. ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تتوقف تظاهرات التضامن مع فلسطين، حيث كانت الوقفات والمسيرات شبه يومية في مختلف مناطق المغرب، يعلو فيها الصوت الشعبي دعماً للمقاومة ورفضاً للتطبيع.

وفي التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحركة حماس لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

ووفق ما ينص عليه الاتفاق، أتمّت "حماس"، أمس الاثنين، إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين العشرين الأحياء من غزة، فيما تقدّر تل أبيب وجود جثامين 28 محتجزاً آخرين، تسلمت إسرائيل أربعة منهم. فيما قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في فلسطين في بيان مشترك إن إسرائيل أفرجت عن 1968 أسيراً، بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد، و1718 من أسرى غزة اعتقلوا بعد الحرب. يأتي ذلك وسط اتهامات فلسطينية لتل أبيب بالتلاعب بقوائم الأسرى.

ومن المقرر أن تبدأ بعد أيام مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، مع تمسك "حماس" بإنهاء تام لحرب الإبادة، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، وعدم التخلي عن "سلاح المقاومة" للاحتلال. وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفاً و869 شهيداً، و170 ألفاً و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينياً، بينهم 157 طفلاً.

(الأناضول، العربي الجديد)