المغرب لدي ميستورا: لا حلّ خارج سيادة الرباط على الصحراء

- أكد المغرب على حصرية مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي لنزاع الصحراء، خلال لقاء وزير الخارجية ناصر بوريطة مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في نيويورك، مشددًا على موقف المملكة الثابت. - تناول اللقاء دعم المجتمع الدولي لمغربية الصحراء، حيث أعلنت الباراغواي اعترافها بسيادة المغرب وعزمها فتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية، في سياق استعدادات دي ميستورا لتقديم تقريره لمجلس الأمن. - يواجه دي ميستورا تحديات في جمع الأطراف للمفاوضات، خاصة مع رفض الجزائر لآلية "الطاولات المستديرة" وتوتر العلاقات بين المغرب والجزائر و"البوليساريو".

جدّد المغرب تأكيده "حصرية مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة الرباط ووحدتها الترابية"، التي كانت الرباط تقدمت بها في عام 2007، بوصفها حلاً "سياسياً واقعياً وبراغماتياً ودائماً "لنزاع الصحراء"، وذلك قبيل أيام على تقديم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، تقريره الخاص بالملف. وجاء التأكيد المغربي خلال جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع دي ميستورا في نيويورك، أمس الاثنين.

وجدّد الوفد المغربي خلال لقائه دي ميستورا تأكيد الثوابت الراسخة لموقف المملكة المغربية، الذي حدّده الملك محمد السادس، من أجل التوصل إلى حل يقوم حصراً على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، اليوم الثلاثاء.

وتناول اللقاء بين الوفد المغربي ودي ميستورا مستجدات الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء والمؤيدة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد وأوحد من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار الدينامية الدبلوماسية التي أطلقها الملك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، والتي كان من نتائجها إعلان وزير خارجية الباراغواي روبن راميريز ليزكانو، أمس الاثنين، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء وعزمها فتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويأتي اجتماع دي ميستورا مع الوفد المغربي في سياق المشاورات التي يجريها استعداداً للاستحقاقات المقبلة لمجلس الأمن الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول القادم، إذ من المنتظر أن يقدم تقريراً بخصوص نتائج جولاته واتصالاته مع مختلف الأطراف إلى جانب تصوراته لإحياء المسار السياسي.

وقاد دي ميستورا خلال الأسابيع الأخيرة، حراكاً دبلوماسياً من خلال لقائه عدداً من المسؤولين البارزين، من أبرزهم مستشار الرئيس الأميركي في شؤون أفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس، الذي جدد تأكيد دعم واشنطن مبادرةَ الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، كما أجرى المبعوث الأممي، خلال الأيام الماضية، مباحثات في نواكشوط والجزائر ومخيّمات تندوف بالجزائر استعداداً لتقديم تقريره المرتقب أمام مجلس الأمن الدولي المقبل بشأن مسار التسوية السياسية للنزاع.

ولم يفلح المبعوث الأممي منذ تعيينه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2021 في دفع أطراف النزاع للجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال آلية "الطاولات المستديرة"، وبدت مهمته خلال السنوات الماضية صعبة، خصوصاً في ظل إعلان الجزائر رفضها تلك الآلية، ومطالبتها بمفاوضات مباشرة ومن دون شروط بين المغرب و"البوليساريو" فقط، فيما تعتبر الرباط جارتها الشرقية معنية بالنزاع مباشرة.

كذلك، ألقى واقع التوتر السائد في علاقات الرباط والجزائر والخلافات العميقة بينهما، منذ إعلان الجزائر في 24 أغسطس/آب 2021 قطع علاقتها مع جارتها الغربية من جانب واحد، ظلاله على مساعي المبعوث الأممي لتحقيق أي اختراق في جدار ملف الصحراء. وزاد من صعوبة مهمته كذلك التوتر والخلافات العميقة بين المغرب وجبهة "البوليساريو" منذ اندلاع أزمة معبر الكركرات (مع موريتانيا)، التي انتهت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بإعلان الجبهة عدم التزامها بقرار وقف إطلاق النار الموقّع عام 1991، بعد تأمين الجيش المغربي المعبر الحدودي، وطرد عناصر محسوبين على الجبهة منه، بعد أسابيع من تمكنها من إغلاقه في وجه تدفق الأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا.