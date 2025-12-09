المغرب: توجس من تدخل أجنبي في الانتخابات المقبلة

- تشهد الساحة السياسية في المغرب تحضيرات مكثفة للانتخابات التشريعية 2026، مع قلق الحكومة من "التدخل الأجنبي"، مما يثير تساؤلات حول تقييد الأحزاب. - تصريحات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تركز على حماية الانتخابات من التدخل الأجنبي عبر مواقع التواصل، مع تحذيرات قد تُستخدم لتقييد النقاش العام. - رشيد لزرق يشير إلى أن حماية الانتخابات تتطلب منظومة متكاملة تشمل الشفافية والسيادة الرقمية، معتبراً أن حماية العملية الانتخابية مسألة سيادية تتقاطع فيها الديمقراطية مع الأمن الوطني.

فيما تشهد الساحة السياسية في المغرب تحضيرات مكثفة لاستحقاق انتخابي محوري، مزمع إجراؤه عام 2026، برز أخيراً، توجس حكومي من "التدخل الأجنبي" في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما أثار تشكيك مراقبين حول احتمالية أن يكون ذلك مقدمة لمزيد من التقييد في العملية الانتخابية وتحديداً على الأحزاب.

وبدا لافتاً للانتباه، خلال مناقشة مجلس النواب، في الأيام الماضية، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، خاصة المادة 51، تشديد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على "ضرورة حماية الانتخابات بالمغرب من أي تدخل أجنبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعطاء الفرصة لصياغة العملية الانتخابية في قوالب غير حقيقية وغير موجودة أصلاً".

وقال وزير الداخلية في حكومة عزيز أخنوش، موجهاً خطابه إلى البرلمانيين أثناء مناقشة مقتضيات مشروع القانون التنظيمي الجديد لانتخاب أعضاء مجلس النواب: "أنتم تعرفون كثيراً ما يطرأ على الساحة الدولية؛ إذ تعاني جميع الدول الديمقراطية من إشكالات التدخل الأجنبي في الانتخابات، ويجب علينا في المغرب أن نحميها أيضاً". وبينما ألقت تصريحات وزير الداخلية حجراً كبيراً في بركة المشهد السياسي للمملكة خاصة أنه لم يسبق لأي وزير داخلية في تاريخ المغرب الحديث، أن عبر عن تخوفه وتوجسه من التدخل الأجنبي في الانتخابات التشريعية، تطرح أسئلة عدة حول دلالات ذلك ومراميه.

وقال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (أقدم تنظيم حقوقي مستقل في المغرب) عادل تشيكيطو، إن تصريح وزير الداخلية يمكن فهمه في اتجاهين متوازيين، الأول، التحذير من "التدخل الأجنبي" والذي يفسر على أنه قلق حقيقي من حملات رقمية مجهولة قد تؤثر على الناخبين، مشيراً إلى أن استعمال هذا المفهوم قد يتحول أيضاً إلى أداة لوصم بعض الأصوات الداخلية المزعجة بأنها "مدفوعة من الخارج"، وهو ما يطرح مخاوف حول حرية النقاش العمومي.

أما الاتجاه الثاني، فيؤشر على أن هناك توجهاً لعدم إعطاء الفرصة لصياغة العملية الانتخابية في قوالب غير حقيقية بغية حماية نزاهة الانتخابات من التضليل، لكنه قد يُستخدم أيضاً لنفي أو التشكيك في الخطاب النقدي حول العملية الانتخابية نفسها، وفق الناشط الحقوقي المغربي.

وذهب تشيكيطو إلى أن تصريح وزير الداخلية أثناء مناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب يوحي بأن الأمر ليس مجرد تنبيه، بل ربما تمهيد لتشديد الرقابة على الحملات الرقمية أو إضافة مقتضيات قانونية جديدة، وأن المعني بالدرجة الأولى بهذا الخطاب هو الأحزاب وممثلوها بالمجالس المنتخبة خاصة في البرلمان.

وقال لـ"العربي الجديد": "الرسالة الرسمية لتصريح الوزير ظاهرها يتحدث عن حماية الانتخابات، وباطنها يكتنف إشارات تعنى بها جهات داخل المغرب وخارجها، خاصة أن المعطيات المرتبطة بتعرض المغرب لحملات تجييش كانت حاضرة بقوة خلال الأيام الأخيرة في ذهنية الفاعل المؤسساتي والفاعل السياسي"، مؤكداً أنه "أمام كل هذا التوجس تظل الحاجة قائمة لضمان ألا تتحول هذه الحماية إلى تقييد للنقد والاختلاف المشروع".

وفي السياق، قال رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية في المغرب، رشيد لزرق، إن تحذير وزير الداخلية المغربي من التدخل الأجنبي في الانتخابات يكرس انتقالاً حاسماً في إدراك طبيعة المخاطر التي تهدد المسار الانتخابي، إذ لم يعد الخلل محصوراً في التجاوزات المحلية أو الثغرات الإدارية، بل أصبح مرتبطاً بشبكات تأثير عابرة للحدود توظف المال السياسي، والمنصات الرقمية، وتقنيات توجيه الرأي العام بشكل خفي.

وأضاف لزرق، لـ"العربي الجديد": "في هذا الإطار، تتحول الانتخابات من مجرد استحقاق ديمقراطي داخلي إلى ساحة للصراع الجيوسياسي غير المباشر، وتغدو السيادة الانتخابية امتداداً مباشراً للسيادة الوطنية، بما يفرض إعادة بناء منظومة الحماية القانونية والتقنية خارج القوالب التقليدية لتنظيم الاقتراع". واعتبر أن الأخطر في التدخل الأجنبي لا يتجسد فقط في التلاعب بنتائج التصويت، بل في إعادة تشكيل وعي الناخب على المدى البعيد، بما يفرغ مبدأ الاختيار الحر من جوهره الحقيقي.

وأوضح أن الاختراق الرقمي الممنهج، والتمويل السياسي غير المشروع، وصناعة الزعامات الاصطناعية عبر قوى خارجية، تشكل أدوات هدم صامتة للتنافس الديمقراطي، لأنها لا تزوّر الصناديق مباشرة، بل تعيد هندسة الإرادة السياسية للمواطنين قبل وصولهم إليها، وهو ما يضرب في العمق أحد الشروط الدستورية لسلامة العملية الانتخابية.

تبعا لذلك، رأى لزرق أن التصدي لهذا التهديد لا يمكن اختزاله في المقاربة الأمنية وحدها، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل الشفافية الصارمة في تمويل الأحزاب والحملات، وترسيخ السيادة الرقمية، وتجريم كل أشكال التأثير الخارجي المباشر أو غير المباشر، وربط النزاهة الانتخابية بالأمن الدستوري للدولة. وخلص إلى أن حماية العملية الانتخابية لم تعد مسألة إجرائية، بل أصبحت مسألة سيادية بامتياز، تتقاطع فيها الديمقراطية مع الأمن الوطني والاستقرار الاستراتيجي.

من جهته، رأى الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، أن "الانتخابات القادمة تحظى باهتمام سياسي خاص ليس فقط على مستوى ملاحقة وإقصاء المرشحين المشبوهين، بل أيضاً مواجهة أي تأثير خارجي"، مضيفاً أن "تجربة خروج شباب "جيل زد" للاحتجاج وما كان وراءها من توظيف سياسي خارجي كان يروم ضرب الاستقرار السياسي بالمملكة وهي تحضر لتظاهرتين رياضيتين إقليمية ودولية".

وتابع لـ"العربي الجديد" أن "ما أصبحت تشهده الانتخابات حتى في دول ديمقراطية ومتقدمة من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والمسارات الرقمية، جعل الوزارة تستبق هذا الوضع لكي تقر مجموعة من البنود سواء لمراقبة أي تشكيك في الانتخابات أو في الحصول على تمويلات أجنبية أو الاستفادة من بعض الحسابات المشاركة أو عمليات التشويه والنيل من سمعة وصورة المرشحين المنافسين".

واعتبر شقير أن تحذيرات وزير الداخلية المغربي "تنم عن إرادة سياسية قوية في أن تجرى الانتخابات القادمة في مناخ تسوده النزاهة والجدية وتوجيه الأحزاب المتنافسة".