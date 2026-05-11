حسم حزب "فيدرالية اليسار الديمقراطي" و"الحزب الاشتراكي الموحد" تحالفهما الانتخابي استعداداً لتشريعيات المغرب المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك في خطوة قد تقوّي حظوظ اليسار في المشهد البرلماني القادم. وجاء ذلك بعد مصادقة كل من المجلس الوطني لحزب "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، والمجلس الوطني لـ"الحزب الاشتراكي الموحد"، الأحد، خلال دورة استثنائية لكل مجلس، على قرار التحالف لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بلوائح مشتركة.

وخلال الأشهر الماضية، ومع اقتراب موعد تشريعيات 23 سبتمبر/ أيلول، بدت لافتة عودة الحزبين إلى طاولة التنسيق، التي توّجت بالاتفاق على إحداث آلية تقنية مشتركة، أوكلت إليها مهمة وضع تصور عملي للتنسيق الانتخابي، خاصة ما يرتبط بتدبير الترشيحات وتقاسم الدوائر، بالاستناد إلى نتائج النزال الانتخابي لعام 2021، باعتبارها مرجعاً لتحديد الحزب الأحق بقيادة اللوائح في كل دائرة.

وبحسب قيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، فقد جرى الحسم في دخول تشريعيات 23 سبتمبر/ أيلول المقبل بشعار مشترك يضم رمز "الشمعة" الخاص بالاشتراكي الموحد، ورمز "الرسالة" الخاص بفيدرالية اليسار الديمقراطي. وفيما لم يحسم، حتى الآن، اسم التحالف، رجّح القبادي، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، أن يحمل التحالف الانتخابي بين الحزبين اسم "تحالف اليسار الديمقراطي".

وبمصادقة المجلسين الوطنيين لـ"فيدرالية اليسار الديمقراطي" و"الحزب الاشتراكي الموحد"، يكون الحزبان قد أعطيا نقطة الانطلاق لمسار التحالف الانتخابي بينهما، من خلال صيغة تنظيمية تتمثل في تأسيس "تحالف الأحزاب" المنصوص عليه في المادة 55.1 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، التي تنص على أنه "يمكن لحزبين سياسيين أو أكثر أن يؤلفوا تحالفاً فيما بينهم بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية وانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويسري التحالف على الصعيد الوطني. ولا يجوز لحزب سياسي أن ينتمي إلى أكثر من تحالف واحد برسم الانتخابات نفسها".

كذلك، ينص القانون التنظيمي على أنه "يمكن لتحالف أحزاب سياسية أن يقدّم، بتزكية منه، لوائح تضم مرشحين ينتسبون وجوباً إلى الأحزاب المؤلفة له كلها أو بعضها عند الاقتضاء. ويشار في لوائح الترشيح إلى الانتماء السياسي لكل مرشح، كما يمكن للتحالف أن يقدّم، بتزكية منه، مرشحين ينتسبون وجوباً إلى أحد الأحزاب المؤلفة له في الدوائر الانتخابية التي يُجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي".

ويتقاسم الحزبان عملياً المشروع السياسي نفسه، خاصة تبني فكرة الملكية البرلمانية حداً أدنى للإصلاح السياسي، كما كانا قد ساهما في تأسيس تحالف "فيدرالية اليسار الديمقراطي" (الذي ضم حزب الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي) في 30 يناير/ كانون الثاني 2014، في محاولة لتوحيد جبهة اليسار المغربي. ومنذ ذلك الحين، وعلى امتداد الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد، خاضت تلك الأحزاب الانتخابات باللائحة الموحدة للتحالف.

غير أن العمل الوحدوي انحل عشية تشريعيات 2021، حين قرر الحزب الاشتراكي الموحد، بشكل مفاجئ، سحب توقيعاته من اللوائح المشتركة لـ"فيدرالية اليسار الديمقراطي" لدى وزارة الداخلية المغربية، والتقدم بلوائح منفردة دون الحزبين اللذين رافقاه منذ عام 2014، وهو القرار الذي أدى حينها إلى انقسام حاد في البيت اليساري، وبعثر أوراق التحالف الذي كان يراهن عليه كثيرون لتشكيل قطب يساري قوي.