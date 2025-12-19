- قرر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في الجزائر، بهدف تعزيز المقاومة الديمقراطية والدفاع عن الحريات والمطالبة بالشفافية. - انضم الحزب إلى جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال اليساري، سعيًا لإعادة الاعتبار للتمثيل الانتخابي وتقديم بديل سياسي حقيقي للشعب، مع التركيز على مشاركة شعبية قوية. - من المتوقع أن تعزز عودة هذه الأحزاب المعارضة إلى البرلمان من قوة المعارضة الجزائرية، مما يسهم في توازن أكبر ونقد السياسات الحكومية.

استكمل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حلقة أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر، التي قرّرت المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المقرّرة ربيع العام المقبل، بعدما كانت غالبية القوى المعارضة الجزائرية قد قاطعت انتخابات يونيو/حزيران 2021، والتي جرت في ظروف ومناخات الحراك الشعبي.

وقرر المجلس الوطني للتجمع، وهو أكثر الأحزاب راديكالية في مواقفها المعارضة للسلطة، الجمعة، المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وتقديم لوائح مرشحين عن الحزب، بعدما كان قد رفض المشاركة في الانتخابات السابقة، في سياق رفضه حينها لكامل المسار الانتخابي الذي فرضته السلطة في أعقاب الحراك الشعبي عام 2019.

وقال رئيس الحزب عثمان معزوز، إنّ المشاركة في الانتخابات "محاولة لتحويل المساحة المحدودة إلى منصة للمقاومة الديمقراطية، ورافعة للتنظيم الشعبي، وأداة لكشف السلطة، وخوض غمار الساحة السياسية لإثارة الصراع الديمقراطي، والتعبير عن المطالب الشعبية، والدفاع عن الحريات، وإيصال صوت التغيير إلى حيث تُتخذ القرارات، وإيجاد معارضة ظاهرة وناقدة داخل مؤسسات الدولة"، مطالباً "بوضع حدٍّ للتدخل الإداري والأمني ​​في العملية الانتخابية والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام العامة والشفافية واحترام إرادة الشعب".

ويعد التجمع ثالث حزب سياسي من قوى المعارضة الجزائرية التي لم تشارك في الانتخابات النيابية الماضية، يعلن عودته إلى المنافسة على مقاعد البرلمان، بعد حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي كان قرر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وبرر السكرتير الأول للحزب يوسف أوشيش قرار المشاركة، بأنه "خطوة إعادة الاعتبار لمعنى التمثيل (الانتخابي)، وإرجاع الكلمة للشعب، المصدر الأول والأخير للشرعية، والسعي لتقديم بديل سياسي حقيقي للشعب، وهو طريق نحو التغيير السلمي والديمقراطي، عبر مؤسسات تمثيلية حقيقية".

وفي نفس السياق، يحشد حزب العمال اليساري كوادره للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بعدما كانت اللجنة المركزية للحزب قد قرّرت تبني خيار المشاركة. وقالت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، الجمعة، خلال لقاء مع كوادر الحزب في العاصمة الجزائرية، إنّ قرار المشاركة في هذا الاستحقاق "خطوة نحو تحقيق التغيير من خلال الانتخابات، والذي يمكن أن يتحقق عبر مشاركة شعبية قوية تمكّن المواطنين من فرض مرشحين وبرامج تتماشى مع تطلعاتهم". واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المقبلة تعد مفصلية بالنظر إلى الظرفية السياسية القائمة في المرحلة الراهنة، كما أن عودة الحزب إلى البرلمان مسألة حيوية ستمكّنه من تكرار منجزات تحققت في العهود السابقة من خلال تعديل وسن تشريعات وقوانين هامة.

ومن شأن عودة هذه الأحزاب المعارضة إلى البرلمان، تعزيز صف المعارضة الجزائرية الذي تشغله في الوقت الحالي كتلة وحيدة هي حركة مجتمع السلم، والتي تضم 65 نائباً في البرلمان، من مجموع 407 نوّاب، إذ تبقي الحركة التي تعد في الوقت الحالي أبرز أحزاب المعارضة، على مشاركتها في الانتخابات المقبلة.

وقال المحلل السياسي خلاف عابد لـ"العربي الجديد" إنّ "مواقف قوى المعارضة للعودة إلى المنافسة على البرلمان والمقاعد النيابية، تبرز وجود تقييم سياسي لنتائج ومآلات التغيب عن الانتخابات الماضية، وعدم جدوى سياسة الكرسي الشاغر التي تبنتها في الانتخابات السابقة، خاصة وأنه سمح لأحزاب الموالاة، بالانفراد بالبرلمان وسن القوانين دون وجود معارضة قوية، يمكن أن تحدث توازناً في البرلمان، وتسهم في نقد وتقويم السياسات الحكومية ومساءلة الحكومة"، مشيراً إلى أن "هذه المشاركة اللافتة لقوى المعارضة في التشريعيات المقبلة، ستؤثر على نتائج وتوزيع المقاعد في البرلمان المقبل، وتعطي أكبر حيوية سياسية ونيابية للمؤسسة التشريعية، مقارنة مع البرلمان الحالي".