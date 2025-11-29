- رحمن الله لاكانوال، المتهم بإطلاق النار على الحرس الوطني الأميركي، خضع لتدقيق أمني صارم قبل دخوله الولايات المتحدة ضمن برنامج "Operation Allies Welcome"، رغم تصريحات متناقضة حول التدقيق عند وصوله. - وُجهت تهمة القتل من الدرجة الأولى إلى لاكانوال بعد وفاة سارة بيكستروم، مما أثار جدلاً سياسياً حول الهجرة ونشر الجيش، حيث هدد ترامب بإلغاء تصاريح الهجرة التي منحها بايدن. - لاكانوال، عضو سابق في "وحدات الصفر" الأفغانية، أطلق النار عشية عيد الشكر، مما أثار نقاشاً حول تداعيات الغزو الأميركي لأفغانستان وسياسات الهجرة.

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، اليوم السبت، أنّ رحمن الله لاكانوال، الأفغاني المشتبه بإطلاقه النار على عنصرين من الحرس الوطني الأميركي قرب البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، كان قد خضع لتدقيق أمني "صارم وشامل" من أجهزة مكافحة الإرهاب قبيل دخوله الولايات المتحدة، خلافاً لما صرّح به مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وبحسب الصحيفة، وصل لاكانوال (29 عاماً) إلى الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2021 ضمن برنامج (Operation Allies Welcome)، وهو برنامج تبنّته إدارة الرئيس جو بايدن

لإعادة توطين الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية ويُعتقد أنهم معرّضون للخطر بعد سيطرة "طالبان" على كابول. ونقلت "واشنطن بوست" عن أشخاص مطلعين على ملف لاكانوال قولهم إنّه خضع لعمليات تدقيق في مناسبات مختلفة، أولها قبل سنوات عندما كان يعمل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" في أفغانستان، ثم خضع لتدقيق جديد قبل السماح له بدخول الولايات المتحدة عام 2021. وذكرت المصادر أن فحوصات التدقيق شملت المركز الوطني لمكافحة الإرهاب و"سي آي إيه". وبحسب تحالف يساعد في إعادة توطين الأفغان، فقد خضع المشتبه فيه لاحقاً لتدقيق إضافي بعد تقديمه طلب لجوء حصل عليه هذا العام، وهو ما لم تنفه الإدارة الأميركية.

وأكد مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" ووزارة الأمن الداخلي أن لاكانوال لم يخضع لتدقيق أمني عند وصوله، وأنه استفاد من سياسات هجرة اعتُبرت متساهلة بعد الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان في عهد بايدن. لكن مجموعة "أفغان إيفك" AfghanEvac التي ساعدت في إعادة توطين الأفغان في الولايات المتحدة بعد الانسحاب الأميركي، قالت إنّ الأفغان يخضعون "لتدقيق أمني" يعد من الأكثر تشدداً مقارنة بغيرهم من المهاجرين.

وصرّح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي بأن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) عالجت طلب لجوء لاكانوال على وجه السرعة بموجب شروط اتفاقية تسوية عام 2023 مع الأفغان الذين جرى إجلاؤهم، والذين اشتكوا من التأخيرات الطويلة في العملية. وبحسب "واشنطن بوست"، فإنّ إحدى الثغرات العديدة في قصة لاكانوال هي ما حدث له في الفترة ما بين إجلائه من كابول ووصوله النهائي إلى ولاية واشنطن. وعلى الرغم من تلميح ترامب إلى أن لاكانوال وصل مباشرة إلى الولايات المتحدة على متن إحدى الرحلات الجوية الفوضوية من كابول خلال الأيام الأخيرة من أغسطس/ آب 2021، إلّا أن جميع تلك الطائرات هبطت في أماكن أخرى.

ووصف ترامب في تصريحات تلك الرحلات، أول أمس الخميس، بأنها "تلك الرحلات سيئة السمعة التي كان الجميع يتحدث عنها"، وادعى أن "لا أحد يعرف من سيأتي"، إلّا أن الغالبية العظمى منهم ذهبوا إلى قطر، حيث جرى إيواء الأفغان وخضعوا للتدقيق في قاعدة العديد الجوية الأميركية، بحسب الصحيفة. وكان لاكانوال، الذي قالت الإدارة إنه لم يصل إلى هذا البلد حتى سبتمبر، قد جرى التدقيق فيه من كل من الولايات المتحدة ودولة ثالثة، وعلى الأرجح قطر، قبل السماح له بالمغادرة على متن رحلة إلى الولايات المتحدة وإيوائه في قاعدة عسكرية، وفقاً لمسؤولين أميركيين وأجانب حاليين وسابقين شاركوا في العملية وتحدثوا لـ"واشنطن بوست"، بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة هذا الموضوع الحساس. وقال مسؤول في إحدى تلك الدول: "كان على أي شخص نُجليه الحصول على موافقة تدقيق من الولايات المتحدة والدولة التي ستستضيفه، وكان لا بدّ أن تكون تلك الحكومة هي من تطلب إخراج الأشخاص، وتوقع وثائق تُقر باستضافة الأشخاص وتؤكد فحصهم".

تهمة القتل من الدرجة الأولى إلى المشتبه فيه بإطلاق النار في واشنطن

وسيجري توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى إلى لاكانوال، وفق ما أفادت به مسؤولة أميركية، أمس الجمعة، في تشديد للائحة الاتهامية المزمع توجيهها في الواقعة بعدما قضت مصابة متأثرة بجروحها. وقالت المدعية العامة الأميركية في واشنطن جانين بيرو إنّ المهاجم هو رحمن الله لاكانوال (29 عاماً)، وقد أفادت وسائل إعلام أميركية بأنه كان عنصراً في "وحدات الصفر" التابعة للأجهزة الأفغانية والمكلّفة مهام كوماندوس ضد حركة طالبان وتنظيمي القاعدة وداعش.

وقالت بيرو في تصريح لبرنامج تبثه شبكة فوكس نيوز، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس "هناك بالتأكيد مزيد من التهم، لكننا نشدّد التهم الأولية للاعتداء إلى القتل من الدرجة الأولى"، أي القتل العمد مع سبق الإصرار. وتابعت "إنه قتل مع سبق الإصرار. كان هناك كمين باستخدام سلاح ناري ضد أشخاص لم يكونوا على علم بما سيحدث". وأعلن ترامب وفاة سارة بيكستروم، العنصر في الحرس الوطني بولاية فيرجينيا الغربية والبالغة 20 عاماً، والتي نُقلت إلى العاصمة الأميركية في إطار حملته ضد الجريمة، متأثرة بجروحها.

وأشار إلى أن العنصر الآخر الذي أصيب في هجوم الأربعاء على مقربة من البيت الأبيض وهو أندرو وولف البالغ 20 عاماً "يصارع من أجل حياته". وفي إشارة إلى وضع وولف، قالت بيرو "ما زال لدينا أمل". وتابعت "ما زال في حال حرجة. نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة عائلته". وفي وقت سابق، قالت بيرو إن لاكانوال أطلق النار باستخدام مسدس من نوع 357 سميث آند ويسون على مجموعة من عناصر الحرس الوطني أثناء دورية لهم بالقرب من البيت الأبيض، الخميس.

وأضافت أنه كان مقيماً في ولاية واشنطن في غرب البلاد، وقاد سيارته وصولاً إلى العاصمة واشنطن، في مقاطعة كولومبيا. إطلاق النار الذي وقع عشية عيد الشكر أثار سجالاً حول ثلاث قضايا سياسية شائكة: نشر ترامب للجيش داخل البلاد، والهجرة، وتداعيات الغزو الأميركي لأفغانستان. بعد الواقعة، علّق تراما الهجرة مما وصفه بـ"دول العالم الثالث" وهدد بإلغاء "ملايين" من التصاريح التي منحها سلفه جو بايدن، في تصعيد جديد لموقفه المناهض للهجرة.