- كول توماس ألين، المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ينفي جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك محاولة اغتيال الرئيس والاعتداء على ضابط اتحادي. - ألين متهم بإطلاق النار على ضابط من الخدمة السرية واقتحام نقطة تفتيش أمنية خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، حيث أظهرت كاميرات المراقبة تحركاته في فندق هيلتون. - الفيديو المقدم للمحكمة يظهر ألين وهو يطلق النار على عنصر من الخدمة السرية، بينما لم يُصب ألين بالرصاص أثناء الهجوم.

قال المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حفل عشاء لصحافيي البيت الأبيض الشهر الماضي إنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه. ولم يتحدث كول توماس ألين (31 عاماً) في المحكمة، إذ قدّم محاميه الدفوع نيابة عنه. وتشمل التهم محاولة اغتيال الرئيس والاعتداء على ضابط اتحادي، وجرائم تتعلق بالأسلحة النارية.

ويتهم المدعون ألين بإطلاق النار من بندقية صيد على أحد ضباط الخدمة السرية الأميركية واقتحام نقطة تفتيش أمنية، في هجوم فاشل استهدف ترامب وأعضاء آخرين في إدارته خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وكان ألين يرتدي زي السجن البرتقالي اللون ومكبلاً من الخصر خلال الجلسة القصيرة، في أول ظهور له أمام محكمة في واشنطن أمام القاضي تريفور مكفادين الذي سيستكمل نظر القضية.

أخبار وزارة العدل الأميركية تنشر فيديو للمتهم بمحاولة اغتيال ترامب

وجاءت الجلسة بعد أسبوع من اعتذار قاض آخر لتوماس ألين عن معاملته في سجن محلي بواشنطن العاصمة، والتي شملت وضعه تحت إجراءات احترازية لمنع الانتحار وعزله عن السجناء الآخرين.

وسبق أن كشفت وزارة العدل الأميركية، في شريط فيديو للمشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس ترامب، يظهره وهو يقتحم نقطة تفتيش أمني في فندق هيلتون في واشنطن ويطلق النار على أحد عناصر جهاز الخدمة السرية. وقالت المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حينها على منصة إكس، إن المشاهد التي التقطتها كاميرات المراقبة أظهرت أيضاً المشتبه به كول ألين وهو "يستطلع المنطقة" في فندق هيلتون في اليوم السابق للهجوم.

ويتضمن الفيديو الذي تبلغ مدته ست دقائق تقريباً مشاهد لرجل يسير ذهاباً وإياباً في ممر، وعبر مركز للياقة البدنية. ويُظهر أحد المشاهد الرجل حاملاً ما يبدو أنه بندقية طويلة الماسورة، وهو يندفع عبر نقطة تفتيش أمني متجاوزاً الشرطيين الذين يرتدون الزي الرسمي وعناصر جهاز الخدمة السرية الذين يرتدون بدلات.

وقالت بيرو إن الفيديو يظهر "كول آلن وهو يطلق النار على عنصر من جهاز الخدمة السرية أثناء محاولته اغتيال الرئيس في عشاء مراسلي البيت الأبيض". وأضافت "لا يوجد دليل على أن إطلاق النار كان نتيجة نيران صديقة"، مشيرة إلى أن الفيديو قُدّم للمحكمة. وتظهر اللقطات أحد عناصر جهاز الخدمة السرية يطلق النار من سلاحه ثلاث مرات باتجاه المهاجم، رغم أن الشرطة أكدت أن ألين لم يُصب بالرصاص أثناء الهجوم.

(رويترز، العربي الجديد)