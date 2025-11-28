المستشار الألماني يزور إسرائيل نهاية الأسبوع المقبل

- يزور المستشار الألماني فريدريش ميرز إسرائيل في 6 و7 ديسمبر، حيث يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة العلاقات الثنائية ووقف إطلاق النار في غزة، وسط انتقادات لسياسات إسرائيل. - رفعت ألمانيا جزءًا من حظر السلاح على إسرائيل بعد تصعيد الحرب في غزة، ووافقت على صادرات عسكرية بقيمة 2.46 مليون يورو، رغم الجدل حول صادرات الأسلحة. - أظهر استطلاع للرأي تراجع رضا الألمان عن الحكومة الجديدة إلى أدنى مستوى منذ توليها، حيث أعرب 22% فقط عن رضاهم عن أدائها.

أكد المتحدث باسم المستشار الألماني فريدريش ميرز اليوم الجمعة أنه سيسافر إلى إسرائيل يومي 6 و7 ديسمبر/كانون الأول المقبل في أول زيارة له إليها. وسيلتقي ميرز في 7 ديسمبر/كانون الأول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء محادثات تتركز على العلاقات الثنائية.

وقال المتحدث المساعد باسم الحكومة الألمانية شتيفن ماير إن المحادثات ستركّز على "العلاقات الثنائية، واستمرار تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب قضايا دولية أخرى". ويأتي الإعلان بعد أيام من قرار برلين رفع جزء من حظر السلاح المفروض على إسرائيل منذ آب/أغسطس، في أعقاب تصعيدها حرب الإبادة على غزة.

وتُعدّ ألمانيا من أبرز داعمي الاحتلال الإسرائيلي، لكن ميرز وجّه في الأشهر الأخيرة انتقادات لسياساتها في ظل تراجع التأييد الشعبي لها داخل ألمانيا. وعند سؤاله عن احتمال زيارة نتنياهو لألمانيا، رغم صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، قال ماير إن ذلك "ليس مطروحاً حالياً".

وتثير صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل جدلاً منذ أشهر. وبعد بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، زادت الحكومة الألمانية كثيراً من صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، واعتبرت الطلبات الإسرائيلية أولوية قصوى، إلا أن المستشار الألماني أمر في أغسطس/ آب الماضي، رداً على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، بوقف مؤقت لمنح تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في حرب غزة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على صادرات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 2.46 مليون يورو، وفقاً لرد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني. وللمقارنة، فقد منحت الحكومة الألمانية تراخيص تصدير لإسرائيل بقيمة نحو 250 مليون يورو في الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني حتى 8 أغسطس/ آب 2025.

وكشف استطلاع للرأي أن نسبة رضا الألمان عن أداء حكومتهم الجديدة وصل إلى أدنى مستوى له منذ تولي الحكومة مهامها في 6 مايو/أيار الماضي. ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعرب 22% من المشاركين عن رضاهم عن أداء الحكومة التي تضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بتراجع قدره نقطتان مئويتان مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجري في 7 نوفمبر، وهو أدنى مستوى لرضا الألمان عن أداء الحكومة يسجله استطلاع المعهد.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)