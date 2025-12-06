المستشار الألماني يبدأ اليوم زيارة للأردن وإسرائيل

- يبدأ المستشار الألماني فريدريش ميرز زيارته الرسمية الأولى للأردن وإسرائيل منذ توليه منصبه، حيث يلتقي الملك عبد الله الثاني في عمّان والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في القدس، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية واستقرار وقف إطلاق النار في غزة. - تشمل الزيارة وضع إكليل من الزهور في نصب "ياد فاشيم"، وتأتي بعد تأخير بسبب حرب غزة، حيث تسعى ألمانيا لتعزيز علاقاتها مع إسرائيل، رغم الجدل حول صادرات الأسلحة الألمانية. - رفعت برلين جزءًا من حظر السلاح على إسرائيل، مع زيادة صادراتها العسكرية بعد تصاعد العمليات في غزة، مما يعكس الأولوية التي توليها ألمانيا للعلاقات مع إسرائيل.

يستعد المستشار الألماني فريدريش ميرز للمغادرة، اليوم السبت، في أول زيارة رسمية يقوم بها للأردن وإسرائيل منذ توليه منصبه في مايو/ أيار الماضي. وستكون محطته الأولى العاصمة الأردنية عمّان، حيث من المقرر أن يلتقي الملك عبد الله الثاني. وفي وقت لاحق من المساء، سيستقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المستشار الألماني في القدس، ومن المقرر عقد اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

غداً الأحد.

كذلك يعتزم ميرز زيارة النصب التذكاري للهولوكوست "ياد فاشيم" ووضع إكليل من الزهور، وهو تقليد معتاد في كل زيارة أولى يقوم بها مستشار ألماني لإسرائيل. ومن المتوقع أن تركز الزيارة على العلاقات المتوترة أخيراً بين البلدين، وعلى تعزيز استقرار وقف إطلاق النار في غزة. وتُعدّ ألمانيا من أقرب حلفاء إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة، إلا أن زيارة ميرز تأتي متأخرة نسبياً، حيث سافر سلفه، أولاف شولتز إلى إسرائيل بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه. أما أنجيلا ميركل، فقد قامت بزيارتها الأولى لإسرائيل بكونها مستشارة بعد شهرين فقط، في انعكاس لشعور ألمانيا بمسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بسبب الهولوكوست.

وتأتي زيارة ميرز بعد سبعة أشهر من توليه منصبه، ويرجع التأخير بشكل كبير إلى حرب غزة التي جعلت الزيارة تبدو مستحيلة لفترة طويلة. وقال المتحدث المساعد باسم الحكومة الألمانية شتيفن ماير الأسبوع الماضي، إن المحادثات ستركّز على "العلاقات الثنائية، واستمرار تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب قضايا دولية أخرى". ويأتي الإعلان بعد أيام من قرار برلين رفع جزء من حظر السلاح المفروض على إسرائيل منذ أغسطس/ آب، في أعقاب تصعيدها حرب الإبادة على غزة.

وتثير صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل جدلاً منذ أشهر. وبعد بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، زادت الحكومة الألمانية كثيراً من صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، واعتبرت الطلبات الإسرائيلية أولوية قصوى، إلا أن المستشار الألماني أمر في أغسطس الماضي، رداً على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، بوقف مؤقت لمنح تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في حرب غزة. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على صادرات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 2.46 مليون يورو، وفقاً لرد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني. وللمقارنة، فقد منحت الحكومة الألمانية تراخيص تصدير لإسرائيل بقيمة نحو 250 مليون يورو في الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني حتى 8 أغسطس 2025.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)