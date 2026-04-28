- أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرز عن خيبة أمله من نهج الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه إيران، مشيرًا إلى عدم تمكنهما من حل المشكلة كما وعدتا، وأكد على أهمية الإسهام الأوروبي الدبلوماسي في إيجاد حل للصراع. - ألمانيا تستعد لتعزيز حضورها البحري في البحر المتوسط، حيث تخطط لنقل كاسحة الألغام "فولدا" تحسبًا لمشاركة محتملة في مهمة دولية لتأمين مضيق هرمز، مما يعكس توتر العلاقات مع الولايات المتحدة. - الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وصف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بأنها انتهاك للقانون الدولي، مشيرًا إلى فقدان الثقة بالسياسة الأميركية عالميًا.

أعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرز، عن "خيبة أمله" حيال نهج الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه إيران، وذلك عقب أيام من إعلان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن برلين ستنقل قطعاً من سلاح البحرية إلى البحر المتوسط استعدادا لمهمة دولية محتملة في تأمين مضيق هرمز.

وعلى هامش اجتماع مغلق للاتحاد المسيحي، قال ميرز في برلين مساء الاثنين :"نعم، أصبحت الآن أشعر بخيبة أمل"، لافتا إلى "عدم تمكن الولايات المتحدة وإسرائيل من حل المشكلة، وهو ما كانتا أعلنتا عن سعيهما إلى تحقيقه في غضون أيام قليلة". وتابع ميرز: "لذلك نسعى من الجانب الأوروبي أيضاً إلى الإسهام دبلوماسياً في إيجاد حل"، وأضاف: "ننسق في هذا الشأن بشكل وثيق مع الجانب الأميركي، لكننا نقول أيضاً إن لدينا تصورات أوروبية خاصة حول كيفية التوصل إلى حل لهذا الصراع".

وفي وقت سابق من صباح الاثنين، أطلق ميرز تصريحات حادة حول الحرب على إيران، إذ قال إن القيادة الإيرانية تذل الولايات المتحدة وتجعل المسؤولين الأميركيين يتوجهون إلى باكستان ثم يغادرون دون نتائج، في توبيخ مفاجئ وغير معتاد بشأن الصراع. وأضاف إنه لا يفهم استراتيجية الخروج التي تتبعها الولايات المتحدة في الحرب الإيرانية. وقال خلال حديثه مع طلاب في مدينة مارسبرغ: "من الواضح أن الإيرانيين بارعون جدا في التفاوض، أو بالأحرى، بارعون للغاية في عدم التفاوض، إذ تركوا الأميركيين يذهبون إلى إسلام أباد ثم يغادرون خالي الوفاض". وأضاف في ولاية نورد راين فستفاليا "القيادة الإيرانية، ولا سيما ما يسمى الحرس الثوري، تذل أمة بأكملها. لذا آمل أن ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن".

وأكد ميرتس مجددا أنه لم تحدث مشاورات مع الألمان والأوروبيين قبل أن تبدأ الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم على إيران في 28 فبراير/ شباط، وأنه نقل شكوكه مباشرة إلى الرئيس دونالد ترامب بعد ذلك. وقال ميرتس "لو كنت أعلم أن الوضع سيستمر على هذا النحو لخمسة أو ستة أسابيع، بل وسيزداد سوءا، لأخبرته بذلك على نحو أكثر وضوحا"، مشبها الوضع بحربي الولايات المتحدة السابقتين في العراق وأفغانستان.

وتتجه ألمانيا لتعزيز حضورها البحري تحسبًا لتطورات الحرب في المنطقة، عبر خطط لنقل كاسحة الألغام "فولدا" خلال الأيام المقبلة إلى البحر المتوسط. وأوضحت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية، أن "هذه الخطوة تمثل تموضعًا مسبقًا تحسبًا لمشاركة محتملة للجيش الألماني في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز"، مضيفة أن هذا الإجراء سيوفر الوقت لإدخال قدرات "فولدا" إلى الخدمة بسرعة، بمجرد استيفاء الشروط التي حددتها الحكومة الاتحادية.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد تحدث الشهر الماضي، عن "خلاف عميق" مع الولايات المتحدة، ووصف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بأنها "انتهاك للقانون الدولي". وأضاف خلال فعالية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس وزارة الخارجية الألمانية "الخلاف عميق للغاية، وقد فُقدت الثقة بالسياسة الأميركية، ليس فقط بين حلفائنا، بل في جميع أنحاء العالم". وقال شتاينماير؛ وزير الخارجية السابق، "لا تصبح سياستنا الخارجية أكثر إقناعاً لمجرد أننا لا نعتبر انتهاك القانون الدولي انتهاكاً له".

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)