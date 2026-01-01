المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية: تجب إقالة بن غفير

- دعت المستشارة القضائية الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا لإلزام رئيس الحكومة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب تدخله المستمر في عمل الشرطة، مما يهدد استقلاليتها والقيم الديمقراطية. - أكدت بهاراف ميارا فشل محاولاتها لحلول توازن بين ولاية الوزير واستقلالية الشرطة، مشيرة إلى أن تدخلات بن غفير أصبحت اعتيادية وتفاقم المخاطر. - هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر المستشارة، معتبراً محاولتها لفرض الإقالة تهدف لزعزعة استقرار الحكومة، رغم اتفاق سابق يحد من تدخلات بن غفير.

دعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الخميس، المحكمة العليا الإسرائيلية إلى إصدار أمر مشروط يُلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أو تقديم تفسير قانوني لامتناعه عن ذلك. وحذرت من أنّ استمرار تدخل بن غفير في عمل الشرطة يمسّ، بصورة منهجية، باستقلاليتها ويقوض طابعها الرسمي وغير الحزبي، وقد يفضي إلى ضرر غير قابل للإصلاح.

وكتبت بهاراف ميارا، في موقفها المقدم إلى المحكمة، أنّ بن غفير "يسيء استخدام منصبه للتأثير بصورة غير مشروعة على عمل الشرطة، ولا سيما في أكثر مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات حساسية، بما يؤدي إلى مساس فعلي بمبادئ ديمقراطية أساسية". من جهته، ردّ بن غفير بتصريح مقتضب قال فيه: "مجرمة، لا أعدك شيئاً".

وفي ردّها المفصل الذي جاء في 69 صفحة، شددت المستشارة القضائية على أنه "لم يعد بالإمكان حماية الجمهور من السلوك المنهجي الذي يضرّ باستقلالية الشرطة ويقوض طابعها كجهاز رسمي وغير سياسي، وما يترتب على ذلك من مساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون". وأضافت أنّ هذا الواقع يؤدي إلى "ضرر حقيقي في القيم الديمقراطية الجوهرية".

وأوضحت أنه في ظل عدم تحرك رئيس الحكومة حتى الآن لمعالجة هذه المسألة، تتوافر مبررات واضحة لإصدار أمر مشروط في الالتماسات المقدمة، بما ينقل عبء التفسير إلى نتنياهو، ويلزمه بتقديم توضيح مقنع حول أسباب عدم تحركه فوراً لوقف المساس باستقلالية الشرطة وطابعها الرسمي وغير الحزبي، عبر إقالة الوزير من منصبه.

وأضافت أنّ "النتيجة الحتمية لمجمل الوقائع والمعايير القانونية هي أن الوضع القائم، الذي تُمس فيه استقلالية الشرطة بصورة متواصلة ومنهجية بفعل تصرفات وزير الأمن القومي، لا يمكن أن يستمر". وحذرت من أن المخاطر الناجمة عن هذا الواقع تتفاقم مع مرور الوقت، في ظل تحوّل تدخلات الوزير في عمل الشرطة إلى ممارسة اعتيادية، مؤكدة أنّ الأضرار المحتملة ليست نظرية بل ملموسة، وقد تكون غير قابلة للإصلاح.

وأشارت بهاراف ميارا إلى أن محاولاتها المتكررة للتوصل إلى حلول إدارية توازن بين استمرار ولاية الوزير من جهة، وضمان استقلالية الشرطة من جهة أخرى، باءت بالفشل، وأنه لا يمكن الاكتفاء برقابة قضائية لاحقة. وبناء عليه، خلصت إلى ضرورة بحث خيار إقالة الوزير استناداً إلى صلاحيات رئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 22 (ب) من "قانون أساس: الحكومة".

في المقابل، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المستشارة القضائية، واصفاً إياها بـ"المستشارة القضائية" بين علامتي اقتباس. وقال إن بهاراف ميارا، طوال أكثر من ثلاث سنوات في منصبها، لم تتخذ قراراً بتوجيه أي لائحة اتهام ضد بن غفير، ولم تأمر حتى بفتح تحقيق معه كمشتبه به، معتبراً أن محاولتها فرض إقالته في السنة الرابعة من ولايته ليست سوى حلقة إضافية، على حدّ تعبيره، في مساعيها لزعزعة استقرار الحكومة ومحاولة إسقاطها.

وكان قد أُفيد، الشهر الماضي، بأن بهاراف ميارا لا تعتزم الدفاع عن نتنياهو أمام المحكمة العليا في الالتماسات التي تطالبه بإقالة بن غفير. وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أبلغت نتنياهو أن سلوك الوزير، الذي يتسم بتدخل مباشر في العمل المهني للشرطة، لم يعد يتيح لها الدفاع عن استمرار ولايته أمام باغاتس، واصفة إياه بأنه يتصرف وكأنه "مفتش عام فوقي" للشرطة.

كما استعرضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية سلسلة من مخالفات القانون وقرارات قضائية سابقة تتعلق بسلوك بن غفير، معتبرة أنها تعكس "خرقاً منهجياً ومتواصلاً لمبدأ استقلالية الشرطة، وليس مجرد تجاوزات موضعية". وأكدت أن الجمع بين نفوذ الوزير على الشرطة وتأثيره العملي على المسار المهني لكبار ضباطها، إلى جانب التدخلات غير المشروعة في عملها، يقوض قدرة الجهاز على العمل لصالح الجمهور لا لصالح المستوى السياسي، كما تقتضيه الأنظمة الديمقراطية.

وفي هذا السياق، ذكّرت بهاراف ميارا باتفاق التسوية الذي أُبرم بين الطرفين في إبريل/ نيسان الماضي، والذي فُرضت بموجبه قيود على تدخل الوزير في شؤون الشرطة، بما في ذلك منعه من التدخل في ملف الاحتجاجات أو إجراء مقابلات مع ضباط أو التدخل في نشاطات عملياتية. غير أنها شددت على أن بن غفير دأب، بحسب قولها، على خرق هذا الاتفاق مراراً، معتبرة أن الوثيقة تحولت إلى "بيان نيات بلا أدوات تنفيذ فعلية".



