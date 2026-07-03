المساعدات الأميركية لإسرائيل: وهم الاستقلالية العسكرية

- المساعدات الأميركية لإسرائيل، التي تبلغ 3.8 مليارات دولار سنوياً، تُعتبر ركيزة أساسية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تساهم في الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة. هناك نقاشات حول إمكانية تقليص هذه المساعدات أو تحويلها إلى شراكة صناعية تجارية تدريجياً بحلول عام 2038. - تصريحات نتنياهو حول التخلي عن المساعدات الأميركية تتماشى مع مصالحه السياسية، لكنها تواجه شكوكاً من الخبراء الذين يرون أن إسرائيل لا تملك القدرة الاقتصادية لتطوير منظومات عسكرية مستقلة بالكامل. - مع انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2028، تواجه إسرائيل تحديات كبيرة في الحفاظ على ميزانيتها الأمنية دون المساعدات الأميركية. يرى معهد أبحاث الأمن القومي أن استمرار المساعدات بصيغة ما يظل ذا أهمية سياسية وعسكرية.

لولا الدعم الأميركي المطلق لوجدت إسرائيل نفسها في وضع صعب، في أطول حرب تخوضها منذ تأسيسها، إذ أتاحت المساعدات الأميركية لإسرائيل الاستمرار في عدوانها على إيران ولبنان وغزة ومختلف الجبهات. ومع ذلك، يكرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، أنه يريد التخلي عن المساعدات الأميركية لإسرائيل، والتي تصل إلى 3.8 مليارات دولار سنوياً، وأنه لن يطلب تجديداً كاملاً لحزمة المساعدات الحالية، والتي ستنتهي في العام 2028.

ورغم ادعاء نتنياهو أنه طرح الموضوع بعد انتخابه لأول مرة عام 1996، وأن حجم اقتصاد اسرائيل سيصل قريباً إلى تريليون دولار، "لتمويل أنفسنا، ابتداءً من السنة المقبلة"، إلا أنه لم ينتقل إلى خطوات عملية. وبدا أن تصريحاته موجّهة أساساً للتأثير على الرأي العام الأميركي، تُضاف إليها في هذه الفترة رسائل سياسية وانتخابية داخلية، عشية الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وتنضم تصريحاته هذه إلى ادّعائه بأنه قاد اسرائيل لإنجازات كبيرة على مختلف الجبهات، في محاولة للتغطية على إخفاقاته، وأبرزها السابع من أكتوبر 2023.

لكن نتنياهو ليس وحده، فهناك من ينتقدون غروره وسياسته وأكاذيبه في كثير من الأحيان بشأن قضايا معيّنة. لكن في المقابل، يوجد من يؤيد وجهة نظره، ويعلّق أهمية على الاستقلال التام إن أمكن، أو جزئياً، عن المساعدات الأميركية لإسرائيل تدريجياً. إضافة إلى ذلك، ربما يستبق نتنياهو موقفاً أميركياً يراه قريباً أو يتوقعه، في ظل معارضة مسؤولين أميركيين الحرب التي جر نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب إليها في إيران، ومن باتوا يشككون في جدوى ضخ مبالغة أميركية طائلة إلى إسرائيل.

لكن إلى أي مدى يمكن أن تكون تصريحات نتنياهو واقعية، في ظل المعطيات الراهنة، علماً أنّ الدنيا قامت ولم تقعد في دولة الاحتلال، حين قررت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الداعمة لإسرائيل وحروبها، فرض قيود على أنواع محددة من الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل، في ذروة حرب إبادة غزة؟ كما أن خطوة من هذا النوع قد تثقل على الموازنة الإسرائيلية، وتتطلب منها تخصيص ميزانيات أمنية أكبر على حساب مجالات أخرى قد تتأثر سلباً، فضلاً عن زيادة الديون الخارجية.

المساعدات الأميركية لإسرائيل ركن أساسي في العلاقات



تصريحات نتنياهو عن الانفصال عن المساعدات الأميركية تتماشى مع مصلحته السياسية



تبدو الصورة أكثر تعقيداً مما يحاول نتنياهو ترويجه، ذلك أن المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل، تشكّل منذ عقود ركناً مركزياً في العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، كما تُعدّ عنصراً أساسياً في عقيدة الأمن القومي الإسرائيلية. ووفقاً لباحثين وخبراء وصحافيين إسرائيليين، تُشكّل المساعدات الأميركية لإسرائيل أيضاً، مرساة مؤسسية وسياسية ورمزية للتحالف بين تل أبيب وواشنطن، وتجسّد التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على التفوّق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة. ومنهم من يرى أنّ نتنياهو قد تطوّع للتنازل عن المساعدات الأميركية لإسرائيل وهو يعلم أن ترامب نفسه أقل حماسة لتجديد اتفاق المساعدات، ويواجه انتقادات متزايدة داخل الولايات المتحدة بشأن مليارات الدولارات التي تتدفق إلى إسرائيل. كما أنّ تصريحات نتنياهو حول الانفصال عن المساعدات الأمنية الأميركية تتماشى أيضاً، مع مصلحته السياسية في الحفاظ على شعور دائم بالتهديد داخل إسرائيل.

حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل

تشكّل المساعدات الأمنية التي تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة نحو 0.5% من الناتج المحلي لإسرائيل، وحوالي 15% من متوسط ميزانية الأمن السنوية. ويحدد الاتفاق الحالي، حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل بـ3.8 مليارات دولار سنوياً، منها 3.3 مليارات دولار مساعدات خارجية مباشرة، و500 مليون دولار سنوياً من وزارة الحرب الأميركية لتمويل تطوير مشترك لمنظومات دفاع صاروخي. ويصل المجموع الكلي المعلن، إلى 38 مليار دولار على مدى عقد. ويخصص جزء من المبلغ لشراء منظومات قتالية مركزية مثل طائرات حربية، وطائرات تزويد بالوقود، ومروحيات من الصناعات العسكرية الأميركية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 تضخّم هذا الدعم إلى أبعاد هائلة، بحسب تقارير إسرائيلية، وأضيفت إليه ميزانيات مباشرة وأخرى غير مباشرة على حساب دافع الضرائب الأميركي. ويصل إجمالي المساعدات المباشرة في سنوات الحرب إلى نحو 25 مليار دولار، وهذا دون احتساب مليارات أخرى دفعتها الولايات المتحدة مقابل أنظمة دفاع جوي حمت إسرائيل من الصواريخ الإيرانية في الجولتين ضد إيران.

وهم الاستقلال المطلق وشكوك حول رؤية نتنياهو

رأى الصحافي المختص بالشؤون الأمنية والعسكرية، يوسي ميلمان، في تقرير نشره في موقع "هعاين هشفيعيت" (العين السابعة) العبري، أخيراً، أنّ تصريحات نتنياهو عن الحاجة للتخلّي ظاهرياً عن المساعدات العسكرية الأميركية، نابعة من الخوف من أن تُعرِّض عقوبات أو حظر أو قيود على التصدير، قدرة إسرائيل على الوصول إلى السلاح والتكنولوجيا العسكرية للخطر. هذا الخوف مرتبط إلى حدّ كبير بالواقع الذي خلقه نتنياهو نفسه من خلال إدارة الحرب غير المنتهية منذ السابع من أكتوبر 2023، ويشمل تدهور مكانة إسرائيل الدولية في ظل الاتهامات الموجّهة إليها بارتكاب جرائم حرب. ويضاف إلى ذلك القلق من أن واشنطن قد تقلّص تدريجياً التزاماتها التقليدية حول العالم. ووفق حسابات أجرتها وحدة الأبحاث في الكونغرس، فقد حوّلت الولايات المتحدة بشكل مباشر لإسرائيل منذ قيامها نحو 200 مليار دولار، وهي تستفيد من مساعدات أكبر من أي دولة أخرى. ورأى الكاتب أن نتنياهو، في أفعاله اليومية كما في الحروب التي يشجّع عليها ويبادر إليها في أنحاء المنطقة، يهتمّ أقل بمستقبل إسرائيل وأكثر ببقائه السياسي. لذلك، فإن هذه التصريحات تشير أيضاً إلى نيّته البقاء في الحكم.

ومع بدء ممثلي إسرائيل والولايات المتحدة محادثات لصياغة اتفاق جديد للعقد المقبل، أعلن نتنياهو نيّته تحويل إسرائيل إلى دولة منتجة للسلاح بشكل مستقل، وذلك من دون قرار حكومي رسمي، ومن دون دراسة جدوى، ومن دون نقاش سياسي عام. ولهذا الغرض، يخطّط لاستثمار يبلغ نحو 130 مليار شيكل (الدولار يساوي نحو 3 شواكل) سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، ما قد يضاعف ميزانية الأمن الحالية، المقدّرة بنحو 70 مليار شيكل، والتي تشمل أيضاً المساعدات العسكرية الأميركية التي تبلغ 3.8 مليارات دولار سنوياً.

تُستقبل رؤية نتنياهو بكثير من الشك داخل المؤسسة الأمنية ــ الصناعية. ورأى اللواء احتياط إيلان بيرن، الذي سبق أن شغل منصب مدير عام وزارة الأمن، ومديراً عاماً لشركة "رفاييل" للصناعات العسكرية، أنه "ليس واضحاً تماماً ما الذي يقصده نتنياهو". وبحسب قوله، إذا كان نتنياهو يقصد تطوير منظومات استراتيجية مستقلة بالكامل، مثل طائرات قتالية، وغواصات أو سفن كبيرة، فإن إسرائيل ببساطة لا تملك القدرة الاقتصادية لتنفيذ مشاريع كهذه. كما أنّ المزايا الحقيقية لإسرائيل تكمن في مجالات أخرى، مثل التكنولوجيا المتقدّمة، وإلكترونيات الطيران، ومنظومات الصواريخ، وتقنيات الاستشعار والبرمجيات، وليس في بناء منصّات عسكرية ثقيلة من الصفر، والتي تعتمد إلى حدّ كبير على مكوّنات أجنبية وتتطلب تعاوناً أجنبياً.



يوفال أزولاي: إذا بدأت إسرائيل بتطوير منصّات عسكرية كبيرة بشكل مستقل، فستقود نفسها إلى الخراب الاقتصادي



من جانبه، رأى محلّل الشؤون الأمنية في صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية، يوفال أزولاي، أن "خطط نتنياهو مبالغ فيها بشكل جنوني. فإذا بدأت إسرائيل بتطوير منصّات عسكرية كبيرة بشكل مستقل، فستقود نفسها إلى الخراب الاقتصادي". ويؤيد أزولاي بدلاً من ذلك توسيع المشاريع المشتركة مع شركاء استراتيجيين مثل الهند، وأذربيجان وألمانيا، التي اشترت أخيراً منظومة الدفاع الجوي "حيتس" من الصناعات الجوية الإسرائيلية.

من جانبه، أوضح اللواء احتياط عميكام نوركين، قائد سلاح الجو الأسبق، في عدة مؤتمرات، أن "الولايات المتحدة جزء من العمق الاستراتيجي لإسرائيل، ومن دونها، لم تكن الأخيرة قادرة على إدارة ثلاث سنوات من الحرب". وأشار نوركين إلى أنه خلال الحرب، عمل موظفو الصناعات العسكرية في الولايات المتحدة، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، لضمان استمرار تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية. وقال: "لا يجوز لنا أن نقلّل ولو للحظة من أهمية المساعدات الأميركية". وفي الوقت نفسه، حذّر من وهم الاستقلالية المطلقة، موضحاً أنه "يجب ألا نصل إلى وضع نحاول فيه إنتاج كل شيء بأنفسنا، لأن ذلك سيجرّنا إلى الأسفل. حينها ستُوجَّه كل موارد الدولة لإنتاج القنابل بدلاً من المجالات الوطنية الأخرى"، مثل نظام الصحة، والتعليم، والبنى التحتية المدنية.

مشكلة رئيس وزراء آخر

ولفت الصحافي الاقتصادي سامي بيرتس، في صحيفة "ذا ماركر" العبرية، إلى أن نتنياهو يتحدث عن خطوة تمتد عقداً من الزمن، ما يعني التوصّل إلى اتفاق جديد يضمن مواصلة تدفق مليارات الدولارات الأميركية لإسرائيل لشراء منتجات أمنية أميركية، وعشية انتهاء السنوات العشر، فإن هذه ستكون مشكلة شخص آخر، في إشارة إلى أنّ نتنياهو لن يكون عندها رئيساً للحكومة، هو البالغ 76 عاماً. لكن وقف المساعدات الأميركية لإسرائيل قد يكون أسرع بكثير، وقد يكون الاتفاق الحالي، الذي سينتهي في العام 2028، الأخير فعلياً. وسبق أن لمح إلى ذلك، السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي، في معرض رده على انتقادات، قائلاً إن إسرائيل، وإن كانت تحصل على 3.8 مليارات دولار سنوياً، لكنها تنفق أكثر من ذلك بكثير على مشتريات من الصناعات العسكرية الأميركية، كما أنها توفّر للولايات المتحدة معلومات استخبارية وابتكارات تكنولوجية. لكن أبرز ما خلص إليه، أن الاتفاق الجديد بين واشنطن وتل أبيب، سينهي المساعدات الأميركية لإسرائيل وسيعتمد على التجارة. ولم يشرح ذلك، لكنه قد يعني أن مرحلة تدفّق الدولارات إلى إسرائيل لشراء معدات من الولايات المتحدة ستنتهي.

ورأى بيرتس أن هذا حدث اقتصادي دراماتيكي، في ظل الواقع الأمني الراهن، إذ يورّث نتنياهو رئيس الحكومة المقبل واقعاً أمنياً اقتصادياً لا يمكن الاستمرار فيه طويلاً، بحيث لا يمكن الحفاظ على ثلاث مناطق أمنية عازلة في لبنان وسورية وغزة، وفي الوقت نفسه تحميل المزيد من الأعباء لجنود الاحتياط. ومعنى الإبقاء على واقع أمني اقتصادي كهذا، هو مزيد من الارتفاع في الدين الوطني، والمزيد من الضرائب، وقلّة في الخدمات الاجتماعية.

فطام إسرائيل

وأشار تقرير نُشر أخيراً في صحيفة "كالكاليست" العبرية، إلى أن مخطط اتفاق المساعدات الأمنية الجديد، الجاري التفاوض عليه، قد يكون مختلفاً كلياً عن الاتفاق الحالي، وأشبه بمخطط مرحلي، تمهيداً لفطام إسرائيل الكامل عن أموال المساعدات الأميركية لإسرائيل بحلول 2038. وسيتقلص حجم المساعدات المالية لإسرائيل لشراء الأسلحة تدريجياً كل عام، وفي المقابل ستُعمّق الدولتان التعاون في تطوير منظومات قتالية فريدة تضمن لهما تفوّقاً عسكرياً واستراتيجياً.

ورأى مسؤولون في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أنّه مع انتهاء فترة الاتفاق الحالي في العام 2028، فإن إسرائيل، ستسدد ديونها الناجمة عن مشترياتها من الولايات المتحدة، من خلال الاتفاق الجديد، وإلّا ستضطر إلى دفع مليارات من ميزانيتها الخاصة. وأضافوا أن إسرائيل ستكون قادرة على تنفيذ خطط تعزيز قوتها العسكرية حتى بدون المال الأميركي، لكن ذلك سيتطلّب زيادة ميزانية الأمن.

وتضخّمت ميزانية الأمن في إسرائيل في الأشهر الأخيرة لتصل إلى 144 مليار شيكل، بينما تطالب منظومة الأمن برفعها إلى 177 مليار شيكل، وإن كان هذا المبلغ ليس نهائياً، إذ ليس واضحاً كيف ستتطور الأوضاع في مختلف الجبهات الأمنية حتى نهاية 2026، والتي قد تتطلب مليارات إضافية. وفي مواجهة التغييرات في نموذج المساعدات الأمنية، ستُضاف إلى قاعدة ميزانية الأمن ابتداءً من العام المقبل، نحو 35 مليار شيكل سنوياً، ضمن خطة نتنياهو لزيادة الميزانية بنحو 350 مليار شيكل خلال عقد. لكن في ظل وتيرة الأحداث في العامين والنصف الأخيرين، التي تُثقل على ميزانية الأمن، ومع وقف تدفق الأموال الأميركية، من المشكوك فيه أن تكفي هذه الإضافة لتلبية جميع الاحتياجات الأمنية الملحّة لإسرائيل. وفي كل الأحوال، ستأتي هذه الحزمة الأمنية غير المسبوقة على حساب خدمات الصحة والرفاه والتعليم.

اعتبارات إسرائيلية وأميركية داخلية



معهد أبحاث الأمن القومي: استمرار المساعدات الأميركية لإسرائيل يظل ذا أهمية سياسية



أشار معهد أبحاث الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، في دراسة صدرت حديثاً، إلى أن وضع إسرائيل اليوم، من الناحية الاقتصادية مختلف جذرياً عمّا كان عليه عند توقيع الاتفاق السابق. فخلال العقد الأخير شهد الاقتصاد الإسرائيلي نمواً متواصلاً انعكس في توسّع كبير في الناتج المحلي الإجمالي وفي تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع أزمات استثنائية. ونتيجة لذلك، انخفض الوزن النسبي للمساعدات الأميركية إلى نحو نصف بالمائة فقط من الناتج المحلي. ويدلّ هذا المعطى على أنه من منظور الاقتصاد الكلّي، تستطيع إسرائيل تحمّل عبء مالي أكبر مما كانت قادرة عليه في الماضي، وبقواها الذاتية.

بالإضافة إلى ذلك، تغيّرت، بحسب المعهد، شروط المساعدات نفسها بطريقة تقلّل من مساهمتها المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي. ففي الماضي كان بالإمكان تحويل جزء من أموال المساعدات إلى مشتريات محلية داخل إسرائيل، لكن هذا الاتجاه تآكل تدريجياً، ومن المتوقع أن يختفي تماماً في العام 2028. ومع ذلك، فإن الصورة أكثر تعقيداً، خصوصاً في ظل الارتفاع الحاد في الاحتياجات الأمنية نتيجة حرب طويلة وبيئة استراتيجية غير مستقرة.

ورأى المعهد أنه وفي حين لا تزال المساعدات الأميركية لإسرائيل تشكّل نحو 15% من ميزانية الأمن الاسرائيلية، فإن تقليصها أو وقفها سيستلزم تعديلات مالية كبيرة في توقيت حساس للغاية. وعليه قد يُثقل العجز المالي الذي سينشأ بسبب انخفاض المساعدات الأميركية لإسرائيل على قدرة المنظومة الأمنية على تحقيق جميع أهدافها، بل وقد يزيد التوتر بين احتياجات الأمن وبين الاحتياجات المدنية المنافسة. وفي ظل حجم التحديات الأمنية، والدروس المستخلصة من حرب طويلة، فإن هامش المناورة المالي للمنظومة الأمنية أصبح محدوداً أكثر مما كان في الماضي. ورأى المعهد أن استمرار المساعدات الأميركية لإسرائيل بصيغة ما، يظل ذا أهمية سياسية، باعتباره تعبيراً عن العلاقة بين الدولتين، وأهمية عسكرية لضمان وصول إسرائيل إلى المنظومات الأميركية وقدرتها على الاندماج في تطويرها بما يخدم احتياجاتها. كما اعتبر أنه من المناسب أن يجسّد الاتفاق الجديد انتقالاً تدريجياً من مساعدات أمنية إلى شراكة صناعية تجارية.