- أعلن المركز الأوروبي للدعم القانوني عن نيته رفع دعاوى ضد الشرطة البريطانية بسبب قمعها للأصوات المؤيدة لفلسطين، وكشف عن "مؤشر القمع البريطاني" الذي يوثق 220 حادثة اضطهاد. - أعد التقرير بالتعاون مع مركز "العمارة الجنائية" بجامعة لندن، مشيرًا إلى استهداف إسرائيل للطواقم الطبية والمستشفيات في غزة، ودعت تارا مرواني للإبلاغ عن أي اضطهاد. - شارك ضحايا القمع تجاربهم، مثل ساجيا إقبال وأمل بكر، وانتقد مارك بونيك ازدواج المعايير في الرياضة، مؤكدًا أن التقرير يعكس واقعًا مخزيًا.

كشف المركز الأوروبي للدعم القانوني عن مساعٍ تستهدف رفع دعاوى قضائية على الشرطة البريطانية بتهمة المشاركة في حملة منظمة لقمع الأصوات المؤيدة لحملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا. ودعا المركز البريطانيين إلى التخلّص من "الخوف" والإبلاغ عن أي حوادث اضطهاد يتعرضون لها بسبب دعمهم لفلسطين.

وجاء هذا في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، أُعلن فيه عن تقرير للمركز يكشف ما وصف بـ"مؤشر القمع البريطاني" لحملة التضامن خلال فترة السنوات الخمس والنصف الماضية. وأعلن المركز إطلاق المؤشر، وهو قاعدة بيانات عامة تكشف وسائل الترهيب والضغط لإسكات حركة التضامن مع فلسطين وتجريمها ومعاقبتها.

وردًا على سؤال لـ"العربي الجديد" بشأن الأدلة الكثيرة على دور الشرطة في "حملة القمع"، قالت آنا أوست، الخبيرة القانونية بالمركز، إن هناك الكثير من الناس يودون اتخاذ إجراءات ضد الشرطة، وقدموا شكاوى بشأن سلوكها في التعامل مع التظاهرات المؤيدة لفلسطين. وأضافت أن هناك الآن "بحثًا في إمكانية مقاضاة الشرطة" بسبب سلوكياتها خلال تظاهرات الاحتجاج، وأشارت إلى أن الشرطة تقبض على المتظاهرين الذين يرفعون شعارات "الانتفاضة الإلكترونية" من دون سند قانوني. ويكشف التقرير أن الشرطة وأجهزة الأمن هي أكثر الجهات نشاطًا في حملة القمع، مشيرًا إلى ضلوعها في 220 حادثة اضطهاد لمؤيدي حركة التضامن مع فلسطين في بريطانيا.

وأعد المركز الأوروبي التقرير بالتعاون مع مركز "العمارة الجنائية" في كلية غولدسميث بجامعة لندن، ذي الخبرة الفنية والقانونية في ملاحقة انتهاكات الدول وأجهزتها والمؤسسات الكبرى لحقوق الإنسان.

وفي كلمة خلال المؤتمر، قال بوب ترافورد، نائب رئيس مركز العمارة الجنائية، إن حملة قمع المعارضة للإبادة الجماعية في فلسطين "هي إسكات صوت المجتمع عن إدانة الإبادة". وأضاف أن المركز سلّم تقريرًا إلى مجلس العموم (البرلمان)، أول من أمس الاثنين، عن استهداف إسرائيل للطواقم الطبية والمستشفيات، وآخر عن المجاعة التي تستخدمها إسرائيل سلاحًا في إبادة الفلسطينيين في غزة.

وناشدت تارا مرواني، رئيسة فريق المركز الأوروبي للمتابعة في بريطانيا، البريطانيين الاتصال بالمركز للإبلاغ عن أي حوادث اضطهاد في أي مجال، وأشارت إلى أن أحد خلاصات تقرير "مؤشر القمع" هو أن "القمع يزيد المقاومة".

روايات ضحايا القمع

وعلى هامش المؤتمر الصحافي، روى بعض ضحايا حملة القمع في بريطانيا تجاربهم لـ"العربي الجديد". وقالت ساجيا إقبال، وهي مدرسة، إنها رفعت دعوى أمام المحكمة العمالية ضد مدرستها "لإساءة معاملتها" بسبب تأييدها لفلسطين ومقاطعة إسرائيل، وروت أنها شاركت في فعالية سلمية لتشجيع مقاطعة البضائع الإسرائيلية في أحد متاجر لندن الكبرى، وسلمت، مع آخرين، رسالة احتجاج إلى مدير المتجر. وأضافت أنه رغم أن المتجر لم يشتكِ مما فعلوه، فقد استجابت المدرسة لخطاب أرسلته إليها جماعة "محامون من المملكة المتحدة من أجل إسرائيل" تتهمها بمخالفة القانون والاعتداء على المتجر. واتهمتها المدرسة بمخالفة القانون لأنها عبرت عن رأيها السياسي. وردت ساجيا بأنها مارست حقها الديمقراطي في الاحتجاج، وكانت تمثل نفسها وليس جهة عملها.

ورغم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها، أكدت ساجيا أنها "لن تتراجع" عن دعم حملة مقاطعة إسرائيل ودعم فلسطين، وقالت: "الصمت ليس خيارًا، ويجب على نقابات العمال أن تؤيد أعضاءها بقوة" في حال اضطهادهم "لتأييدهم تحرير فلسطين من النهر إلى البحر".

وتروي أمل بكر، وهي فلسطينية تحمل الجنسية البريطانية، أن ابنتها "ليال" تعرضت للاضطهاد بسبب إعلانها تأييد فلسطين في المدرسة، وقالت إن إدارة المدرسة تحالفت مع سيدة بريطانية ادعت أن ابنتها تشعر بالخوف من الشعارات التي ترددها "ليال". وحسب رواية أمل، فإن المدرسة، الواقعة في جنوب شرقي لندن، اتخذت إجراءات وصفتها بأنها "أرهبت أسرتنا كلها"، شملت منع "ليال" من الدخول والخروج من الباب الرئيسي للمدرسة، وحبسها في غرفة مغلقة لساعات.

وبعد تحقيق أجرته المدرسة، أُحيل الملف إلى وزارة التعليم التي لم تتخذ قرارًا حتى الآن. ووجّه مارك بونيك، الذي فصله نادي أرسنال في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2024 بدعوى التنمر الإلكتروني والعداء للسامية بسبب حديثه عن صهيونية إسرائيل ومعاملتها للفلسطينيين، رسالة إلى الرياضيين بعدم الخوف من قول الحقيقة. وفي رسالة إلى زملائه الرياضيين، دعا بونيك إلى "الصراحة والأمانة" في التعبير عن رأيهم بشأن ما يحدث في فلسطين. وكان بونيك قد أعاد نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال إنه رغم أهمية تقرير "مؤشر القمع"، فإن الناس ليسوا بحاجة إلى مثل هذا التقرير، "لأن الناس يرون ما يحدث، وهو مخزٍ"، وانتقد "ازدواج المعايير والنفاق" في مجال الرياضة، وضرب مثالًا العقوبات القاسية على روسيا واستبعادها من المسابقات بسبب غزوها أوكرانيا، والسماح بذلك "لدولة تهاجم الآخرين بشكل غير قانوني، وتحتل الآخرين بشكل غير قانوني"، في إشارة إلى إسرائيل.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل "مؤشر القمع البريطاني" لأنصار التضامن مع فلسطين عبر الفيديو التالي: