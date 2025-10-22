المرصد الأورومتوسطي ينشر إحصاءات "صادمة" عن الواقع في غزة

- وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان آثار الإبادة الجماعية في غزة، حيث استشهد أو أصيب أو اعتقل أكثر من 270 ألف شخص منذ أكتوبر 2023، مما يمثل 12% من السكان، مع جرائم تشمل القتل والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري. - أظهرت الإحصاءات مقتل 75190 فلسطينياً، 90% منهم مدنيون، وإصابة 173200 آخرين، مع معاناة من إعاقات دائمة، وفقدان آلاف الأطفال لذويهم، ووفاة 482 بسبب سوء التغذية. - رغم وقف إطلاق النار، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية، مع حصار وقيود على المواد الأساسية، ودعوات لمحاسبة المسؤولين وإنهاء الاحتلال.

ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنّ آثار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لم تستثنِ أحداً من سكان القطاع، ووثّقت استشهاد أو إصابة أو اعتقال أكثر من 270 ألف إنسان، أي ما يقرب من 12% من إجمالي عدد السكان، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ونشر المرصد الحقوقي؛ مقرّه في جنيف وينشط في الأراضي الفلسطينية، إحصاءات أولية قال إنها صادمة عن الواقع في غزة، ووثّق آثار أكثر من عامين من جريمة الإبادة الجماعية في القطاع، وتشمل القتل والإصابات، والاعتقالات التعسفية، والتدمير، ونزع الملكية، فضلاً عن التهجير القسري، وانعدام الأمن الغذائي، والحرمان من خدمات الصحة، والتعليم، والآثار النفسية التي طاولت جميع سكان القطاع.

وبحسب إحصاءات فريق الأورومتوسطي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مدار أكثر من عامين، نحو 75190 فلسطينياً في قطاع غزة، بينهم ما لا يقلّ عن 70248 منهم (أو 90%) مدنيون، بمن في ذلك 21310 أطفال (30% من إجمالي الضحايا)، و13987 امرأة (20% من إجمالي الضحايا). ووثّق المرصد الأورومتوسطي إصابة نحو 173200 فلسطينيّ في قطاع غزة، يُعاني عشرات الآلاف منهم من إعاقات دائمة أو إصابات بالغة، تشمل حالات بتر في الأطراف، وحروقاً شديدة، وتشوّهات جسدية، وإصابات في العمود الفقري والعينين، إلى جانب اضطرابات نفسية حادّة ناجمة عن الصدمات المتكررة، وفقدان الأحباء والمنازل.

وبيّنت الإحصاءات أن نحو 40 ألف شخص أصيبوا بإعاقات دائمة أو طويلة الأمد، منهم ما يقرب من 21 ألف طفل، وتنوّعت الإعاقات بين 76% في الأطراف العلوية، و24% في الأطراف السفلية. وإلى جانب ذلك، وُثِّق وجود نحو 45 ألفاً و600 طفل يتيم فقدوا أحد الوالدين أو كليهما نتيجة الهجمات العسكرية الإسرائيلية، فيما لا يزال آلاف الأطفال يجهلون مصير ذويهم بسبب وجود آلاف المفقودين، إما تحت الأنقاض أو داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية. وكنتيجة مباشرة لجريمة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة منذ بدء الإبادة الجماعية، وثّق المرصد وفاة 482 فلسطينياً بسبب سوء التغذية، بينهم 160 طفلاً، كما لا يزال جميع سكان القطاع (100%) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، رغم سماح إسرائيل بدخول محدود للبضائع والمساعدات الإنسانية، في ظلّ استمرار القيود المفروضة على المعابر ومنع إدخال المواد الغذائية الأساسية.

وبيّن الأورومتوسطي أن سكان القطاع بأكملهم، بلا استثناء، تعرّضوا لصدمات نفسية بدرجات متفاوتة، وأن هذا التعرض المتواصل للعنف أدّى إلى ما يمكن وصفه بإجهاد نفسي جماعي، إذ تُصاب المجتمعات بكاملها باضطرابات مترابطة نتيجة الكارثة المستمرة. ولفت المرصد إلى أن ما يصل إلى 99% من سكان قطاع غزة اضطروا للنزوح قسراً من منازلهم مرّة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين؛ إما بسبب تدمير منازلهم واستهدافها على نحو مباشر، أو نتيجة لأوامر التهجير القسري الإسرائيلية، أو خوفاً من الاستهداف، أو بسبب تضرّر منازلهم ومناطقهم وتدمير البنى التحتية، ما حال دون قدرتهم على البقاء في تلك المناطق.

وفي ما يتعلّق بإبادة المدن، فقد وثق المرصد الأورومتوسطي تدميراً واسعاً وأضراراً طاولت مناطق القطاع كافة تقريباً، إذ انتهج جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة، وعمد إلى تدمير البنى التحتية والممتلكات والمباني الحيوية الرئيسية، حيث تعرضت نحو 80% من المباني إلى التدمير الكامل أو الضرر، من ضمن ذلك 555 ألف وحدة سكنية دُمرت كلياً أو تضررت بشدة، و3300 منشأة صناعية، إلى جانب 191 مقرّاً صحافياً و621 مدرسة. وأوضحت الإحصاءات أن نحو 95% من المدارس والجامعات و100% من المستشفيات في قطاع غزة إما دُمرت أو تضررت. أما الأماكن الدينية والأثرية، فقد دُمر أو تضرر 890 مسجداً و3 كنائس، إلى جانب 205 مواقع تاريخية وأثرية.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وتقليص جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته العسكرية على قطاع غزة لا يعني وقف جريمة الإبادة الجماعية، إذ تُواصل السلطات الإسرائيلية ارتكابها منهجياً وباستمرار، رغم تراجع وتيرة القصف العلني، إذ لا تزال تستهدف المدنيين مباشرة، وتفرض إجراءات تعسفية تشمل حصاراً خانقاً، وإغلاق المعابر أمام الأفراد، وقيوداً صارمة على دخول المعدّات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام والبحث عن المفقودين، فضلاً عن تقييد تعسفي لدخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية.

وأكد المرصد أن اتفاق وقف إطلاق النار يجب ألّا يُعيق أو يؤخر أي جهود لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها كافة، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكّنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على العمل فوراً، وفقاً لالتزاماته القانونية، لإنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهاده على مدار 77 عاماً، وضمان حق الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة وتقرير المصير وفقاً للقانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين، والانسحاب الكامل للوجود الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 1967، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضمان مساءلة الجناة الإسرائيليين ومحاسبتهم، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف.