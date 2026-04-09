- أكد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي أن إيران لا تسعى للحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها، مشيراً إلى أهمية استمرار حضور الشعب في الساحات، وأعلن عن نقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة. - أوضح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن قرار وقف إطلاق النار جاء بتوافق أركان النظام وتحت توجيه المرشد الأعلى، مشيراً إلى أن القرار يستند إلى مبدأ "العزّة والحكمة والمصلحة". - أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف إلى ضرورة عدم الثقة المطلقة بالعدو، مؤكداً أن تحقيق حقوق الشعب الإيراني يمكن أن يتم عبر المواجهة العسكرية أو المسار الدبلوماسي.

قال المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، اليوم الخميس، إن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تتنازل عن حقوقها، داعياً إلى استمرار حضور الشعب في الساحات كما كان خلال الأربعين يوماً الماضية. وأضاف أن طهران ما زالت تنتظر ردة الفعل المناسبة من جيرانها في الجنوب "حتى نتمكن من إبداء أخوتنا لكم"، مؤكداً أن طهران ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة.

وخاطب مجتبى خامنئي جيران إيران في الخليج بقوله: "إنكم تشاهدون معجزة، فانظروا جيداً وافهموا جيداً، وقفوا في الموقع الصحيح، وكونوا على حذر من الوعود الكاذبة للشياطين"، مضيفاً: "ما زلنا ننتظر ردّاً مناسباً من جانبكم لنُظهر لكم أخوّتنا وحسن نيتنا". وفي بيان تلاه التلفزيون الإيراني الرسمي بمناسبة أربعينية المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي اغتيل في اليوم الأول من الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، أكد مجتبى خامنئي أن إيران عازمة على الثأر لمرشدها الراحل و"شهدائها".

بدوره، أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، أن قرار وقف إطلاق النار اتُّخذ بتوافق أركان النظام، وتحت توجيه المرشد الأعلى مجتبى خامنئي ومصادقته، موضحاً أن القرار يستند إلى مبدأ "العزّة والحكمة والمصلحة". وقال بزشكيان إن إيران، التي رفضت استراتيجية "السلام عبر القوة" الأميركية باعتبارها منطق المعتدين، تعمل حالياً على "ترسيخ القوة الوطنية من خلال سلام عادل".

وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده "لا تحمل العداء لشعوب المنطقة"، مؤكداً أن إيران كانت ولا تزال تسعى إلى التعايش والاحترام المتبادل والسلام العادل. واعتبر أن ما وصفه بـ"الدفاع خلال الأربعين يوماً الماضية" كان "رداً قوياً وحاسماً على عدوان فُرض على إيران واستقرار المنطقة من قبل الأنظمة القاتلة للأطفال التي تشعل الحروب". وشدّد على أن "هدف الأعداء كان إيران نفسها"، مشيراً إلى أن استهداف الأطفال والبنى التحتية الحيوية والجامعات والمدارس والمراكز العلمية والخدمية والطبية، وتعرّض مواقع التراث الثقافي والتاريخي للخطر، يظهران أن "الغاية من الحرب كانت استهداف إيران".

وأعلن بزشكيان أن إيران خلال المواجهات "لم تتعرض فقط للنار والعدوان، بل واجهت أيضاً الأكاذيب والتضليل وترويج الأوهام"، مضيفاً أن هناك "جهات من بعيد تضع وصفات تدميرية لهذا البلد، وتستغل دماء الشباب لخدمة أوهامها الخاصة"، وأكد أن "إيران ليست ساحة لتنفيذ مشاريع هدم أو أحلام بلا أساس يخطط لها الآخرون". واعتبر أن "عجز أقوى الجيوش وأشدّ الأنظمة قسوة عن هزيمة إيران يثبت أن المستقبل سيكون لإيران مستقرة وشامخة". وبيّن أن ما وصفه بأنه "قوة القوات المسلحة، وتماسك المجتمع رغم التنوّع الديني والسياسي والحضور المستمر للحكومة في الخطوط الأمامية للخدمات"، شكّل الأركان الأساسية لـ"ثبات البلاد خلال الفترة الماضية".

وعلى صعيد متصل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف، اليوم الخميس، إن التجارب التفاوضية السابقة أظهرت ضرورة "عدم الثقة المطلقة بالعدو"، وفق ما أوردته وكالة "إيسنا" الإيرانية. وأضاف أن طهران "لا تؤمن بالفصل بين الميدان والدبلوماسية"، مؤكداً أن هناك "ميداناً واحداً فقط هو ميدان الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني"، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الحقوق يمكن أن يتم "إما عبر المواجهة العسكرية أو من خلال المسار الدبلوماسي". وأوضح قالیباف أنه "يمكن استخدام الأداتين العسكرية والدبلوماسية معاً لإجبار الطرف الآخر على إحقاق حقوق إيران".

وقال إن ما سماه "التراجع التاريخي لأميركا وقبولها بالخطوط العامة للخطة الإيرانية ذات النقاط العشر يُعد انتصاراً لا يمكن إنكاره"، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن هذا الانتصار "يبقى خطوة غير مكتملة". كما أكد أن إيران "لم تقبل الدخول في أي مفاوضات" مع الولايات المتحدة تحت إنذار الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبيّن أن "قبول الخطة الإيرانية ذات النقاط العشر لم يكن نتيجة مفاوضات مباشرة، بل تم عبر تبادل النصوص"، مضيفاً أنه "إذا لم تواصل أميركا خرق تعهداتها، فيمكن أن نخوض التفاوض".