- أكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، على أهمية منطقة الخليج ومضيق هرمز كجزء من الهوية الإسلامية والإيرانية، مشيراً إلى تضحيات الشعب الإيراني في الدفاع عن استقلال الخليج وتقليص نفوذ القوى الكبرى منذ الثورة الإسلامية عام 1979. - شدد خامنئي على أن الوجود الأميركي في الخليج يسبب انعدام الأمن، مؤكداً أن غيابهم سيعزز التنمية والرخاء، مشيراً إلى أن سياسات المقاومة الإيرانية تؤسس لنظام جديد في المنطقة مع حماية الإمكانات الوطنية. - يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططاً عسكرية ضد إيران، تشمل ضربات للبنية التحتية والسيطرة على جزء من مضيق هرمز، لدفع طهران للعودة للمفاوضات النووية.

أكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الخميس، أنّه بعد مرور شهرين على أكبر حشد عسكري وعدوان من قبل القوى المتسلطة في العالم في المنطقة، و"فشل أميركا الذريع" في خطتها، يجري الآن رسم فصل جديد للخليج ومضيق هرمز. وقال خامنئي في رسالة بمناسبة ما يعرف في التقويم الإيراني بـ"اليوم الوطني للخليج الفارسي" إن هذه المنطقة تُعدّ "نعمة إلهية" لشعوبها الإسلامية والشعب الإيراني، مؤكداً أنها ليست مجرد مساحة بحرية بل تشكل جزءاً من الهوية والحضارة، وإلى جانب كونها نقطة اتصال بين الشعوب، تمثل مساراً حيوياً وفريداً للاقتصاد العالمي في مضيق هرمز وما بعده إلى بحر عمان.

وأضاف أنّ هذا الرصيد الاستراتيجي كان على مدى قرون هدفاً لأطماع القوى الكبرى، وأن سجل الاعتداءات المتكررة للقوى الأوروبية والأميركية وما تبعه من انعدام الأمن والأضرار والتهديدات بحق دول المنطقة، يُعدّ مجرد جانب من المخططات التي تستهدف سكان منطقة الخليج، وكان آخرها العدوان الأخير لـ"الشيطان الأكبر" على حد وصفه.

وأكد أن الشعب الإيراني يمتلك أطول سواحل على الخليج، وهو "قدّم أكبر التضحيات" دفاعاً عن استقلال الخليج ومواجهة المعتدين، بدءاً من طرد البرتغاليين وتحرير مضيق هرمز، وصولاً إلى مقاومة الاستعمار الهولندي والبطولات في مواجهة الاستعمار البريطاني، واعتبر الثورة الإسلامية التي انطلقت عام 1979 نقطة تحول في تقليص نفوذ القوى الكبرى في المنطقة، مؤكداً أن الأحداث الأخيرة تشكل بداية فصل جديد للخليج ومضيق هرمز.

وشدد المرشد الإيراني على أن الوجود الأميركي في منطقة الخليج "هو السبب الأهم لانعدام الأمن، وأن القواعد الأميركية الواهية لم تعد قادرة حتى على ضمان أمنها الذاتي، فضلاً عن حماية عبّاد أميركا في المنطقة" على حد تعبيره. وأكد خامنئي أن "المستقبل المشرق للمنطقة سيكون من دون الوجود الأميركي، وفي خدمة التنمية والرخاء لشعوبها"، مشدداً على وحدة المصير بين إيران ودول الجوار على مياه الخليج وبحر عمان، وأن الأجانب "الطماعين" الذين يأتون من بعيد من وراء آلاف الكيلومترات ويرتكبون أعمالا شريرة "لا مكان لهم إلا في أعماق هذه المياه".

وأضاف أن "السلسلة المتواصلة من الانتصارات المحققة بفضل سياسات المقاومة لإيران القوية واستراتيجيتها تؤسس لبداية نظام جديد في المنطقة والعالم"، قائلا إن "النهضة المعجزة للشعب الإيراني لمواجهة الصهيونية وأميركا الدموية لم تعد مقتصرة على عشرات الملايين من المضحين"، ومشيرا إلى أنها باتت تشمل أبناء الأمة الإسلامية أيضا، ولافتاً إلى أن الشعب الإيراني يعتبر كل إمكاناته منها النووي والصواريخ "رصيدا وطنيا" سيحميها كما يحمي حدوده البرية والبحرية والجوية.

واختتم قائلاً إن إيران ستؤمن منطقة الخليج من خلال إدارتها لمضيق هرمز، وستنهي استغلال الأعداء لهذا الممر المائي، مضيفا أن تطبيق القواعد القانونية والإدارة الجديدة لمضيق هرمز "سيضمن الراحة والتقدم لشعوب المنطقة، وستُسعد خيراتُه الاقتصاديةُ قلوبَ الشعب".

ومن المقرر أن يتلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إحاطة حول خطط جديدة محتملة لعمل عسكري ضد إيران، يقدمها قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر. ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين أن هذه الإحاطة تشير إلى أن ترامب يدرس بجدية خيار استئناف عمليات قتالية واسعة، إما لكسر الجمود في المفاوضات أو لتوجيه "ضربة قاضية" قبل إنهاء الحرب.

وأفادت ثلاثة مصادر الموقع نفسه بأن "سنتكوم" أعدّت خطة لشن موجة ضربات "قصيرة وقوية" ضد إيران، يُرجح أن تستهدف بنى تحتية، في محاولة لدفع طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بمرونة أكبر في الملف النووي. كما تشمل الخطط، التي يُتوقع عرضها على ترامب، سيناريو للسيطرة على جزء من مضيق هرمز بهدف إعادة فتحه أمام الملاحة التجارية، وقد يتضمن ذلك نشر قوات برية، وفق أحد المصادر. ومن بين الخيارات الأخرى التي طُرحت سابقاً، وقد تُناقش خلال الإحاطة، تنفيذ عملية خاصة بواسطة قوات النخبة لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وكان كوبر قد قدّم إحاطة مشابهة لترامب في 26 فبراير/شباط الماضي، قبل يومين فقط من بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران الذي أطلق شرارة الحرب في المنطقة، وهو ما اعتبره أحد المقربين من ترامب عاملاً ساهم في اتخاذ قرار الذهاب إلى الحرب. ومن المقرر أيضاً أن يشارك في إحاطة اليوم رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، وفقاً لـ"أكسيوس".