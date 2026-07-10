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المرشد الإيراني السابق علي خامنئي يُوارى الثرى بعد أشهر من مقتله
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- وُري جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الثرى في مسقط رأسه بمدينة مشهد، بعد مراسم دفن حضرها مسؤولون إيرانيون بارزون، بما في ذلك قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني.
- بدأت مراسم التشييع في طهران، حيث استقبل المسؤولون الإيرانيون الوفود الأجنبية، قبل أن تنتقل الجنازة إلى مدن قم والنجف وكربلاء، وصولاً إلى مشهد.
- شهدت مراسم التشييع حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث جابت الجنازة شوارع مشهد، وتم دفن الجثمان في السدانة الرضوية بجوار مرقد الإمام الرضا.
- بدأت مراسم التشييع في طهران، حيث استقبل المسؤولون الإيرانيون الوفود الأجنبية، قبل أن تنتقل الجنازة إلى مدن قم والنجف وكربلاء، وصولاً إلى مشهد.
- شهدت مراسم التشييع حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث جابت الجنازة شوارع مشهد، وتم دفن الجثمان في السدانة الرضوية بجوار مرقد الإمام الرضا.
مجتبى خامنئي لم يظهر في مراسم دفن والده
انطلقت ظهر أمس اليوم الخميس المراسم الختامية لتشييع خامنئي
وُوري جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الثرى الجمعة في مسقط رأسه بمدينة مشهد، وفق ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي فجر الجمعة، وذلك عقب مراسم دفن لم يظهر فيها نجله الذي خلفه. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بأن "الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد وُوري الثرى في رواق دار الذكر في ضريح الإمام الرضا".
وانطلقت ظهر أمس اليوم الخميس المراسم الختامية لتشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وعدد من أفراد أسرته، في مدينة مشهد شرقي إيران، وذلك عقب وصول الجثمان قادماً من العراق، حيث أقيمت مراسم تشييع في مدينتي النجف وكربلاء أمس الأربعاء.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الإيراني حشوداً غفيرة وهي تواكب مسار الجنازة في شوارع مدينة مشهد. وشارك في مراسم التشييع والدفن عدد من المسؤولين الإيرانيين، يتقدمهم قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني. ومن المقرر أن يوارى جثمان خامنئي الثرى في السدانة الرضوية، التي تحتضن مرقد الإمام الثامن لدى الشيعة، الإمام الرضا.
وكانت مراسم الوداع والتشييع قد بدأت يوم الجمعة الماضي في مصلى "الإمام الخميني" بطهران، وذلك بعد أربعة أشهر من اغتيال خامنئي في بداية الحرب على إيران في الثامن والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، عن عمر ناهز 86 عاماً. وقد شهد ذلك اليوم استقبال المسؤولين الإيرانيين للوفود الأجنبية المعزية، قبل أن تنطلق يوم السبت مراسم الوداع الشعبي. وبعد استمرار تلك المراسم ليوم إضافي، جابت الجنازة شوارع طهران يوم الاثنين الماضي لإقامة المراسم الرئيسية، لينتقل بعدها الجثمان يوم الثلاثاء إلى مدينة قم جنوبي العاصمة، ومن هناك إلى العراق.
(فرانس برس، العربي الجديد)