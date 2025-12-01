المرشح المدعوم من ترامب يتصدّر السباق الرئاسي في هندوراس

- نصري عصفورة، مرشح الحزب اليميني المدعوم من ترامب، يتصدر الانتخابات في هندوراس بفارق ضئيل عن منافسيه، مما قد يميل بالبلاد نحو اليمين بعد سنوات من الحكم اليساري. - حزب "ليبري" الحاكم يرفض الاعتراف بالنتائج الأولية، مما يثير مخاوف من اضطرابات، بينما يربط ترامب استمرار الدعم الأميركي بفوز عصفورة. - تدخل ترامب في الانتخابات يثير انقساماً بين سكان هندوراس، حيث يرحب البعض بتدخله بينما يرفضه آخرون، وسط توترات حول ترحيل المهاجرين.

يتصدّر نصري عصفورة، مرشح الحزب اليميني لرئاسة هندوراس الذي نال تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أيام قليلة من الانتخابات، فرز الأصوات اليوم الأحد، وفق ما أظهرت نتائج أولية نشرتها اللجنة الانتخابية. وبحصوله على تأييد 40,6% من المقترعين إثر فرز 34,25% من الأصوات، يتقدّم نصري عصفورة (67 عاماً)، رئيس بلدية تيغوسيغالبا السابق، بفارق 1,8 نقطة فقط على المرشح اليميني الآخر، مقدم البرامج التلفزيوني سلفادور نصر الله، وبفارق 21 نقطة على مرشحة الحزب اليساري الحاكم ريشي مونكادا.

وفي حال ثبت هذا الاتجاه في النتائج النهائية للانتخابات، ستصبح هندوراس الدولة التالية في أميركا اللاتينية، بعد الأرجنتين وبوليفيا، التي تميل نحو اليمين بعد سنوات من الحكم اليساري. وتحتدم المنافسة بين المرشحين الثلاثة الساعين لخلافة الرئيسة اليسارية زيومارا كاسترو التي شغل زوجها مانويل زيلايا الرئاسة أيضاً قبل أن يُطاح به في انقلاب عام 2009.

ويخوض مرشّح ترامب المفضّل، نصري "تيتو" عصفورة من الحزب الوطني اليميني، حملته الرئاسية الثانية، بعدما خسر أمام كاسترو عام 2021. وأبرز منافسيه المحامية ريشي مونكادا (60 عاماً) من حزب "ليبري" الحاكم، ومقدّم التلفزيون سلفادور نصر الله (72 عاماً) من الحزب الليبرالي.

وأعلن حزب "ليبري" بالفعل أنه لن يعترف بالنتائج الأولية، وسيقبل فقط نتيجة الفرز النهائي للأصوات وهو ما قد يستغرق أياماً. وقد رهن ترامب استمرار الدعم الأميركي لأحد أفقر بلدان أميركا اللاتينية بفوز عصفورة. وكتب الرئيس الأميركي، الجمعة، عبر منصّة تروث سوشال أنه "إذا لم يفز (عصفورة)، فلن تستمر الولايات المتحدة في إنفاق الأموال عبثاً"، مكرّراً تهديدات مشابهة أطلقها دعماً لحزب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في الانتخابات النصفية الأخيرة.

ولم يكتف الرئيس الأميركي بوصف عصفورة بأنه "الصديق الحقيقي الوحيد للحرية"، بل أكد أنه "لا يستطيع العمل" مع مونكادا "والشيوعيين" وأنه "لا يثق" في سلفادور نصر الله.

انعدام للثقة

وفي خطوة لافتة، الجمعة، أعلن ترامب أيضاً أنه سيصدر عفواً عن رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز، من الحزب الوطني، المحكوم بالسجن 45 عاماً في الولايات المتحدة بتهم تتعلّق بالاتجار بالكوكايين وغيرها.

ورحّب بعض سكان هندوراس بتدخّل ترامب، على أمل أن يسمح ذلك ببقاء مهاجرين هندوراسيين في الولايات المتحدة، بينما رفض آخرون تدخّله في العملية الانتخابية.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، جرى ترحيل نحو 30 ألف مهاجر هندوراسي من الولايات المتحدة، في ضربة قاسية لبلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة ومثلت تحويلات المهاجرين نحو 27% من ناتجه المحلي الإجمالي العام الماضي.

وتُقدّم مونكادا الانتخابات على أنها خيار بين "أوليغارشية دبّرت الانقلاب"، في إشارة إلى دعم اليمين لانقلاب 2009 على زيلايا، وبين "الاشتراكية الديمقراطية". وقد شغلت مونكادا حقائب وزارية في حكومتي زيلايا وكاسترو.

أما نصر الله الذي خدم أيضاً في حكومة كاسترو، فانفصل عن الحزب الحاكم، واتجه نحو اليمين لاحقاً. وكان عصفورة يعمل في قطاع البناء قبل أن يُنتخب رئيساً لبلدية العاصمة تيغوسيغالبا لولايتين متتاليتين.

وأدّت الاتهامات المسبقة المتبادلة بالتزوير، سواء من الحزب الحاكم أو المعارضة، إلى تعميق انعدام الثقة وإثارة مخاوف من اضطرابات بعد الاقتراع.

(فرانس برس)