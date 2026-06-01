المرشحان اليميني واليساري لرئاسة كولومبيا يستعدان لجولة ثانية

- أظهرت الانتخابات الرئاسية في كولومبيا تنافسًا حادًا بين المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا والمرشح اليساري إيفان سيبيدا، حيث سيخوضان جولة إعادة بعد فشل أي منهما في حسم السباق من الجولة الأولى، مع حصول دي لا إسبرييا على 44.2% وسيبيدا على 41% من الأصوات. - يعكس التنافس انقسامًا عميقًا حول كيفية التعامل مع الأزمة الأمنية، حيث يدعو دي لا إسبرييا لتشديد القبضة الأمنية، بينما يسعى سيبيدا لمواصلة الأجندة التقدمية للرئيس بيترو والتفاوض مع الجماعات المسلحة. - تعتبر الانتخابات استفتاءً على سياسات بيترو بعد اتفاق السلام مع "فارك"، وسط تصاعد العنف وتوسع نفوذ الجماعات المسلحة، مما يجعل جولة الإعادة اختبارًا لمستقبل التوجهات السياسية في كولومبيا.

أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية في كولومبيا أن المرشح اليميني المستقل أبيلاردو دي لا إسبرييا، المعروف بلقب "النمر"، والمرشح اليساري إيفان سيبيدا، عضو مجلس الشيوخ والحليف السياسي للرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، سيتواجهان في جولة الإعادة المقررة في وقت لاحق من يونيو/حزيران الجاري، بعدما أخفق أي منهما في حسم السباق من الجولة الأولى. ووفقاً للبيانات الرسمية، حصل دي لا إسبرييا على 44.2% من الأصوات مقابل 41% لسيبيدا، في سباق اتسم بتقارب شديد بين المرشحين، بينما جاءت مرشحة التيار التقليدي بالوما فالنسيا في المرتبة الثالثة بأقل من 7% من الأصوات.

ويعكس هذا التنافس الحاد انقساماً عميقاً داخل كولومبيا بشأن كيفية التعامل مع الأزمة الأمنية المتفاقمة في البلاد، إذ إن دي لا إسبرييا، الذي يقدم نفسه بوصفه مؤيداً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتبنى خطاباً يقوم على تشديد القبضة الأمنية ضد الجماعات المسلحة والإجرامية، متعهداً ببناء عشرة سجون ضخمة واتباع نهج مشابه لسياسات رئيس السلفادور نجيب بوكيلي في مكافحة العصابات. في المقابل، يدافع سيبيدا عن مواصلة الأجندة التقدمية للرئيس بيترو والسعي إلى إحياء مشروع "السلام الشامل" عبر التفاوض مع الجماعات المسلحة، رغم الانتقادات الواسعة التي طاولت هذا المسار خلال السنوات الماضية.

وتُعد الانتخابات بمثابة استفتاء على سياسات بيترو، بعد نحو عقد من توقيع اتفاق السلام التاريخي مع قوات "فارك" المتمردة. ورغم أن الاتفاق منح الكولومبيين أملاً بإنهاء عقود من النزاع المسلح، فإن موجات العنف عادت إلى الواجهة في السنوات الأخيرة، مع توسع نفوذ الجماعات المسلحة واستغلالها فترات التفاوض لتعزيز سيطرتها الميدانية. وشهدت الأشهر التي سبقت الانتخابات تصاعداً ملحوظاً في أعمال العنف، بما في ذلك هجمات بطائرات مسيرة واعتداءات مسلحة، فضلاً عن اغتيال المرشح الرئاسي ميغيل أوريبي تورباي خلال تجمع انتخابي العام الماضي.

ويرى مراقبون أن جولة الإعادة ستكون اختباراً لمستقبل التوجهات السياسية في كولومبيا وأميركا اللاتينية عموماً، في ظل تنامي شعبية التيارات اليمينية الداعية إلى الحسم الأمني وتراجع جاذبية المشاريع التقدمية التي تركز على الإصلاحات الاجتماعية ومكافحة الفساد. كما يتوقع أن يستفيد دي لا إسبرييا من جزء كبير من أصوات أنصار فالنسيا المحافظة، ما قد يمنحه أفضلية نسبية في الجولة الحاسمة، بينما يعول سيبيدا على الحفاظ على قاعدة الدعم الشعبي التي ما زالت تؤيد سياسات بيترو الاجتماعية والاقتصادية.

(رويترز، أسوشييتد برس)

