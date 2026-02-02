أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأحد، مغادرة المدمرة الأميركية "ديلبرت بلاك" ميناء إيلات عقب "زيارة مجدولة" لإسرائيل. وجاءت الزيارة بالتزامن مع تصاعد التوترات واستعدادات لاحتمال تنفيذ هجوم أميركي على إيران. وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة "إكس" إن "المدمرة الأميركية "يو إس إس ديلبرت دي بلاك" (DDG 119) غادرت ميناء إيلات في إسرائيل، بعد زيارة مجدولة في الأول من فبراير/ شباط الجاري".

وأضافت أن هذه الزيارة "تُجسّد قوة الشراكة البحرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتزامهما المشترك بتعزيز الأمن والازدهار في البحر الأبيض المتوسط ​​وخليج العقبة والبحر الأحمر"، وفق تعبيرها. والجمعة، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن المدمرة الأميركية "ديلبرت بلاك" رست باليوم ذاته في ميناء إيلات.

ونقلت عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رسو المدمرة التي تنتمي إلى الأسطول الخامس لـ"سنتكوم" يأتي "ضمن نشاط روتيني ومخطط مسبقا وكجزء من التعاون مع الجيش الأميركي". وتقول إسرائيل إنها تتأهب لهجوم أميركي محتمل على إيران، وسط مخاوف من رد إيراني يستهدف مواقع وأهدافا إسرائيلية في حال وقوع أي ضربة عسكرية.

والسبت، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن تجري مفاوضات مع طهران، لكنه تحدث بنبرة متشائمة حيال إمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية من المحادثات. أما المرشد الإيراني علي خامنئي، فقال خلال كلمة وجهها إلى شعبه، الأحد، إن أي هجوم أميركي على بلاده سيؤدي إلى "حرب إقليمية".

وتعتبر إيران أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد بردّ "شامل وغير مسبوق" على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان "محدودا" وفق بعض التصريحات والتسريبات الأميركية.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء. وكانت إسرائيل قد شنت في 13 يونيو/ حزيران 2025، عدوانا على إيران بدعم أميركي، استمر 12 يوما، وشمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة وعلماء، بينما استهدفت طهران مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة.

(الأناضول)