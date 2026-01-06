المدعي العام الفنزويلي يدعو القضاء الأميركي للإقرار بحصانة مادورو

- دعا المدعي العام الفنزويلي طارق صعب القاضي الأميركي للاعتراف بعدم اختصاص القضاء الأميركي وحصانة الرئيس مادورو، بعد اختطافه في عملية عسكرية أميركية أسفرت عن 55 قتيلاً، بينهم 32 كوبياً و23 عسكرياً فنزويلياً. - رحبت روسيا بتعيين ديلسي رودريغيز رئيسة مؤقتة لفنزويلا، مؤكدة على حق فنزويلا في تقرير مصيرها دون تدخل خارجي، ومعلنة دعمها للسلطات الفنزويلية في مواجهة التهديدات الاستعمارية. - اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فنزويلا بسرقة الأصول الأميركية، مؤكداً استمرار واشنطن في إدارة الأمور لتحقيق انتقال آمن للسلطة، مع دخول الشركات الأميركية لصناعة النفط.

دعا المدعي العام الفنزويلي طارق صعب، اليوم الثلاثاء، القاضي الأميركي المسؤول عن قضية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اختطفته الولايات المتحدة في عملية عسكرية، إلى الإقرار بعدم اختصاص القضاء الأميركي، وحصانة مادورو من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً للدولة. وأضاف صعب أنّ ثلاثة من ممثلي الادعاء سيحققون في الوفيات التي وقعت خلال العملية العسكرية التي انتهت باعتقال مادورو مطلع الأسبوع.

55 قتيلا خلال عملية خطف مادورو

ويأتي هذا في وقت سقط 55 قتيلاً في العملية، بينهم 32 كوبياً، بحسب ما أعلنت السلطات في هافانا. ونشرت كوبا اليوم أسماء 32 من قوات الأمن الكوبية، قُتلوا خلال العملية، وذلك بعيد إعلان الجيش الفنزويلي مقتل 23 عسكرياً. ونُفذت العملية الأميركية الخاطفة ليلة الجمعة-السبت، وشارك فيها نحو 200 جندي و150 طائرة، بحسب وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث. والاثنين، رفض الرئيس الفنزويلي التهم الموجهة إليه أثناء مثوله أمام المحكمة الأميركية بأولى جلساتها في نيويورك، ومن بين التهم "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية"، و"التعاون مع تجار مخدرات"، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مادورو قال أثناء مغادرته قاعة المحكمة: "أنا أسير حرب".

سياسياً، رحبت روسيا اليوم بتعيين ديلسي رودريغيز رئيسةً مؤقتة لفنزويلا، واصفة ذلك بأنه خطوة لضمان السلام والاستقرار في مواجهة "التهديدات الاستعمارية الجديدة الصارخة والعدوان المسلح الأجنبي". وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نحن نُصر بشدة على ضرورة ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها، دون أي تدخل خارجي مدمّر". ولم يشر البيان صراحة إلى الولايات المتحدة.

وجاء في البيان الروسي: "نرحب بالجهود التي تبذلها السلطات الرسمية في هذا البلد لحماية سيادة الدولة والمصالح الوطنية. ونؤكد من جديد تضامن روسيا الراسخ مع الشعب الفنزويلي والحكومة الفنزويلية"، مضيفاً أن موسكو ستواصل تقديم "الدعم اللازم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب

اتّهم فنزويلا في بيان، في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بـ"سرقة الأصول الأميركية"، زاعماً أنها تسرق النفط والأراضي والأصول من الولايات المتحدة، وأكد أن واشنطن ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتّى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة هناك"، مشيراً إلى أنّ الشركات الأميركية ستدخل للعمل في صناعة النفط بها.

