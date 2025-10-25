المدعية العامة لنيويورك تدفع ببراءتها من تهم وجهت لها بضغط من ترامب

دفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسا جيمس الجمعة، ببراءتها من التهم التي وجهت لها بضغط من الرئيس دونالد ترامب، ونددت باستخدام الرئيس الجمهوري للنظام القضائي "أداة للانتقام". ووجهت إلى جيمس (67 عاما) في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول تهمتان بالإدلاء ببيانات كاذبة أثناء الحصول على قرض مصرفي، وقد دفعت براءتها في المحكمة الفدرالية في نورفولك بولاية فرجينيا. وحدد موعد بدء محاكمتها في 26 يناير/ كانون الثاني.

وكانت جيمس قد قادت جهود فرض غرامة على دونالد ترامب بقيمة تناهز نصف مليار دولار في فبراير/ شباط 2024. وقد ألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك هذه الإدانة بالاحتيال في أغسطس/ آب، معتبرة أن الغرامة "مبالغ فيها"، وهو قرار طعنت فيه المدعية العامة.

وقالت وهي تغادر قاعة المحكمة "الأمر لا يتعلق بي"، وحيّت المتظاهرين الذين جاؤوا للتعبير عن دعمهم لها واحتجاجا على "التهم الزائفة" و"المحاكمة الصورية"، وفق لافتات كانوا يلوحون بها. وأضافت المرأة المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، "الأمر يتعلق بنا جميعا ونظام العدالة الذي تم استغلاله واستخدامه أداة للانتقام". وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول "ما نشهد عليه اليوم ليس سوى استغلال لوزارة العدل من أجل معاقبة كل الذين يحمّلون الأقوياء مسؤولياتهم".

وأعرب دونالد ترامب مرارا خلال حملته الانتخابية عن رغبته، بمجرد عودته إلى السلطة، في الانتقام من كل أولئك الذين يعتبرهم أعداء شخصيين. وليتيسا جيمس جيمس هي ثاني شخصية من خصومه يتم توجيه اتهام لها منذ بدء ولاية ترامب الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني.

إلى ذلك، استقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة غير ربحية تدير موقع "ألامو" بعدما انتقدها مسؤول جمهوري بارز بشكل علني، معتبرا أن وجهات نظرها لا تتوافق مع تاريخ ضريح "تكساس". وقالت كيت روجرز في بيان يوم الجمعة، إنها استقالت في اليوم السابق، بعد أن كتب نائب حاكم ولاية تكساس دان باتريك رسالة إلى مجلس إدارة "ألامو ترست" يقترح إما أن تستقيل أو تتم إقالتها. وجاء انتقاد باتريك لروجزر بسبب بحث أكاديمي يشكك في سياسات التعليم في المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري واقترحت أنها تريد أن يكون للموقع التاريخي في تكساس تركيز أوسع.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)