المخابرات الأميركية تنشر فيديو لتجنيد جواسيس في الصين... وبكين ترد

وسّعت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مساعيها لتجنيد جواسيس عبر نشر تسجيل مصوّر جديد باللغة الصينية الخميس، يسعى لاستهداف الضباط العسكريين الساخطين، في خطوة يرجّح أن تثير حفيظة بكين بشكل أكبر. بينما توعدت بكين باتّخاذ "كلّ الإجراءات اللازمة" لمكافحة محاولات التجسس الخارجي.

ويُظهر الفيديو الذي نُشر على قناة "سي آي إيه" في يوتيوب ضابطاً صينياً وهمياً يقرر التواصل مع وكالة الاستخبارات الأميركية بعد أن خلص إلى أن "الأمر الوحيد الذي يحميه القادة هو مصالحهم الخاصة"، وأن "سلطتهم تقوم على أكاذيب لا تُحصى".

ويُظهر التسجيل الضابط في منزله مع عائلته ومن ثم يمر عبر نقطة تفتيش تحت المطر قبل أن يخرج حاسوباً محمولاً داخل السيارة ويبدأ بالطباعة عليه وهو يقول إن "اختيار هذا المسار هو طريقتي في القتال من أجل عائلتي وبلدي". ويتضمن النص الصيني المرافق للمقطع دعوات إلى تسريب معلومات عن القادة والجيش في الصين.

ويقول: "هل لديك معلومات عن قادة صينيين كبار؟ هل أنت ضابط أو لديك تعاملات مع الجيش؟ هل تعمل في الاستخبارات أو السلك الدبلوماسي أو الاقتصاد أو العلوم أو مجالات التكنولوجيا المتقدمة أو تتعامل مع أشخاص يعملون في هذه المجالات؟... الرجاء الاتصال بنا. نريد فهم الحقيقة".

ويضيف النص أنه يمكن الاتصال بـ"سي آي إيه" بشكل "آمن عبر خدمتنا السريّة +تور+". وتأتي الدعوة بعدما نشرت وكالة الاستخبارات المركزية عدداً من التسجيلات المصورة العام الماضي، قال مدير الوكالة جون راتكليف إنها تهدف إلى تجنيد مسؤولين صينيين. وأفاد راتكليف بأنها "مجرد واحدة من بين العديد من الوسائل التي نُعدّل من خلالها أساليب عملنا الاستخباري".

ودانت وزارة الخارجية الصينية المنشورات يومها ووصفتها بأنها"استفزاز سياسي سافر"، قائلة إن واشنطن "لا تكتفي بتشويه سمعة الصين ومهاجمتها بسوء نية، بل تخدع أيضاً الصينيين علناً وتستدرجهم للاستسلام".

في المقابل، توعّدت الصين، اليوم الجمعة، باتّخاذ "كلّ الإجراءات اللازمة" لمكافحة محاولات التجسس الخارجي، بعدما نشرت وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" فيديو باللغة الصينية بهدف تجنيد ضباط صينيين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيانع رداً على ذلك الجمعة "ستتخذ الصين كل الإجراءات اللازمة لمواجهة عمليات التسلل وزعزعة الاستقرار التي تقودها من الخارج جهات معادية للصين". وأضاف في مؤتمر صحافي "القوى المعادية للصين لن تحقق أهدافها".

(فرانس برس)