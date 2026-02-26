نشرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل باللغة الفارسية تتضمن دعوات صريحة للإيرانيين إلى التواصل معها وتقديم معلومات، مرفقة بإرشادات حول كيفية القيام بذلك بشكل آمن، في خطوة تفهم على أنها طلبات للتخابر. ويأتي هذا التحرك في ظل حشد عسكري أميركي كبير في الشرق الأوسط، وسط احتمال أن يأمر الرئيس دونالد ترامب بمهاجمة إيران إذا فشلت المحادثات المقررة اليوم الخميس في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وكان ترامب قد مهد لاحتمال تنفيذ عملية أميركية خلال خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه لن يسمح للجمهورية الإسلامية بامتلاك سلاح نووي، في حين تنفي إيران سعيها إلى تطوير ترسانة نووية. وفي هذا السياق، نشرت الوكالة رسالتها بالفارسية عبر حساباتها على منصات "إكس" و"إنستغرام" و"فيسبوك" و"تيليغرام" و"يوتيوب"، في خطوة تعد الأحدث ضمن سلسلة رسائل تهدف إلى استقطاب وتجنيد مصادر في إيران والصين وكوريا الشمالية وروسيا.

وحثت الوكالة الإيرانيين الراغبين في الاتصال بها على "اتباع الإجراءات المناسبة" لحماية أنفسهم قبل القيام بذلك، وتجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعمل أو هواتفهم الشخصية. وقالت في الرسالة: "استخدموا أجهزة جديدة يمكن التخلص منها إن أمكن... كونوا حريصين ممن حولكم ومن يمكنهم رؤية شاشتكم أو نشاطكم"، مضيفة أن أولئك الذين سيتصلون سيقدمون مواقعهم وأسماءهم ومسمياتهم الوظيفية و"مدى تمتعهم بمعلومات أو مهارات تهم وكالتنا".

وقالت الرسالة إن هؤلاء الأفراد يجب أن يستخدموا خدمة "في بي إن" لا تكون مقراتها في روسيا أو إيران أو الصين، أو شبكة "تور" التي تشفر البيانات وتخفي عنوان الآي بي للمستخدم. ورفضت الوكالة التعليق، فيما لم يرد وفد إيران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق. ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بمسؤولين إيرانيين، بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي، في جنيف يوم الخميس، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي. وهدد ترامب بإجراءات عسكرية إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق.

(رويترز)