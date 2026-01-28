- تقارير المخابرات الأميركية تثير الشكوك حول تعاون ديلسي رودريغيز مع إدارة ترامب في قطع العلاقات مع حلفاء فنزويلا مثل إيران والصين وروسيا، مما يثير تساؤلات حول توافقها مع استراتيجية الولايات المتحدة بعد اختطاف مادورو. - زيارة مدير المخابرات المركزية الأميركية لفنزويلا تهدف لمناقشة المستقبل السياسي وتقليص نفوذ خصوم واشنطن، لكن عدم السيطرة على رودريغيز قد يعرقل الجهود رغم خطواتها لإرضاء واشنطن. - رودريغيز تعلن عن الإفراج عن أموال مجمدة واستثمارها في تجهيزات المستشفيات، مؤكدة على قنوات اتصال محترمة مع الولايات المتحدة وتوقيع اتفاقيات تعكس تعقيد العلاقات بين البلدين.

قالت أربعة مصادر مطلعة إن تقارير للمخابرات الأميركية أثارت شكوكاً حول ما إذا كانت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز ستتعاون مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بقطع العلاقات رسمياً مع خصوم الولايات المتحدة. وقال مسؤولون أميركيون علناً إنهم يريدون من الرئيسة المؤقتة قطع العلاقات مع حلفاء دوليين مقربين مثل إيران والصين وروسيا، بما يتضمن طرد دبلوماسييهم ومستشاريهم من فنزويلا.

ولكن لم تعلن رودريغيز، التي حضر ممثلون عن تلك الدول مراسم أدائها اليمين في وقت سابق من هذا الشهر، عن اتخاذ هذه الخطوة. وقد أصبحت رئيسة لفنزويلا بعدما اختطفت الولايات المتحدة الرئيس السابق نيكولاس مادورو في الثالث من يناير/ كانون الثاني. ونقلت المصادر، التي طلبت عدم كشف هوياتها، عن تقارير المخابرات الأميركية أنه ليس من الواضح ما إذا كانت رودريغيز تتفق تماماً مع استراتيجية الولايات المتحدة في بلادها.

وسافر مدير المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف في 15 يناير إلى كراكاس، حيث ناقش مع رودريغيز المستقبل السياسي للبلاد. وتريد واشنطن كبح نفوذ خصومها في نصف الكرة الغربي، بما في ذلك فنزويلا، حيث يسعى ترامب إلى استغلال احتياطيات النفط الهائلة في البلد العضو في منظمة أوبك.

وإذا قطعت رودريغيز علاقاتها مع خصوم الولايات المتحدة، فسيفتح ذلك المزيد من الفرص أمام الاستثمار الأميركي في قطاع الطاقة في فنزويلا. لكن عدم السيطرة على رودريغيز يمكن أن يقوض جهود واشنطن الرامية لتوجيه الحكام المؤقتين للبلاد عن بعد وتجنب دور عسكري أميركي أكبر. وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، طلب عدم نشر هويته، إن الرئيس الأميركي "يواصل ممارسة أقصى قدر من النفوذ" على قادة فنزويلا و"يتوقع استمرار هذا التعاون".

قدرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية في وقت سابق أن المسؤولين الموالين لمادورو، بمن فيهم رودريغيز، هم الأفضل في حكم البلاد بعد اختطافه. لكن معارضين لاستراتيجية ترامب في فنزويلا أبدوا شكوكهم في حكمة الإبقاء على الموالين لمادورو في مناصبهم لقيادة البلاد بصفة مؤقتة. وقال مصدران إن المخاوف بشأن موثوقية رودريغيز كانت موجودة قبل العملية العسكرية الأميركية.

وبالنسبة لفنزويلا، فإن التوجيه الأميركي يعني تخليها عن أقرب حلفائها خارج المنطقة. وساعدت إيران فنزويلا في إصلاح مصافي نفط، بينما أخذت الصين الخام لتحصيل ديون. وقدمت روسيا أسلحة إلى الجيش الفنزويلي تشمل صواريخ. ويشير ترامب أيضا إلى كوبا ذات القيادة الشيوعية باعتبارها خصما آخر للولايات المتحدة يريد أن تتخلى عنه فنزويلا. وقدمت هافانا إليها الدعم الأمني والاستخباراتي بينما كانت تحصل على النفط الفنزويلي بأسعار مخفضة.

ومنذ اختطاف مادورو، اتخذت رودريغيز خطوات لتبقي واشنطن راضية منها إطلاق سراح سجناء سياسيين والسماح ببيع ما بين 30 مليون و50 مليون برميل من النفط للولايات المتحدة. وفي كلمة ألقتها رودريغيز يوم الأحد قالت إنها "اكتفت" من التدخل الأميركي. ومع ذلك، قال اثنان من المصادر إن المسؤولين الأميركيين أجروا اتصالات إيجابية معها في الأيام القليلة الماضية. وقال مصدران إن إدارة ترامب لا ترى بديلا فوريا عن التعاون مع رودريغيز، نظراً لأنها دعمتها علنا وبقوة. لكن مصدراً مطلعاً قال إن المسؤولين الأميركيين يعملون على التواصل مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين تحسباً لتغيير نهجهم.

وأعلنت رودريغيز الثلاثاء أن الولايات المتحدة بدأت بالإفراج عن أموال فنزويلية كانت مجمدة بسبب العقوبات. وقالت في تصريح للتلفزيون الرسمي "نحن بصدد رفع التجميد عن موارد فنزويلا التي هي ملك للشعب الفنزويلي". وأضافت "سيمكننا هذا من استثمار موارد كبيرة في تجهيزات المستشفيات، وهي تجهيزات نشتريها من الولايات المتحدة ودول أخرى".

ولم تحدد رودريغيز قيمة الأموال المفرج عنها. وتخضع كراكاس لعقوبات أميركية منذ عام 2019، عقب إعادة انتخاب مادورو رئيساً للمرة الأولى في انتخابات مثيرة للجدل. ومنذ اختطاف بمادورو تم توقيع اتفاقيات عدة بين واشنطن والنظام الفنزويلي المؤقت. وأكدت رودريغيز "أعيد التأكيد على ما قاله الرئيس دونالد ترامب: لقد أنشأنا قنوات اتصال تتسم بالاحترام واللباقة، مع كل من رئيس الولايات المتحدة ووزير الخارجية (ماركو) روبيو الذي نعمل معه على وضع برنامج عمل".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)