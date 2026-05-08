- أبطلت المحكمة العليا في فيرجينيا خطة إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية المدعومة من الديمقراطيين، مما يشكل انتكاسة كبيرة للحزب في معركته ضد الجمهوريين للحصول على أفضلية في انتخابات التجديد النصفي. - قضت المحكمة بأن المجلس التشريعي بقيادة الديمقراطيين انتهك المتطلبات الإجرائية، مما جعل نتائج التصويت على التعديل الدستوري بلا أثر قانوني. - الجمهوريون قاموا بتغيير مقاعد الدوائر في عدة ولايات، بينما حاول الديمقراطيون تعديل الدوائر في كاليفورنيا وفيرجينيا لتحقيق توازن انتخابي.

أبطلت المحكمة العليا في فيرجينيا، اليوم الجمعة، خطة لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس التي حظيت بتأييد الناخبين والمدعومة من الديمقراطيين، في انتكاسة جديدة كبيرة للحزب ضمن معركته على مستوى البلاد ضد الجمهوريين للحصول على أفضلية في انتخابات التجديد النصفي للعام الجاري.

وقضت المحكمة، بأغلبية 4 مقابل 3، بأن المجلس التشريعي في الولاية بقيادة الديمقراطيين انتهك المتطلبات الإجرائية عندما طرح التعديل الدستوري على بطاقة الاقتراع للسماح بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في منتصف العقد. وكان الناخبون قد وافقوا بفارق ضئيل على التعديل في 21 إبريل/ نيسان، لكن حكم المحكمة جعل نتائج ذلك التصويت بلا أثر قانوني.

وكتب القاضي دي. آرثر كيلسي بالنيابة عن الأغلبية أن الهيئة التشريعية قدمت التعديل الدستوري المقترح للناخبين "بطريقة غير مسبوقة". وأضاف: "إن هذا الانتهاك يقوّض بشكل يتعذر إصلاحه نزاهة الاستفتاء المترتب عليه ويجعله لاغياً وباطلاً". وكان ذلك التصويت أحدث المعارك بخصوص رسم الدوائر التي أخذت البلاد إلى صراع حزبي بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب علناً ولاية تكساس العام الماضي لإعادة رسم خرائط دوائرها الانتخابية، واستجاب الجمهوريون له، ما قد يمنحهم 5 مقاعد إضافية في انتخابات التجديد النصفي.

وغيّر الجمهوريون، خلال العامين الماضي والحالي، مقاعد الدوائر في ولايات تكساس وكارولاينا الشمالية وميزوري وأوهايو، بينما منحت محاكم ولاية يوتا التي تصوت للجمهوريين دائرة انتخابية جديدة للديمقراطيين بشكل غير متوقع، حيث قد تضيف تكساس 5 مقاعد جديدة للجمهوريين، وميزوري مقعداً جديداً، وكارولينا الشمالية مقعداً جديداً، وأوهايو مقعدين. أما الديمقراطيون، فردّوا بتعديل الدوائر في ولاية كاليفورنيا ومحاولة تحقيق أمر مماثل في فيرجينيا.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)