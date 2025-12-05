- المحكمة العليا الأميركية سمحت لتكساس باستخدام دوائر انتخابية جديدة في انتخابات 2026، مما يعزز فرص الجمهوريين في الحفاظ على غالبيتهم في مجلس النواب، رغم اعتراض القضاة الليبراليين. - الخريطة الانتخابية الجديدة لتكساس تتضمن خمس دوائر مرجحة للجمهوريين، مما يصعب مهمة الديمقراطيين في السيطرة على الكونغرس، وسط انتقادات لاستخدام العرق في ترسيم الدوائر. - قرار المحكمة يشجع ولايات أخرى على إعادة ترسيم دوائرها، مثل كاليفورنيا وكارولاينا الشمالية، مما يثير جدلاً قانونياً وسياسياً حول تأثير هذه التغييرات.

سمحت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، لولاية تكساس باستخدام الدوائر الانتخابية الجديدة المعاد ترسيمها، في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، ما عزّز آمال الجمهوريين في الحفاظ على غالبيتهم في مجلس النواب. وأوقف قرار المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون حكماً لمحكمة أدنى قضى بأن الدوائر الجديدة التي أعيد ترسيمها بدفع من الرئيس دونالد ترامب

، استندت إلى عنصر العرق لتحديدها.

وتتضمن الخريطة الانتخابية الجديدة لتكساس خمس دوائر من المرجح أن تصوت للجمهوريين، ما يصعّب كثيراً من مهمة الديمقراطيين للفوز والسيطرة على الكونغرس. واعتبر القاضي صامويل جاي أليتو، أحد ستة قضاة محافظين في هيئة المحكمة، في رأيه المؤيد أنّ "تكساس بحاجة إلى اليقين بشأن الخريطة الانتخابية التي سيجري العمل بها في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، لذلك لن أؤخر قرار المحكمة".

وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة العليا، القرار الذي لم يوقعوه. وقالت القاضية إيلينا كاغان في اعتراضها إنّ "محكمة المقاطعة عقدت جلسات استماع استمرت تسعة أيام... وبعد دراسة جميع الأدلة رأت أنّ الإجابة واضحة. تكساس قسّمت مواطنيها إلى حد كبير على أسس عرقية لوضع خريطة جديدة لمجلس النواب مؤيدة للجمهوريين".

ورغم أن قرار المحكمة العليا لا يؤدي سوى إلى وقف مؤقت لحكم المحكمة الأدنى، إلّا أنه يضمن إجراء انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 وفق الخريطة الانتخابية الجديدة. ودفعت خطوة تكساس لإعادة ترسيم دوائرها الانتخابية بولايات أخرى لتحذو حذوها، في تخلٍ عن مبدأ إعادة ترسيم الدوائر مرة واحدة فقط كل عقد. وأقرّت كاليفورنيا التي يديرها الديمقراطيون، أيضاً خريطة انتخابية جديدة تتضمن خمس دوائر انتخابية أكثر احتمالاً للتصويت لصالح الحزب الديمقراطي.

وطعن الحزب الجمهوري في كاليفورنيا بهذه الخرائط أمام المحكمة في دعوى قضائية حظيت بدعم إدارة ترامب، كما أعاد الجمهوريون في ولاية كارولاينا الشمالية رسم الدوائر الانتخابية، بينما لا تزال الجهود جارية في إنديانا وميزوري وأماكن أخرى.

(فرانس برس)