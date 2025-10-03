المحكمة العليا الهولندية ترفض حظر تصدير مكونات "إف-35" إلى إسرائيل

- أمرت المحكمة العليا الهولندية الحكومة بمراجعة سياسات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مع التركيز على مكونات مقاتلات إف-35، لتقييم احتمال استخدامها في انتهاك القانون الدولي، ومنحت الحكومة ستة أسابيع لإجراء هذه المراجعة. - رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، مشيرة إلى أن تزويد إسرائيل بقطع غيار مقاتلات إف-35 يساهم في انتهاكات القانون الدولي، خاصة في الهجمات على غزة التي قد تشكل جرائم حرب. - استأنفت الحكومة الهولندية قرار وقف شحنات قطع الغيار، مؤكدة أن السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة، بينما أصدرت المحكمة العليا رأياً غير ملزم برفض الاستئناف.

أمرت المحكمة العليا الهولندية اليوم الجمعة، الحكومة بمراجعة سياسات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ولم تؤيد المحكمة حظر تصدير مكونات مقاتلات إف-35 الذي أصدرته محكمة أقل درجة في العام الماضي، لكنها قالت إنه يتعين أن تقوم الحكومة بنفسها بتقييم الوضع لمعرفة ما إذا كان هناك احتمال أن تُستخدم هذه المكونات بما ينتهك القانون الدولي. ومنحت المحكمة الحكومة ستة أسابيع لإجراء هذه المراجعة، وخلال هذه الفترة سيظل تصدير مكونات الطائرات المقاتلة محظوراً.

وكانت منظمات حقوقية رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية معتبرة أن تزويدها مقاتلات إف-35 بقطع غيار يساهم في انتهاكات إسرائيل القانون الدولي، وقالت إن إسرائيل تستخدم هذه الطائرات في هجمات على غزّة ما أدى لمقتل مدنيين في تفجيرات واسعة النطاق قد تشكل جرائم حرب، وأكدت هذه الجماعات أن منع ذلك أكثر أهمية من وفاء هولندا بالتزاماتها التجارية أو السياسية تجاه الدول الحليفة.

ورفضت المحكمة الابتدائية في لاهاي مبدئياً الحظر ولكن في فبراير/شباط 2024 أمرت لجنة استئناف الحكومة الهولندية بوقف شحنات قطع غيار مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، مستشهدة باحتمالية واضحة لانتهاك القانون الدولي. واستأنفت الحكومة لدى المحكمة العليا قائلة إن السياسة الخارجية هي من اختصاص الحكومة وليس المحاكم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، أصدر مستشار قضائي لدى المحكمة العليا رأياً غير ملزم مفاده أنه يجب رفض استئناف الحكومة. وتضم هولندا واحداها من المخازن الإقليمية الثلاثة لقطع غيار إف-35 التي تمتلكها الولايات المتحدة. ويقول محامو الحكومة الهولندية إن فرض حظر على النقل من هولندا سوف يكون فعلياً بلا معنى إذ إن الولايات المتحدة سوف ترسل القطع على أي حال، إلا أنه يجنب البلاد من مساءلة قضائية. وكانت هولندا قد حظرت الشهر الماضي دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش إلى 29 دولة أوروبية، إثر تسجيلهما في قائمة "شخصيات غير مرغوب فيها".

(رويترز، العربي الجديد)