المحكمة العليا البريطانية تقبل النظر في قرار حظر "بالستاين أكشن"

- وافقت المحكمة العليا في بريطانيا على النظر في الطعن المقدم من هدى عموري ضد قرار حظر حركة "بالستاين أكشن"، المصنفة كمنظمة إرهابية منذ يوليو 2025، مما أدى إلى تجريم الانضمام إليها أو دعمها مع عقوبات تصل إلى السجن 14 عاماً. - أدى الحظر إلى أكثر من 3500 عملية توقيف وإدراج الحركة ضمن المنظمات المحظورة في بريطانيا، مع تأجيل جلسات محكمة ويستمنستر الجزئية إلى أكتوبر، واعتقال 117 شخصاً خلال احتجاجات داعمة للحركة. - تأسست "بالستاين أكشن" عام 2020 لمناهضة "نظام إسرائيل الإبادي"، وركزت على مصانع الأسلحة البريطانية، وطعنت في قرار الحظر معتبرةً إياه غير متناسب وله تأثير كبير على حقوق الإنسان.

وافقت المحكمة العليا في بريطانيا، الخميس، على النظر في الطعن الذي تقدمت به المؤسسة المشاركة لحركة "بالستاين أكشن"، هدى عموري، ضد قرار الحكومة حظر الحركة، في تطور جديد بمعركة قانونية تخوضها منذ تصنيفها منظمة إرهابية بموجب قانون الإرهاب البريطاني في يوليو/ تموز 2025. وأدى هذا التصنيف إلى تجريم الانضمام إلى الحركة أو دعمها، مع عقوبات قد تصل إلى السجن 14 عاماً، كما أسفر عن آلاف التوقيفات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة البريطانية لحظر حركة "بالستاين أكشن"؟ ما هي الحجج القانونية التي قدمتها حركة "بالستاين أكشن" للطعن في قرار الحظر؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقالت المحكمة العليا، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنّ "الإذن بالاستئناف منح"، متوقعة عقد جلسة استماع عاجلة بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول المقبلين. وأدى الحظر، الذي أسفر عن أكثر من 3500 عملية توقيف، إلى إدراج الحركة في قائمة المنظمات المحظورة في بريطانيا إلى جانب حركة حماس وحزب الله اللبناني، فيما شملت التوقيفات أشخاصاً مسنين وناجين من المحرقة.

وتجمّع مئات الأشخاص، الخميس، أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، حيث كان من المقرر عقد جلسات مرتبطة بأكثر من ألفي قضية. غير أن الجلسات أرجئت إلى أكتوبر/ تشرين الأول. في المقابل، أعلنت شرطة لندن أنها أوقفت 117 شخصاً خلال احتجاج نظمته مجموعة "ديفند آور جوريز" المدافعة عن الحقوق القانونية. وقالت الشرطة إن معظم التوقيفات جاءت على خلفية "التعبير عن الدعم لمنظمة محظورة".

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رأسست حركة "بالستاين أكشن" عام 2020 بهدف إنهاء "المشاركة العالمية في نظام إسرائيل الإبادي والفصل العنصري"، كما تورد عبر موقعها الإلكتروني المحجوب داخل بريطانيا. واكتسبت الحركة زخماً واسعاً مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وركزت بشكل رئيس على مصانع الأسلحة في بريطانيا، ولا سيما تلك التابعة لشركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية للصناعات العسكرية.

ومنذ سريان الحظر، نظم ناشطون سلسلة احتجاجات رفعوا خلالها لافتات كتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم بالستاين أكشن". وطعنت الحركة في قرار الحظر أمام القضاء البريطاني، معتبرة أنه "غير متناسب" وله تأثير "كبير جداً" على حقوق الإنسان. وكانت المحكمة العليا في لندن أيدت الطعن في فبراير/ شباط، إلا أن الحكومة استأنفته. والشهر الماضي، أيدت محكمة الاستئناف موقف الحكومة، ووصفت حركة "بالستاين أكشن" بأنها "منظمة سرية تعمل عبر خلايا خفية".

(فرانس برس)