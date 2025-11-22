المحكمة الأميركية العليا تجمّد عرقلة تقسيم دوائر تكساس الانتخابية

- علّقت المحكمة العليا الأميركية قرار منع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في تكساس، مما يعزز فرص الجمهوريين في انتخابات 2026، بعد طلب الولاية تجميد قرار محكمة فيدرالية اعتبر الخريطة الجديدة تلاعباً عنصرياً. - يعكس التسرع في إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث يسعى كل طرف لتعزيز مقاعده في الكونغرس، مع اعتراضات من الناخبين السود ولاتينيي الأصل. - قرارات المحكمة العليا الأخيرة وسّعت حرية الولايات في رسم خرائطها الانتخابية، مما يعزز الانقسام السياسي ويؤثر على التوازن في مجلس النواب.

علّقت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، قرار منع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية تكساس، في ما يشكل دفعة قوية للجمهوريين في مساعيهم للفوز بمقاعد إضافية في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. وبناءً على طلب ولاية تكساس، جمّدت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، قراراً أصدرته محكمة فيدرالية الثلاثاء، وذلك لإتاحة الوقت للقضاة لمراجعة القضية.

وأصدر القاضي صموئيل أليتو، الأمر المعروف باسم "الوقف الإداري"، وطلب من المعارضين تقديم رد على طلب تكساس بحلول ظهر الاثنين. وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، رفضت محكمة فيدرالية الخريطة الانتخابية الجديدة لتكساس، معتبرة أنها تُشكل حالة تلاعب عنصري بتقسيم الدوائر الانتخابية، ينطوي على تغيير حدود الدوائر الانتخابية وفقاً لمصالح الحزب الحاكم في الولاية. وفي الأشهر الأخيرة، طلب الرئيس دونالد ترامب من عدة ولايات ذات ميول جمهورية، إعادة ترسيم دوائرها الانتخابية لتعزيز الهامش الضيق للحزب في مجلس النواب بواشنطن (219 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين).

ويعكس التسرع في إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لتأمين مقاعد إضافية في الكونغرس، المعركة الشرسة الدائرة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مختلف أنحاء البلاد. وأقرّ الديمقراطيون عبر استفتاء خلال الشهر الجاري، إعادة ترسيم للدوائر تمنحهم خمسة مقاعد إضافية في كاليفورنيا، الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، والتي يسيطرون عليها إلى حدّ كبير. وتُبذل حالياً مساعٍ لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، أو هي قيد الدراسة، في ولايات أخرى. واعترض الناخبون السود ولاتينيُّو الأصلِ على الخريطة الجديدة لولاية تكساس في هذه الولاية الجنوبية الشاسعة التي يحكمها الجمهوريون. وفي حكمها، أمرت محكمة محلية تكساس باستخدام الخريطة الانتخابية لعام 2021 في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في العام المقبل.

وسبَّبت قرارات المحكمة العليا في العقود الأخيرة توسيعَ عملية تقسيم الدوائر، إذ تركت للولايات الحرية في رسم خرائطها بدلاً من أن يكون القرار مرتبطاً بإجراءات فيدرالية من اللجنة المستقلة الخاصة بالانتخابات.

(فرانس برس، العربي الجديد)