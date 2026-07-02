المحاكم العسكرية الإسرائيلية تشدّد أحكامها بحق العمّال الفلسطينيين

- تواصل المحاكم العسكرية الإسرائيلية تشديد الأحكام ضد العمال الفلسطينيين بفرض غرامات باهظة ومدد سجن طويلة، مع فتح ملفات قديمة، بينما تستعد الطواقم القانونية للدفاع عنهم في المحاكم. - يعكس نشر الاحتلال لمشاهد التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين سياسة ممنهجة تهدف للإذلال العلني، حيث تُعتبر هذه الممارسات جرائم ضد الإنسانية. - يدعو نادي الأسير المجتمع الدولي للتحرك ضد سياسة الإفلات من العقاب التي تعزز جرائم الاحتلال، والتي أدت لاستشهاد أكثر من 100 أسير في ظروف احتجاز قاسية.

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تواصل تشديد الأحكام بحق العمّال الفلسطينيين، من خلال فرض غرامات مالية باهظة، وتشديد مدد السجن الفعلي، إلى جانب تعمّد فتح ملفات قديمة بحق عدد منهم، بمن فيهم عمال سبق أن تعرضوا للاعتقال. وبحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني، فإنه مع تصاعد حملات اعتقال العمّال، تؤكد الطواقم القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين استعدادها الكامل لمتابعة قضايا العمّال المعتقلين أمام المحاكم العسكرية، تحديداً في محكمتي عوفر وسالم، وضمان تمثيلهم القانوني والدفاع عن حقوقهم خلال إجراءات المحاكمة.

في سياق آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني "إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل ترسيخ سياسة ممنهجة تقوم على توثيق ونشر مشاهد التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، في تعبير صارخ عن مستوى التوحش الذي بلغته، وتحويل جرائم التعذيب إلى أداة للاستعراض والإذلال العلني". وأوضح النادي في بيان له أن الاحتلال لم يتوقف عن نشر صور ومقاطع مصوّرة توثق عمليات القمع والتعذيب، والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، بما في ذلك مشاهد تنطوي على إذلال ممنهج وممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وكان آخرها صورة لمعتقل من قطاع غزة ظهر عارياً ومقيّداً بطريقة وحشية، في مشهد صادم يجسّد أقصى درجات الإهانة والتنكيل، ويضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات التي رافقت حرب الإبادة المستمرة.

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وأكد نادي الأسير أن جنود جيش الاحتلال يشكّلون المصدر الرئيس لعدد كبير من هذه المواد المصوّرة التي توثق عمليات التعذيب والتنكيل بحق الأسرى، ورغم محاولات الاحتلال تسويق هذه الجرائم باعتبارها "حالات فردية"، فإن المعطيات الميدانية وشهادات الأسرى تؤكد أنها جزء من سياسة مؤسسية متكاملة، تشارك فيها مختلف مستويات المنظومة الاحتلالية. وأشار البيان إلى أن الفيديوهات التي نشرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تمثل نموذجاً واضحاً على تطبيع هذه الجرائم، والإسهام في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وتشجيع التوثيق العلني لممارسات التعذيب، بما يحوّلها إلى سلوك رسمي داخل منظومة القمع الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، جدّد نادي الأسير دعوته إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل بصورة عاجلة على وضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب التي وفّرت للاحتلال غطاءً للاستمرار في جرائمه، ورسّخت نهج الإبادة على مستويات متعددة، وفي مقدمتها الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين. وأكد النادي أن جرائم الاحتلال، وعلى رأسها التعذيب، أدت إلى استشهاد أكثر من 100 أسير في سجون الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، أُعلن عن هويات 90 منهم حتى الآن، في ظل استمرار ظروف احتجاز قاسية وخطيرة تهدد حياة آلاف الأسرى، وتُنذر بارتكاب مزيد من الجرائم بحقهم.