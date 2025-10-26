المجلس الوطني الكردي: بين تحديات المرحلة وموقفه من الحكومة السورية

- يحتفل المجلس الوطني الكردي في سورية بذكرى تأسيسه الرابعة عشرة، مستعرضًا مسيرته منذ 2011، ويضم معظم الأحزاب الكردية ومنظمات نسائية وشبابية، ويهدف إلى بناء سورية ديمقراطية لا مركزية تضمن حقوق الشعب الكردي. - رغم ترحيب المجلس بسقوط النظام في 2024، لم ينخرط في الحكومة الجديدة، مفضلاً التحالف مع الإدارة الذاتية، وتوصل الجانبان إلى وثيقة سياسية مشتركة، إلا أن المسار لا يزال مجمّداً. - أكد المجلس على أهمية الحوار مع المكونات السورية، داعياً لتعديل الإعلان الدستوري، وأشار شلال كدو إلى دور المجلس في نقل القضية الكردية للساحة الدولية.

يحتفل المجلس الوطني الكردي في سورية، اليوم الأحد، بالذكرى الرابعة عشرة لتأسيسه، في وقت يواجه فيه تحديات سياسية كبيرة داخل المشهد السوري المتحوّل بعد سقوط النظام السابق.

ويُعدّ هذا الاحتفال الأول للمجلس بعد سقوط النظام البائد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث يستعيد المجلس مسيرته الممتدة منذ تأسيسه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011، كأحد مخرجات المؤتمر الوطني الكردي الأول، الذي جمع تحت مظلته معظم الأحزاب الكردية، إضافةً إلى منظمات نسائية، وشبابية، وفعاليات ثقافية، ومجتمعية.

ومنذ تأسيسه، اعتمد المجلس الوطني الكردي على النضال السلمي الديمقراطي خياراً استراتيجياً لتحقيق رؤيته المتمثلة في بناء سورية ديمقراطية لا مركزية، متعددة القوميات والثقافات والأديان، يكفل دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي وسائر المكونات السورية.

ورغم ترحيب المجلس بسقوط النظام البائد، فإنه لم ينخرط في الحكومة الجديدة في دمشق، مفضّلاً توجيه جهوده نحو التحالف مع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سورية الديمقراطية (قسد).

وقد توصل الجانبان، خلال مؤتمر القامشلي تحت عنوان "توحيد الصف والموقف الكردي"، إلى وثيقة سياسية مشتركة وتشكيل وفد كردي موحد للتفاوض مع دمشق حول قضيتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكردي، والثانية بمستقبل الدولة وشكل الحكم في سورية. إلا أن هذا المسار لا يزال مجمّداً حتى اليوم.

وفي بيان أصدره المجلس بهذه المناسبة، أكد "نضال السوريين وجهود المجتمع الدولي توّجت بإسقاط نظام الاستبداد وهروبه المشين في الثامن من كانون الأول 2024"، معبّراً عن أمله في أن يشكل ذلك بدايةً لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار.

ودعا البيان الحكومة السورية الجديدة إلى "تجنّب سياسات الإقصاء، واعتماد نهج الحوار والشراكة مع مختلف المكونات القومية والسياسية والمجتمعية، والمضي في تعديل الإعلان الدستوري بما يضمن الحريات العامة وحقوق جميع المكونات، ولا سيما الشعب الكردي".

وأكد المجلس استعداده للتفاعل الإيجابي مع المرحلة الراهنة والمساهمة في بلورة مشروع وطني جامع يضمن وحدة البلاد والعدالة والكرامة لكل السوريين، موجهاً التحية إلى شهداء الثورة السورية وأبناء الشعب الكردي الذين قضوا في سبيل الحرية والكرامة.

الكرة في ملعب الحكومة

وفي حديث خاص لـ"العربي الجديد"، قال شلال كدو، رئيس حزب الوسط الكردي وعضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكردي، إن تأسيس المجلس عام 2011 شكّل "مكسباً قومياً كردياً مهماً"، إذ تمكنت الأحزاب الكردية للمرة الأولى من توحيد نضالها في إطار سياسي مشترك.

وأوضح كدو في حديث لـ"العربي الجديد" أن المجلس "لعب دوراً محورياً في نقل القضية الكردية من نطاقها المحلي إلى الساحة الإقليمية والدولية، من خلال تواصله مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإقليمية، الأمر الذي جعل القضية الكردية في سورية تحظى باهتمام دولي غير مسبوق".

وأشار كدو إلى أن التواصل مع السلطات السورية الجديدة لا يزال محدوداً، موضحاً أن "الكرة في ملعب الحكومة الجديدة التي لم تُبدِ بعد انفتاحاً كافياً على القوى السياسية، سواء الكردية أو غيرها"، معتبراً أن ذلك من أبرز أسباب غياب الحوار المباشر حتى الآن.

وأضاف أن مؤتمر القامشلي الذي دعا إلى ترتيب البيت الكردي كان خطوة مهمة، مشيراً إلى أن الوثيقة الصادرة عنه تمثل رؤية سياسية موحدة ينبغي الحفاظ عليها في المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.

يُذكر أن المجلس الوطني الكردي انخرط في 28 تموز/يوليو 2020 ضمن تحالف سياسي جديد تحت اسم "جبهة السلام والحرية"، إلى جانب المنظمة الآشورية الديمقراطية، وتيار الغد السوري، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات.

وقد عرّفت الجبهة نفسها بأنها "إطار سياسي جامع يسعى إلى بناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي يصون كرامة السوريين وحريتهم، ويقف ضد الإرهاب والتطرف والإقصاء بكل أشكاله".